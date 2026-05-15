消費者による食品・食材評価制度『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【近畿地区】受賞商品決定のお知らせ
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一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』近畿地区の受賞商品が、2026年5月15日に決定いたしました。
近畿地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
金賞 受賞
商品名：竹の子ごはんの素 ２合炊き用
会社名：小川食品工業株式会社
商品概要：たけのこを専門的に取り扱う、「たけのこ屋」が販売する、京たけのこがたっぷり入ったこだわりの竹の子ごはんの素です。化学調味料を使用せず、大きく手切りをした柔らかな「京たけのこ」をふんだんに使用し、素材の味を生かした京都らしい上品な味付けでお手軽に本格的な竹の子ごはんをたのしんで頂ける「京ブランド」認定商品です。
住 所：京都府長岡京市神足四反田13
問合せ：075-951-4381
https://www.takenoko.co.jp/
内容量：190g
販売価格：1,000円（税抜）
■評価されたポイント■
・高品質の京都産竹の子がふんだんに入っている
・京都のたけのこ屋の化学調味料不使用の炊き込みご飯というのが魅力的
・天然素材の優しい味わいが良い
・京風の薄味とあったがしっかりとした味付けで好ましいものである
・パッケージが独創的で内容を表していて良い
・竹の子ご飯にしては竹の子が大きく存在感がある
・少子化や１人世帯の増加にあたって２合炊きのサイズ感が良い
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：ふるふるパンケーキミックス
会社名：株式会社サンパーク
商品概要：高木珈琲の「ふるふるパンケーキミックス（ボトルタイプ）」は、手間いらずで本格的な味が楽しめる画期的な商品です。使い方は驚くほど簡単。ボトルに牛乳を入れて、「ふるふる」と振るだけで生地作りが完了し、そのままフライパンへ流し込めます。ボウルや泡立て器を用意する必要がなく、洗い物も最小限。忙しい朝の朝食や、お子様とのおやつ作りにも最適です。ふんわりと口どけの良いパンケーキは、喫茶店品質のこだわりの美味しさ。手軽さと本格的な味を両立させた、新しいパンケーキ体験をぜひお楽しみください。
住 所：大阪府吹田市岸部北5-11-1
問合せ：06-6388-0389
https://www.sunpark.ne.jp/
内容量：200g（100g×2袋）
販売価格：842円（税込）
■評価されたポイント■
・用意するのがミルクのみで簡単にパンケーキを作って食べられる
・子供と楽しく作れる工夫がされている
・卵が不要で、子供だけでも作れる
・利便性、体験型であり、いろいろな場面で楽しめる商品
・シェイカーで振って作るという体験ができるのが楽しい
・商品名が分かりやすい
・商品名がかわいい
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：四季彩々あごだし
会社名：株式会社スカイ・フード
商品概要：国内産のあごを天日で干した「干しあご」、さらに燻して香りを付けた「燻しあご」の二種類をブレンドし、沖縄海水塩100％の焼き塩と共に旨みと香りを際立たせました。顆粒状で少量でも使いやすく、みそ汁や煮物、おでんなどの他、お湯に溶かしただけでお吸い物としてもお召し上がりいただけます。
住 所：大阪府大阪市西淀川区野里1-10-8
問合せ：06-6473-7900
https://sky-food.co.jp/
内容量：4g×8袋
販売価格：486円（税込）
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』近畿地区の受賞商品が、2026年5月15日に決定いたしました。
近畿地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
金賞 受賞
商品名：竹の子ごはんの素 ２合炊き用
会社名：小川食品工業株式会社
商品概要：たけのこを専門的に取り扱う、「たけのこ屋」が販売する、京たけのこがたっぷり入ったこだわりの竹の子ごはんの素です。化学調味料を使用せず、大きく手切りをした柔らかな「京たけのこ」をふんだんに使用し、素材の味を生かした京都らしい上品な味付けでお手軽に本格的な竹の子ごはんをたのしんで頂ける「京ブランド」認定商品です。
住 所：京都府長岡京市神足四反田13
問合せ：075-951-4381
https://www.takenoko.co.jp/
内容量：190g
販売価格：1,000円（税抜）
■評価されたポイント■
・高品質の京都産竹の子がふんだんに入っている
・京都のたけのこ屋の化学調味料不使用の炊き込みご飯というのが魅力的
・天然素材の優しい味わいが良い
・京風の薄味とあったがしっかりとした味付けで好ましいものである
・パッケージが独創的で内容を表していて良い
・竹の子ご飯にしては竹の子が大きく存在感がある
・少子化や１人世帯の増加にあたって２合炊きのサイズ感が良い
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：ふるふるパンケーキミックス
会社名：株式会社サンパーク
商品概要：高木珈琲の「ふるふるパンケーキミックス（ボトルタイプ）」は、手間いらずで本格的な味が楽しめる画期的な商品です。使い方は驚くほど簡単。ボトルに牛乳を入れて、「ふるふる」と振るだけで生地作りが完了し、そのままフライパンへ流し込めます。ボウルや泡立て器を用意する必要がなく、洗い物も最小限。忙しい朝の朝食や、お子様とのおやつ作りにも最適です。ふんわりと口どけの良いパンケーキは、喫茶店品質のこだわりの美味しさ。手軽さと本格的な味を両立させた、新しいパンケーキ体験をぜひお楽しみください。
住 所：大阪府吹田市岸部北5-11-1
問合せ：06-6388-0389
https://www.sunpark.ne.jp/
内容量：200g（100g×2袋）
販売価格：842円（税込）
■評価されたポイント■
・用意するのがミルクのみで簡単にパンケーキを作って食べられる
・子供と楽しく作れる工夫がされている
・卵が不要で、子供だけでも作れる
・利便性、体験型であり、いろいろな場面で楽しめる商品
・シェイカーで振って作るという体験ができるのが楽しい
・商品名が分かりやすい
・商品名がかわいい
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：四季彩々あごだし
会社名：株式会社スカイ・フード
商品概要：国内産のあごを天日で干した「干しあご」、さらに燻して香りを付けた「燻しあご」の二種類をブレンドし、沖縄海水塩100％の焼き塩と共に旨みと香りを際立たせました。顆粒状で少量でも使いやすく、みそ汁や煮物、おでんなどの他、お湯に溶かしただけでお吸い物としてもお召し上がりいただけます。
住 所：大阪府大阪市西淀川区野里1-10-8
問合せ：06-6473-7900
https://sky-food.co.jp/
内容量：4g×8袋
販売価格：486円（税込）