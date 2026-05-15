生体電流(バイオカレント)領域で世界一特許をグループ保有する日本トロマツ株式会社(本社：東京都江東区、代表取締役：金原 巧治)は、タイ、インド、ベトナム、マレーシア、シンガポール、台湾、欧州をはじめ、グローバル展開を本格化していきます。





日本トロマツ株式会社は、自社グループの有するTROMATZ(トロマツ)バイオテクノロジー特許技術を基に商品の企画製造・販売を行うヘルスケアカンパニーです。





【TROMATZ(トロマツ)】バイオカレント歯ブラシ1





TROMATZ(トロマツ)バイオテクノロジーは日本トロマツ株式会社CTO(最高技術責任者)／共同創業者である、元Samsung Galaxy研究開発責任者(KIM YOUNG WOOK氏)の発明した特許技術を用いた独自技術による開発商品です。





現在、独自の電子技術でバクテリア抑制するTROMATZバイオカレント歯ブラシ(歯周病予防歯ブラシ)をはじめ、TROMATZバイオカレント美顔器、TROMATZ副鼻腔炎治療機器、TROMATZバイオカレントマウスピース、TROMATZバイオカレント育毛ブラシを開発しています。





生体電流(バイオカレント)は元々、人体に帯びる電気で、人体は神経から細胞まで電位バランスにより機能していますが、『TROMATZ』バイオテクノロジーは独自技術により、生体電流を外的に発生させ、生体原理に基づき人体の電位のバランスを外的に整えたり、補完できるのが特徴です。





『TROMATZ』テクノロジーの特徴は、2つあり、一つが細胞活性化(細胞再生)で、もう一つがバクテリア抑制(バイオフィルム除去)です。細胞活性化(細胞再生)については、人体が本来持つ健康な細胞の電位バランスと同じ状態に保つことで肌や歯茎や頭皮や粘膜などの細胞再生(修復)を行います。具体的には、炎症緩和、肌トラブル改善、歯肉炎改善、頭皮環境改善などが可能です。また、バクテリア抑制については、特定周波数帯の生体電流(バイオカレント)を独自技術により照射することでバイオフィルム(バクテリア膜)を除去できるのが特徴です。バイオフィルムを分離除去することで虫歯菌・歯周病菌が増殖を防ぎ、科学的に口内環境を改善し、虫歯や口臭、歯周病のケアできるのが特徴です。





【TROMATZ(トロマツ)】バイオカレント歯ブラシ2









■TROMATZ(トロマツ)バイオテクノロジーの実績・エビデンス

・Nature誌論文掲載

・Samsungグループ主催スタートアップ7,300社コンペで準優勝

・ロッテグループ主催300社コンペで優勝

・ロッテTV通販(機能性歯ブラシ部門)8回連続完売記録

・LG社とバクテリアによるディープクレンジング美顔器を共同開発

・ソウル大学をはじめ大学医療機関と共同研究開発

・海軍軍艦の船底バクテリア電子除去に技術提供

・各種大臣賞 受賞









■商品情報

商品名 ： 【TROMATZ(トロマツ)】バイオカレント歯ブラシ

～歯周病予防 米国デンタルクリニック監修 プロ仕様～

特徴 ： 毎秒1,000万回(1,000万Hz)の微細電流で歯垢(バイオフィルム)を

電子分離除去します。振動や刺激がないため、歯や歯茎への負担や

損傷が少なく、矯正中やインプラント、歯周病ケアに最適です。

歯垢や口臭の原因菌を抑制し本格的な歯周病ケアが可能です。

効能実績 ： ・歯周病の原因菌減少(3.4倍効果)

・矯正患者プラーク改善度(6倍効果)

・歯肉炎改善(細胞活性化2倍以上)

・舌苔(65％減少)

・口臭(73％減少)

※一般歯みがきとの比較結果

セット内容： 本体ブラシ1本・替えブラシ2本・専用充電ケーブル

定価 ： 39,800円(税別)





【TROMATZ(トロマツ)】バイオカレント歯ブラシ3

比較データ

歯周病の原因菌・バイオプラークを除去









【日本トロマツ株式会社】代表取締役 金原 巧治

1977年神奈川県横浜市生まれ。2000年に新卒で三井物産グループ商社 [本社審査部門]に入社。その後、旧東証一部上場 流通会社の本社経営企画部門や社長室を経て、2010年に日本オリバック株式会社を創業。東銀座にてグループ130店舗の鍼灸治療院のFC経営。現在は上場準備中のプロキシヘルスケア社のグローバルエグゼクティブディレクターおよび日本トロマツ株式会社の代表取締役を務める。









【日本トロマツ株式会社 会社概要】

所在地 ： 東京都江東区有明3-7-11 有明パークビル20F

代表者 ： 代表取締役 金原 巧治

CTO(最高技術責任者)： KIM YOUNG WOOK

(TROMATZバイオテクノロジー研究開発者・博士)

URL ： https://tromatz.jp/tromatz/

BASE公式ショップ ： https://shop.oribackjapan.com/items/123018028