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日本製鉄 第74回電設工業展 JECA FAIR 2026 に出展
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）は2026年5月27日（水）〜29日（金）に東京ビッグサイトにて開催される「第74回電設工業展 JECA FAIR 2026（以下、JECA FAIR）」に、昨年に続き出展します。
お客様の塗装工程省略・製品の長寿命化を実現する製品をご紹介します。
1957年から開催され今回で74回目となるJECA FAIRは、電気設備に関する資機材、工具、計測器、ソフトウエア、システムなどの新製品をはじめ、施工技術、施工効率化、アカデミック、電気設備業界の魅力や働き方改革の取り組みの紹介など、あらゆる情報を発信する国内最大の電気設備総合展示会です。
JECA FAIR 2026の開催テーマは、未来を担う若い世代に新技術や新製品を紹介し、その魅力を感じてもらい、未来に繋げてほしいという意味を込め「新時代を見に行こう 未来へつながる電設技術」です。
日本製鉄は、電気設備業界の発展と持続可能な社会に寄与するため、本展示会では「素材を選ぼう！」をコンセプトに、電設資材業界に新たな価値を提案します。
1点目は、現在の仕様では鋼板に多量の塗料を使用し耐久性能を確保している「強塩害仕様」を見直し、素材そのもので長期耐久性能を確保可能な「ZEXEED製無塗装長期耐久キュービクル筐体」を展示します。
日本製鉄の素材をお選びいただくことは、省コスト・製造時CO2排出削減に寄与します。
2点目は、屋内で使用する「着色溶融めっき鋼板（スーパーダイマGB・黒ZAM）」です。塗装工程省略によるCO2削減と、工期短縮の実現のため鋼板に配電盤標準色を着色したスーパーダイマGB配電盤筐体*1（日本製鉄社内配電盤採用品と同仕様）と昨今の建築デザインの潮流である「表し天井」にマッチする「黒ZAM製ケーブルラック・レースウエイ（南電機株式会社製）*2」を紹介します。
屋内、屋外、それぞれの環境に最適な製品をご提案します。
【スーパーダイマGB製配電盤】 【ZEXEED製無塗装長期耐久キュービクル筐体】
【JECA FAIR 2026 日本製鉄ブース】
第74回電設工業展 JECA FAIR 2026」の詳細は、以下のURLをご参照ください。
https://www.jecafair.jp/
なお、来場に関しては事前登録が必要です。
*1：自社の新規・更新制御盤への着色高耐食めっき鋼板「スーパーダイマGB」の適用について
（2024年12月24日付プレスリリース）
https://www.nipponsteel.com/news/20241224_100.html
*2：南電機株式会社 電路支持材商品に日本製鉄のグリーンスチール「NSCarbolex Neutral」の採用が決定
（2024年4月24日付プレスリリース）
https://www.nipponsteel.com/news/20240424_100.html
日本製鉄では、制御盤筐体や電路支持材等の電設資材への高耐食めっき鋼板（スーパーダイマGB、ZEXEED、黒ZAM、ZAM）の適用拡大を通じて、CO2排出量削減に貢献していきます。
参考：日本製鉄の高耐食溶融めっき鋼板ZAMが東京電力リニューアブルパワー 水力発電所 制御装置の筐体に採用
（2024年10月24日付プレスリリース）
https://www.nipponsteel.com/news/20241024_100.html
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/
お客様の塗装工程省略・製品の長寿命化を実現する製品をご紹介します。
1957年から開催され今回で74回目となるJECA FAIRは、電気設備に関する資機材、工具、計測器、ソフトウエア、システムなどの新製品をはじめ、施工技術、施工効率化、アカデミック、電気設備業界の魅力や働き方改革の取り組みの紹介など、あらゆる情報を発信する国内最大の電気設備総合展示会です。
日本製鉄は、電気設備業界の発展と持続可能な社会に寄与するため、本展示会では「素材を選ぼう！」をコンセプトに、電設資材業界に新たな価値を提案します。
1点目は、現在の仕様では鋼板に多量の塗料を使用し耐久性能を確保している「強塩害仕様」を見直し、素材そのもので長期耐久性能を確保可能な「ZEXEED製無塗装長期耐久キュービクル筐体」を展示します。
日本製鉄の素材をお選びいただくことは、省コスト・製造時CO2排出削減に寄与します。
2点目は、屋内で使用する「着色溶融めっき鋼板（スーパーダイマGB・黒ZAM）」です。塗装工程省略によるCO2削減と、工期短縮の実現のため鋼板に配電盤標準色を着色したスーパーダイマGB配電盤筐体*1（日本製鉄社内配電盤採用品と同仕様）と昨今の建築デザインの潮流である「表し天井」にマッチする「黒ZAM製ケーブルラック・レースウエイ（南電機株式会社製）*2」を紹介します。
屋内、屋外、それぞれの環境に最適な製品をご提案します。
【スーパーダイマGB製配電盤】 【ZEXEED製無塗装長期耐久キュービクル筐体】
【JECA FAIR 2026 日本製鉄ブース】
第74回電設工業展 JECA FAIR 2026」の詳細は、以下のURLをご参照ください。
https://www.jecafair.jp/
なお、来場に関しては事前登録が必要です。
*1：自社の新規・更新制御盤への着色高耐食めっき鋼板「スーパーダイマGB」の適用について
（2024年12月24日付プレスリリース）
https://www.nipponsteel.com/news/20241224_100.html
*2：南電機株式会社 電路支持材商品に日本製鉄のグリーンスチール「NSCarbolex Neutral」の採用が決定
（2024年4月24日付プレスリリース）
https://www.nipponsteel.com/news/20240424_100.html
日本製鉄では、制御盤筐体や電路支持材等の電設資材への高耐食めっき鋼板（スーパーダイマGB、ZEXEED、黒ZAM、ZAM）の適用拡大を通じて、CO2排出量削減に貢献していきます。
参考：日本製鉄の高耐食溶融めっき鋼板ZAMが東京電力リニューアブルパワー 水力発電所 制御装置の筐体に採用
（2024年10月24日付プレスリリース）
https://www.nipponsteel.com/news/20241024_100.html
以 上
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/