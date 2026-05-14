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ダイナミックマイクロホン『AT2040』、マイクスタンド『AT8703』にホワイトモデルが登場
5月22日（金）より公式オンラインストア限定で発売
株式会社オーディオテクニカは、ダイナミックマイクロホン『AT2040 CWH』、マイクスタンド『AT8703 WH』をオーディオテクニカ公式オンラインストア限定で5月22日（金）に発売いたします。また本日より、期間限定価格でのご購入に加え、ノベルティをプレゼントする「AT2040 CWH / AT8703 WH 発売記念キャンペーン」を実施いたします。
写真左：『AT2040 CWH』 写真右：『AT8703 WH』
『AT2040 CWH』は、不要な雑音を抑えながら声をしっかり捉えるハイパーカーディオイド特性を採用し、手軽にスタジオクオリティの収音を実現するダイナミックマイクロホンです。ベースとなる『AT2040』の音質と性能はそのままに、白で統一した制作・配信空間を求めるクリエイターに向けた限定カラーの特別仕様。マイク本体にはショックマウントとポップフィルターを内蔵し、さらに公式オンラインストア限定モデルならではの特典として、ホワイト仕様の外付けショックマウントを付属。手に入れたその日から、安定した収音環境を整えられるセットアイテムです。
『AT8703 WH』は「AT20」シリーズをはじめとした幅広いマイクロホンに対応し、デスクトップでの配信・録音・オンライン通話など、日常的な収録環境をすぐに整えられる汎用マイクスタンドです。省スペース設計のため、限られたデスクスペースでもマイク位置を安定して確保できます。
ベースとなる『AT8703』の性能はそのままに、白で統一した制作・配信空間を求めるクリエイターに向けた限定カラーとして仕上げました。『AT2020 CWH』『ATH-M20x WH』『AT-UMX3 WH』『BX3/3.0 WH』など、オーディオテクニカのホワイトラインナップと統一感のあるコーディネートが可能です。作品づくりをより美しく、よりプロフェッショナルに支える、公式オンラインストア限定モデルです。
また、本日より開始の「AT2040 CWH / AT8703 WH 発売記念キャンペーン」では、期間中に対象製品が最大20％オフでお買い求めいただけるほか、クリーニングクロスをもれなくプレゼントします。この機会にぜひお手に取ってお楽しみください。
【AT2040 CWH 製品概要】
配信や制作にこだわる、すべてのクリエイターへ
アクセサリーを付属した公式限定ホワイトカラーマイク
5月22日発売
ハイパーカーディオイドダイナミックマイクロホン
AT2040 CWH オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT2040CWH
＜特長＞
■ホワイトカラーで統一できる公式オンラインストア限定シリーズ
■ホワイト仕様の専用ショックマウントを付属
■声の収音に最適なハイパーカーディオイド特性
■一体型ショックマウントが振動ノイズを低減
■ポップノイズを抑える高性能ポップフィルター
■プロ仕様のメタルボディと音質
■幅広い機材に接続できるXLR出力
【AT8703 WH 製品概要】
配信や制作にこだわる、すべてのクリエイターへ
公式限定ホワイトカラーのマイクスタンド
5月22日発売
マイクロホンスタンド
AT8703 WH オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT8703WH
＜特長＞
■ホワイトカラーで統一できる公式オンラインストア限定シリーズ
■マイクとの一体感を高めるコンパクトデザイン
■触れてもズレにくく、倒れにくい安定設計
■XLR接続に最適化した高さ
■ケーブルをすっきりまとめる取り回し構造
■ロックダイヤルによる確実な角度調整
■グラスファイバー入り樹脂ボディの耐久構造
＜キャンペーン概要＞
■キャンペーン名：AT2040 CWH / AT8703 WH 発売記念キャンペーン
■対象製品：AT2040 CWH / AT8703 WH
■期間：2026年5月14日 (木) 10:00〜2026年5月29日 (金) 23:59
■特典： AT2040 CWHは20％オフ、AT8703 WHは10％オフでご購入いただけるクーポンを配布。
さらに、クリーニングクロスももれなくプレセント。
株式会社オーディオテクニカは、ダイナミックマイクロホン『AT2040 CWH』、マイクスタンド『AT8703 WH』をオーディオテクニカ公式オンラインストア限定で5月22日（金）に発売いたします。また本日より、期間限定価格でのご購入に加え、ノベルティをプレゼントする「AT2040 CWH / AT8703 WH 発売記念キャンペーン」を実施いたします。
写真左：『AT2040 CWH』 写真右：『AT8703 WH』
『AT2040 CWH』は、不要な雑音を抑えながら声をしっかり捉えるハイパーカーディオイド特性を採用し、手軽にスタジオクオリティの収音を実現するダイナミックマイクロホンです。ベースとなる『AT2040』の音質と性能はそのままに、白で統一した制作・配信空間を求めるクリエイターに向けた限定カラーの特別仕様。マイク本体にはショックマウントとポップフィルターを内蔵し、さらに公式オンラインストア限定モデルならではの特典として、ホワイト仕様の外付けショックマウントを付属。手に入れたその日から、安定した収音環境を整えられるセットアイテムです。
写真左：『AT2040 CWH』ショックマウント付き、写真右：『AT2040 CWH』使用イメージ
『AT8703 WH』は「AT20」シリーズをはじめとした幅広いマイクロホンに対応し、デスクトップでの配信・録音・オンライン通話など、日常的な収録環境をすぐに整えられる汎用マイクスタンドです。省スペース設計のため、限られたデスクスペースでもマイク位置を安定して確保できます。
『AT2040 CWH』と『AT8703 WH』装着イメージ
ベースとなる『AT8703』の性能はそのままに、白で統一した制作・配信空間を求めるクリエイターに向けた限定カラーとして仕上げました。『AT2020 CWH』『ATH-M20x WH』『AT-UMX3 WH』『BX3/3.0 WH』など、オーディオテクニカのホワイトラインナップと統一感のあるコーディネートが可能です。作品づくりをより美しく、よりプロフェッショナルに支える、公式オンラインストア限定モデルです。
また、本日より開始の「AT2040 CWH / AT8703 WH 発売記念キャンペーン」では、期間中に対象製品が最大20％オフでお買い求めいただけるほか、クリーニングクロスをもれなくプレゼントします。この機会にぜひお手に取ってお楽しみください。
【AT2040 CWH 製品概要】
配信や制作にこだわる、すべてのクリエイターへ
アクセサリーを付属した公式限定ホワイトカラーマイク
5月22日発売
ハイパーカーディオイドダイナミックマイクロホン
AT2040 CWH オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT2040CWH
＜特長＞
■ホワイトカラーで統一できる公式オンラインストア限定シリーズ
■ホワイト仕様の専用ショックマウントを付属
■声の収音に最適なハイパーカーディオイド特性
■一体型ショックマウントが振動ノイズを低減
■ポップノイズを抑える高性能ポップフィルター
■プロ仕様のメタルボディと音質
■幅広い機材に接続できるXLR出力
【AT8703 WH 製品概要】
配信や制作にこだわる、すべてのクリエイターへ
公式限定ホワイトカラーのマイクスタンド
5月22日発売
マイクロホンスタンド
AT8703 WH オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT8703WH
＜特長＞
■ホワイトカラーで統一できる公式オンラインストア限定シリーズ
■マイクとの一体感を高めるコンパクトデザイン
■触れてもズレにくく、倒れにくい安定設計
■XLR接続に最適化した高さ
■ケーブルをすっきりまとめる取り回し構造
■ロックダイヤルによる確実な角度調整
■グラスファイバー入り樹脂ボディの耐久構造
＜キャンペーン概要＞
■キャンペーン名：AT2040 CWH / AT8703 WH 発売記念キャンペーン
■対象製品：AT2040 CWH / AT8703 WH
■期間：2026年5月14日 (木) 10:00〜2026年5月29日 (金) 23:59
■特典： AT2040 CWHは20％オフ、AT8703 WHは10％オフでご購入いただけるクーポンを配布。
さらに、クリーニングクロスももれなくプレセント。