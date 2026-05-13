ティーペック「plus Baton」登録者数30万人突破！プラバト健康まんがコンテスト入賞作品を発表

日常の不調に、医療・ヘルスケアの不安に。専門家への相談という選択肢を。 ティーペック、ヘルスケアサービスサイト「plus Baton」登録者数30万人突破 プラバト健康まんがコンテスト入賞作品を発表

24時間健康相談やセカンドオピニオン手配サービスを提供するティーペック株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鼠家 和彦）が運営するヘルスケアサービスサイト「plus Baton（プラスバトン）」は、2026年5月時点で登録者数30万人を突破いたしました。

あわせて、昨年度に開催した「プラバト健康まんがコンテスト」の入賞作品をご紹介いたします。多くのご応募をいただき、誠にありがとうございました。今後も皆さまの“健康の入り口”として、より一層便利で価値あるサービスの提供に努めてまいります。

プラバト健康まんがコンテスト入賞作品

最優秀賞（１名、ギフトカード5万円）

みー（千葉県・女性）

優秀賞（３名、ギフトカード3万円）

るーぶ（茨城県・女性・28歳）

福岡真由美（福岡県・女性・52歳）

北海道ラバー（神奈川県・女性・40歳）

入賞（5名、ギフトカード5,000円）

こなたこな（東京都・男性・33歳）

さと（東京都・女性・26歳）

ダラダラわんはんどれっど（東京都・男性・59歳）

のりごはん（東京都・女性・27歳）

毎日すぽみん♪（東京都・女性・38歳）

ジュニア賞（３名、ギフトカード3,000円）

E.Y（東京都・女性・12歳）

K.K（東京都・女性・9歳）

N.M（東京都・女性・10歳）

最優秀賞：みー（千葉県・女性）



優秀賞：るーぶ（茨城県・女性・28歳）

優秀賞：福岡真由美（福岡県・女性・52歳）



優秀賞：北海道ラバー（神奈川県・女性・40歳）

入賞された皆さま、おめでとうございます！



▼入賞した全作品はこちら

電話健康相談の日 公式note https://note.com/denwa_day/n/nd30d74ba34f2

総括

病院に行く前に相談したい悩みは、日常の中にあふれています。

医療・ヘルスケアに関することこそ、専門家につながってほしいと考えています。

プラバト健康漫画コンテストには、小学生から大人まで幅広い世代の方々にご参加いただきました。応募作品からは、日常生活の中で感じるリアルな健康トラブルが浮き彫りになりました。

特に多かったテーマは「頭痛」です。

そのほかにも、病院に行くほどではないものの、日々悩まされている症状を描いた作品が数多く寄せられました。また、自由テーマでは「帯状疱疹」に関する後悔のエピソードなども見られ、受診に対する悩みや迷いが伝わる内容となっていました。

スマートフォンによる情報検索やAIの活用など、社会は便利になってきています。しかし、心身の不調といった医療・ヘルスケアの問題については、信頼できる専門家や医療機関につながることが重要であると、改めて感じています。

本コンテストを通じて、

「ちょっとした体調の悩みも相談できる場所があること」

「スマートフォンでの検索以外にも頼れる手段があること」

こうした気づきにつながれば幸いです。

登録者数30万人を突破のplus Baton（プラスバトン）とは？

プラスバトンは、ティーペックが35年以上培ってきた健康相談のノウハウと、デジタルの利便性を融合したヘルスケアサービスサイトです。

※ご利用いただくサイトのURLは、加入先により異なります。保険商品にご加入中のお客さまは共通URLから、その他のお客さまは所属団体からのご案内をご確認ください。

プラスバトンのサービス概要を動画でもご覧いただけます。

https://youtu.be/uAaH8w5vQ_w?si=gJPg4VZdEyxqCfjg

ティーペックについて

https://www.t-pec.co.jp/

24時間健康相談事業のパイオニアとして1989年に設立。医師・保健師・看護師などの医療資格者を有するコンタクトセンターを運営し、セカンドオピニオン手配サービスやメンタルカウンセリング、生活習慣病の重症化予防など、健康・医療分野における社会課題の解決を目的とした事業を多数展開。2017年から10年連続で「健康経営優良法人」に認定。

T-PEC利用確認センター

https://www.t-pec.co.jp/news/topics/news-20210226/

ティーペック株式会社が提供する24時間電話健康相談やセカンドオピニオン手配等の医療・健康サービスは生命保険や健康保険組合などの付帯サービスであり、加入者がご利用できます。「自分は利用対象者なのか調べたい」という声にお応えし、このたびT-PECサービス利用確認センターを開設しました。