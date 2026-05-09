Offo tokyo初のデジタルアルバムを6月17日にリリース新曲「Deja-vu」を6月3日に先行配信
Offo tokyoが6月17日（水）に初のデジタルアルバム「Deja-vu」をリリースすることを発表した。 さらに、アルバムリリースに先駆けて新曲「Deja-vu」の先行配信も6月3日（水）に決定。 本作は、インディーズ時代の楽曲から、ドラマエンディングテーマに起用されたメジャーデビュー楽曲「Your Song」、TOYOTA「みんなのトヨタグラム」WEB CM起用楽曲「TYT」など、 Offo tokyoがこれまでリリースしてきた全曲と、新曲の合計24曲を収録。新曲はメンバーそれぞれが制作を手掛けている。 そして、アルバムリリース情報に合わせて、「Deja-vu」のティザー映像が公開され、今後の展開にも注目してほしい。 アルバムリリース後の6月から全国5都市でのワンマンライブツアー開催も決定しており、現在チケットは一般販売中となっている。
【リリース情報】
2026年6月3日（水）先行配信シングル「Deja-vu」（ヨミ：デジャヴ） 作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：宮野弦士 / Shota Kaya 2026年6月17日（水）1st Digital Album「Deja-vu」（ヨミ：デジャヴ） 収録内容 1. Deja-vu （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：宮野弦士 / Shota Kaya） 2. TYT （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 3. シンデレラ （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 4. Rainy Day （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) /Shota Kaya） 5. 哀とアイスブルー （作詞：Hiira / Shota Kaya 作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 6. Day Drip （作詞：Hiira 作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) /Shota Kaya） 7. さよなら、一生。 （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 8. Saturday Night （作詞・作曲・編曲：Seiya Ozaki） 9. Your Song （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) / Shota Kaya） 10. COCO TOKYO （作詞：Hiira 作曲：Shota Kaya 編曲：Shu Inui(ONEly Inc.) / Shota Kaya） 11. Our Life (feat. Swagcky) （作詞：Hiira / Swagcky 作曲：Hiira / Swagcky / Sho “Oga” Takahashi 編曲：Swagcky / Sho “Oga” Takahashi / Kemlin） 12. 308 （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 13. Beautiful Life （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 14. Believe In Billy （作曲・編曲：Shota Kaya） 15. Mermaid -Never Ending Summer- （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 16. 世界は今宵を待っている （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 17. イカサマ （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 18. Dreamland （作詞：Hiira 作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) / Shota Kaya） 19. Lemon & Love Song （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) / Shota Kaya） 20. iiima （作詞：Hiira 作曲：Shota Kaya 編曲： Shota Kaya） 21. Modern Romance （作詞：Hiira, Shota Kaya 作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 22. Weekend （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 23. shiro （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 24. Paradise （作詞・作曲・編曲：Shota Kaya）
【ライブ情報】
Offo tokyo One man Tour 2026 6/20(土)名古屋ell. FITS ALL OPEN 17:30 / START 18:00 6/21(日)大阪Yogibo HOLY MOUNTAIN OPEN 17:00 / START 17:30 6/27(土)福岡Queblick OPEN 17:30 / START 18:00 7/5(日)札幌SOUND CRUE OPEN 17:00 / START 17:30 7/18(土)渋谷CLUB QUATTRO OPEN 17:15 / START 18:00 チケット一般発売中：https://eplus.jp/offo-tokyo-26/
【『Offo tokyo』とは】
下北沢にて結成されたクリエイター集団 “Offo”から端を発する。 シティポップをベースに、ソウル、ロック、R&Bなどの要素を組み合わせたサウンドを発信。 アンニュイさが心地よい独特な湿度を保った歌声と、確かな音楽的バックグラウンドを持つメンバー達が奏で操るミックスジャンルなバックトラック。 それらが当たり前のように重なり合い、生まれた New Urban Jpop。
