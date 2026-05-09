JR西日本グループが企画し、株式会社ジェイコンテンツが開発・運営する鉄道スゴロクアプリ『プラチナ・トレイン(プラトレ)』と、鉄道育成アプリ『ソダテツ』は、2026年4月Osaka Metro車両と路線を実装しました！

Osaka Metro実装記念イベントを両アプリで同時開催！





Osaka Metro路線＆車両実装！





■「Osaka Metro」とは

Osaka Metro(大阪市高速電気軌道株式会社)は、大阪市内およびその周辺部を結ぶ、日本最大級の公営地下鉄を民営化した鉄道会社です。2018年に大阪市交通局から事業を継承し、現在は「交通を核にした生活まちづくり企業」へ変革すべく、単なる輸送手段に留まらない都市型MaaSや不動産開発など、多角的な事業を展開しています。





御堂筋線や谷町線などの地下鉄8路線と、ニュートラムを合わせた計9路線、営業キロ約141km、全134駅のネットワークを有しています。2026年3月には、全駅への可動式ホーム柵(ホームドア)の整備が完了しました。

公式サイト： https://www.osakametro.co.jp/









■新旧さまざまなOsaka Metro車両が登場！

大阪市営地下鉄時代をはじめ、御堂筋線10系や10A系や、最新型の中央線400系や30000A系など新旧さまざまなOsaka Metro車両が登場します！





Osaka Metro車両ぞくぞく登場！





■「プラチナ・トレイン」とは

株式会社JR西日本コミュニケーションズが企画し、株式会社ジェイコンテンツが開発・運営する新感覚運転士成長型スゴロクRPGです。 2016年5月17日よりサービスを開始し、全国の実在する約3000種類のJR車両やターミナル駅から地方の無人駅までを含む全国5178駅など、リアルな車両や路線を舞台に遊ぶ新感覚スゴロクゲームで、 マルチ対戦やGPS位置情報機能を使った遊びなど多くの楽しみ方ができるスマートフォンアプリです。2017年12月21日からはNintendoSwitchでもリリースされています。

公式サイト： https://www.platinumtrain.jp/









■「ソダテツ」とは

JR西日本グループが企画し、株式会社ジェイコンテンツが開発・運営する『ソダテツ(SODATETSU)』は、鉄道を集めて、育てて、走らせる新感覚のスマートフォン向け鉄道育成ゲームアプリです。プレイヤーは整備や運転を通じて能力が成長していく特別な列車「ソダテツ」を育て上げ、「鉄道コンテスト」と呼ばれるレースでの勝利を目指します。ゲーム内にはJR6社(北海道・東日本・東海・西日本・四国・九州)や私鉄各社が登場し、現在は約700種類の車両がラインアップされています。多彩で魅力的な車両コレクションと育成体験をお楽しみください。

公式サイト： https://www.sodatetsu.jp/









JR北海道商品化許諾済

JR東日本商品化許諾済

JR東海承認済

JR西日本商品化許諾済

JR四国承認済

JR九州承認済