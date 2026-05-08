株式会社サンクユー、取引先ごとの価格設定が複雑な会社向けにWeb受注化の改善ポイントを解説｜価格確認の負担を減らす仕組み化とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347710/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、取引先ごとの価格設定が複雑な企業に向けて、Web受注化による改善ポイントを解説したコラム『取引先ごとの価格設定が複雑な会社がWeb化で改善できること』を公開しました。コラムでは、価格設定が複雑な会社ほど受注業務が重くなりやすく、その原因は価格そのものではなく「価格確認を人の記憶や判断に頼っている構造」にあると整理しています。 ?
■ 価格設定が複雑な会社ほど受注業務が重くなる
法人取引では、取引先ごとに掛率が違う、商品ごとに契約単価が違う、数量で価格が変わる、一部商品だけ特別単価があるといったケースが珍しくありません。こうした条件は取引上必要である一方、注文のたびに価格確認が発生するため、受注現場の大きな負担になりやすいとコラムでは解説しています。 ?
■ 現場で起きやすい問題
価格確認が増えると、
・処理に時間がかかる
・担当者によって判断が変わる
・入力ミスや価格ミスが起きる
・営業や事務の負担が増える
といった問題が起こりやすくなります。特に、価格条件が長年担当している人の頭の中にある状態では、その人がいないと処理が止まりやすく、価格の複雑さがそのまま属人化につながるとしています。 ?
■ Web化で改善できること
本コラムでは、Web化の効果は「価格確認の構造」を変えられることにあるとしています。法人向け受注サイトでは、
・取引先ごとにログイン後の価格を出し分ける
・契約単価を商品ごとに反映する
・数量条件に応じて価格を自動計算する
・一部商品のみ特別価格を表示する
といった設計が可能です。これにより、毎回価格表を探して確認する必要を減らし、営業確認や価格ミスの削減につなげられると解説しています。 ?
■ 最初から全部を整理しなくてもよい
価格ルールが複雑な会社でも、最初からすべてを完璧に整理する必要はないとコラムでは述べています。定番品だけ先に価格表示する、価格ルールが明確な取引先から始める、特別価格の少ない商品群から整えるといった進め方も可能であり、重要なのは今の複雑さを放置するのではなく、どこから整理すれば効果が出やすいかを見極めることだとしています。 ?
■ ただし、事前整理は不可欠
一方で、単に得意先別価格表示機能を付ければよいわけではなく、掛率と契約単価の関係、数量条件、例外価格、期間限定価格、営業判断が必要なケースなどを事前に整理しないと、画面上の価格と実際の運用がずれて混乱を招く可能性があると指摘しています。 ?
■ コラムはこちら
取引先ごとの価格設定が複雑な会社がWeb化で改善できること
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/improve-complex-price-rules-with-web-ordering/ ?
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、現状の価格ルールや受注フローを整理し、どこから仕組みに載せるべきかを一緒に考える支援を行っています。コラムでも、「価格設定が複雑でWeb化が難しそう」「どこまで自動化できるのか分からない」「価格確認の負担を減らしたい」といった段階でも相談可能と案内しています。 ?
■ こんな企業様におすすめ
・取引先ごとの価格確認に時間がかかっている
・営業確認や手修正が多い
・価格ルールが担当者依存になっている
・価格ミスを減らしたい
・一部商品、一部取引先からWeb化を進めたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
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【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、業務設計から実装まで一貫して支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、取引先ごとの価格設定が複雑な企業に向けて、Web受注化による改善ポイントを解説したコラム『取引先ごとの価格設定が複雑な会社がWeb化で改善できること』を公開しました。コラムでは、価格設定が複雑な会社ほど受注業務が重くなりやすく、その原因は価格そのものではなく「価格確認を人の記憶や判断に頼っている構造」にあると整理しています。 ?
■ 価格設定が複雑な会社ほど受注業務が重くなる
法人取引では、取引先ごとに掛率が違う、商品ごとに契約単価が違う、数量で価格が変わる、一部商品だけ特別単価があるといったケースが珍しくありません。こうした条件は取引上必要である一方、注文のたびに価格確認が発生するため、受注現場の大きな負担になりやすいとコラムでは解説しています。 ?
■ 現場で起きやすい問題
価格確認が増えると、
・処理に時間がかかる
・担当者によって判断が変わる
・入力ミスや価格ミスが起きる
・営業や事務の負担が増える
といった問題が起こりやすくなります。特に、価格条件が長年担当している人の頭の中にある状態では、その人がいないと処理が止まりやすく、価格の複雑さがそのまま属人化につながるとしています。 ?
■ Web化で改善できること
本コラムでは、Web化の効果は「価格確認の構造」を変えられることにあるとしています。法人向け受注サイトでは、
・取引先ごとにログイン後の価格を出し分ける
・契約単価を商品ごとに反映する
・数量条件に応じて価格を自動計算する
・一部商品のみ特別価格を表示する
といった設計が可能です。これにより、毎回価格表を探して確認する必要を減らし、営業確認や価格ミスの削減につなげられると解説しています。 ?
■ 最初から全部を整理しなくてもよい
価格ルールが複雑な会社でも、最初からすべてを完璧に整理する必要はないとコラムでは述べています。定番品だけ先に価格表示する、価格ルールが明確な取引先から始める、特別価格の少ない商品群から整えるといった進め方も可能であり、重要なのは今の複雑さを放置するのではなく、どこから整理すれば効果が出やすいかを見極めることだとしています。 ?
■ ただし、事前整理は不可欠
一方で、単に得意先別価格表示機能を付ければよいわけではなく、掛率と契約単価の関係、数量条件、例外価格、期間限定価格、営業判断が必要なケースなどを事前に整理しないと、画面上の価格と実際の運用がずれて混乱を招く可能性があると指摘しています。 ?
■ コラムはこちら
取引先ごとの価格設定が複雑な会社がWeb化で改善できること
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/improve-complex-price-rules-with-web-ordering/ ?
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、現状の価格ルールや受注フローを整理し、どこから仕組みに載せるべきかを一緒に考える支援を行っています。コラムでも、「価格設定が複雑でWeb化が難しそう」「どこまで自動化できるのか分からない」「価格確認の負担を減らしたい」といった段階でも相談可能と案内しています。 ?
■ こんな企業様におすすめ
・取引先ごとの価格確認に時間がかかっている
・営業確認や手修正が多い
・価格ルールが担当者依存になっている
・価格ミスを減らしたい
・一部商品、一部取引先からWeb化を進めたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
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【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、業務設計から実装まで一貫して支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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