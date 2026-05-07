ルーセントがトレランショップ「Sotoaso（ソトアソ）」の承継と本格展開を発表
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）は、事業譲渡により承継した大阪府交野市のトレイルランニングショップ「Sotoaso（ソトアソ）」について、2026年5月7日より従業員・店舗・販売チャネルを承継いたしました。
これまでも海外を中心とするトレイルランニングツアーならびにランニングスクール経営等を通じて関わってきましたスポーツ分野トレイルランニングに加え、アウトドアやマリン系用品販売を幅広く行う小売事業として本格展開を開始することを発表いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348496/images/bodyimage1】
Sotoaso（ソトアソ）について
ソトアソは、主に自社WebサイトやECモールを通じたオンライン販売を通じてトレイルランニング、アウトドア、マリン用品等を手掛けております。日本におけるトレイルランニング黎明期より関西を中心にトレラン文化の醸成に貢献し、長年にわたり多くのランナーから愛されてきた存在です。
またトレイルランニング向け実店舗も大阪府交野市私市（きさいち）駅前に構え、東大阪に広がる交野山系・交野園地から生駒山系へつながるトレイルヘッドに隣接する好立地に位置しており、多くの愛好者が集う拠点として今も活発に活動しております。その地の利を活かしてトレランイベントや「かたのビッグロック」をはじめとするレースの企画・運営にも携わってきた実績を持ちます。
また海外トレラン製品の輸入や、国内メーカー・事業者の製品開発・市場開拓支援にも積極的に関わってきました。
Sotoaso公式Webサイト
https://sotoaso.jp/
自社ECモール「ソトアソ本店」
https://shop-sotoaso.jp/
楽天市場店「外遊びの専門店CamCom!（カムカム）」
https://www.rakuten.ne.jp/gold/sotoaso/
Amazon店「Sotoaso」
https://www.amazon.co.jp/s?me=A1ADUCK31ANZJA&marketplaceID=A1VC38T7YXB528
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348496/images/bodyimage2】
【アウトドアベースソトアソ -O.B.S.きさいち-】
所在地 ：〒576-0032 大阪府交野市私市山手3-1-14-1F
営業時間：水曜日（13:00～19:00）／土日祝日（9:00～17:00）
定休日 ：月曜日、火曜日、木曜日、金曜日（祝日の場合は営業）
株式会社ルーセントのトレイルランニング事業について
アカエム140年のルーセントは国内シェアNo.1のソフトテニスボール「アカエム」の製造・販売をはじめ、スポーツウェアの製造・販売、全国でのランニング・テニス・ソフトテニス・卓球等のスクール運営、国内外のスポーツツアー企画、商品の輸入販売、アスリートやスポーツイベントへの支援など、さまざまな事業を展開しています。
2021年よりランニング・トレイルランニング分野への事業展開を本格的に推進してきました。国内ではランニングスクール事業を運営するほか、イタリア製高性能トレイルランニングポール「N&W Curve（ニューカーブ）」の輸入総代理店としても国内市場に特徴ある製品の供給に取り組んでいます。
トレラン事業の中核を担うのが、トレランツアー専門ブランド「ルクタスアドベンチャーズ（LUC＋ Adventures）」（以下、ルクタス）です。ルクタスはトレイルランニングの世界最高峰レース「UTMB（ウルトラトレイル・デュ・モンブラン）」のオフィシャルツアーオペレーターとして、レースに挑む日本人選手・応援者向けの本格的なツアーを提供しています。2025年大会では出場した日本人選手の約4割がルクタスのツアーを利用するなど、国内トレランシーンにおいて圧倒的な存在感を示しています。
さらに2026年には、日本最大のトレイルランニングレース「Mt.FUJI100」において主催者と提携、エイドサポート付きオフィシャルツアーを開始。人気レースの多くをカバーする総合トレランツアーブランドとして、スポーツツーリズムとトレラン文化の発展をリードしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348496/images/bodyimage3】
事業承継の経緯と今後の展開
ルーセントとソトアソは、2025年より業務提携を通じて商品調達支援をはじめとする事業協力を進めてきました。その後相互の信頼を基盤に正式な事業譲渡へと発展、このたびの本格展開開始にあたり、従業員・店舗・販売チャネルの継承を完了しております。
ソトアソのブランドと地域における存在感を維持しながら、ルーセントがこれまで培ってきたスポーツ事業運営のノウハウを最大限に活用し、新たな成長ステージへと事業を発展させてまいります。
新生ソトアソとともに挑戦するメンバーを募集
ルーセントは今回、ソトアソの事業拡大に取り組む仲間の積極採用を開始いたします。
自らもアスリートであるスタッフのキャリアとプライベートの両立を支援する独自の制度を整備しており、なかでもルクタスが運営する海外トレランツアーに参加できる制度やアスリート活動補助などの独特の制度はトレイルランニングを愛するスタッフにとって大きな魅力となっています。
トレランを仕事にしたい方、トレラン文化をともに広げていきたい方のご応募をお待ちしております。
詳しくは下記、Sotoaso公式サイトのスタッフ募集ページをご覧ください。
https://sotoaso.jp/archives/10096
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348496/images/bodyimage4】
＜ルーセントWEBサイト＞
ルーセントブランドサイト https://lucent-sports.com/
ルーセント公式ブログ「LUCENT OFFICIAL BLOG」 https://lucent.hatenablog.jp/
ルーセントECショップ「LUCENT WEB STORE」 https://lucent-goods.shop-pro.jp/
ルーセントECショップ「LUC+SHOP」 https://luctus.base.shop/
ルーセントテニスクラブポータルサイト https://www.lucent-tc.com/
ルーセントランニングクラブポータルサイト https://www.lucent-runningclub.com/
ルーセントアスリートワークス公式サイト https://l-athlete-works.mystrikingly.com/
Japan Fun Tennis Point Ranking公式サイト https://www.jftp.jp/
ルクタスアドベンチャーズ公式サイト https://tabirun.run/tour/
トレッキングポール「ニューカーブ」公式サイト https://tabirun.run/nwcurve/
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
ブランドサイトURL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
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#いいのわたる #トレイルラン #TransAtlasRunning
#Sotoaso #ソトアソ
配信元企業：株式会社ルーセント
これまでも海外を中心とするトレイルランニングツアーならびにランニングスクール経営等を通じて関わってきましたスポーツ分野トレイルランニングに加え、アウトドアやマリン系用品販売を幅広く行う小売事業として本格展開を開始することを発表いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348496/images/bodyimage1】
ソトアソは、主に自社WebサイトやECモールを通じたオンライン販売を通じてトレイルランニング、アウトドア、マリン用品等を手掛けております。日本におけるトレイルランニング黎明期より関西を中心にトレラン文化の醸成に貢献し、長年にわたり多くのランナーから愛されてきた存在です。
またトレイルランニング向け実店舗も大阪府交野市私市（きさいち）駅前に構え、東大阪に広がる交野山系・交野園地から生駒山系へつながるトレイルヘッドに隣接する好立地に位置しており、多くの愛好者が集う拠点として今も活発に活動しております。その地の利を活かしてトレランイベントや「かたのビッグロック」をはじめとするレースの企画・運営にも携わってきた実績を持ちます。
また海外トレラン製品の輸入や、国内メーカー・事業者の製品開発・市場開拓支援にも積極的に関わってきました。
Sotoaso公式Webサイト
https://sotoaso.jp/
自社ECモール「ソトアソ本店」
https://shop-sotoaso.jp/
楽天市場店「外遊びの専門店CamCom!（カムカム）」
https://www.rakuten.ne.jp/gold/sotoaso/
Amazon店「Sotoaso」
https://www.amazon.co.jp/s?me=A1ADUCK31ANZJA&marketplaceID=A1VC38T7YXB528
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348496/images/bodyimage2】
【アウトドアベースソトアソ -O.B.S.きさいち-】
所在地 ：〒576-0032 大阪府交野市私市山手3-1-14-1F
営業時間：水曜日（13:00～19:00）／土日祝日（9:00～17:00）
定休日 ：月曜日、火曜日、木曜日、金曜日（祝日の場合は営業）
株式会社ルーセントのトレイルランニング事業について
アカエム140年のルーセントは国内シェアNo.1のソフトテニスボール「アカエム」の製造・販売をはじめ、スポーツウェアの製造・販売、全国でのランニング・テニス・ソフトテニス・卓球等のスクール運営、国内外のスポーツツアー企画、商品の輸入販売、アスリートやスポーツイベントへの支援など、さまざまな事業を展開しています。
2021年よりランニング・トレイルランニング分野への事業展開を本格的に推進してきました。国内ではランニングスクール事業を運営するほか、イタリア製高性能トレイルランニングポール「N&W Curve（ニューカーブ）」の輸入総代理店としても国内市場に特徴ある製品の供給に取り組んでいます。
トレラン事業の中核を担うのが、トレランツアー専門ブランド「ルクタスアドベンチャーズ（LUC＋ Adventures）」（以下、ルクタス）です。ルクタスはトレイルランニングの世界最高峰レース「UTMB（ウルトラトレイル・デュ・モンブラン）」のオフィシャルツアーオペレーターとして、レースに挑む日本人選手・応援者向けの本格的なツアーを提供しています。2025年大会では出場した日本人選手の約4割がルクタスのツアーを利用するなど、国内トレランシーンにおいて圧倒的な存在感を示しています。
さらに2026年には、日本最大のトレイルランニングレース「Mt.FUJI100」において主催者と提携、エイドサポート付きオフィシャルツアーを開始。人気レースの多くをカバーする総合トレランツアーブランドとして、スポーツツーリズムとトレラン文化の発展をリードしています。
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事業承継の経緯と今後の展開
ルーセントとソトアソは、2025年より業務提携を通じて商品調達支援をはじめとする事業協力を進めてきました。その後相互の信頼を基盤に正式な事業譲渡へと発展、このたびの本格展開開始にあたり、従業員・店舗・販売チャネルの継承を完了しております。
ソトアソのブランドと地域における存在感を維持しながら、ルーセントがこれまで培ってきたスポーツ事業運営のノウハウを最大限に活用し、新たな成長ステージへと事業を発展させてまいります。
新生ソトアソとともに挑戦するメンバーを募集
ルーセントは今回、ソトアソの事業拡大に取り組む仲間の積極採用を開始いたします。
自らもアスリートであるスタッフのキャリアとプライベートの両立を支援する独自の制度を整備しており、なかでもルクタスが運営する海外トレランツアーに参加できる制度やアスリート活動補助などの独特の制度はトレイルランニングを愛するスタッフにとって大きな魅力となっています。
トレランを仕事にしたい方、トレラン文化をともに広げていきたい方のご応募をお待ちしております。
詳しくは下記、Sotoaso公式サイトのスタッフ募集ページをご覧ください。
https://sotoaso.jp/archives/10096
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＜ルーセントWEBサイト＞
ルーセントブランドサイト https://lucent-sports.com/
ルーセント公式ブログ「LUCENT OFFICIAL BLOG」 https://lucent.hatenablog.jp/
ルーセントECショップ「LUCENT WEB STORE」 https://lucent-goods.shop-pro.jp/
ルーセントECショップ「LUC+SHOP」 https://luctus.base.shop/
ルーセントテニスクラブポータルサイト https://www.lucent-tc.com/
ルーセントランニングクラブポータルサイト https://www.lucent-runningclub.com/
ルーセントアスリートワークス公式サイト https://l-athlete-works.mystrikingly.com/
Japan Fun Tennis Point Ranking公式サイト https://www.jftp.jp/
ルクタスアドベンチャーズ公式サイト https://tabirun.run/tour/
トレッキングポール「ニューカーブ」公式サイト https://tabirun.run/nwcurve/
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
ブランドサイトURL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
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配信元企業：株式会社ルーセント
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