リバーオンチップおよび腫瘍オンチップモデルにおいてエンドユーザーが本当に必要としているもの
米国および欧州連合における未充足ニーズ、性能期待、導入課題に関するケースベースの分析
イノベーションが実用性を上回るとき
リバーオンチップおよび腫瘍オンチップ技術は、しばしばイノベーションや将来性の観点から語られます。
しかしクライアントにとっての問いは、より現実的なものでした。
これらのシステムは現在実際にどのように使用されており、日々それらを扱う科学者や研究者にとってどこに課題があるのか。
エンドユーザーの視点を理解することが不可欠でした。それがなければ、進化途上の市場において製品開発、価格設定、ポジショニングを最適化することは困難になります。
ユーザーへの焦点の転換
本調査は一つの中核的な目的に基づいて設計されました。それは、米国および欧州連合のエンドユーザーがこれらのモデルをどのように認識し、どのように使用しているかを理解することです。
市場を上から俯瞰するのではなく、日常的な実務での利用に焦点を当てました。これには、以下の主要な要素に関する未充足ニーズの特定が含まれます。
・アッセイの処理能力
・特異性と信頼性
・価格に対する期待
・細胞タイプの適合性
・チップの再利用性
これらの要素はいずれも、実際の研究環境においてこれらの技術がどれほど有用でスケーラブルであるかに直接影響します。
明らかになったギャップ
調査結果は、この技術が有望である一方で、期待が十分に満たされていない明確な領域が存在することを示しました。
研究者は、特に実験のスケール拡大において、処理能力や再現性に関する課題を指摘しました。価格も重要な懸念事項であり、特に長期使用や予算制約との関係で問題視されています。
さらに、細胞タイプの柔軟性や再利用性も重要な要素として浮かび上がり、さまざまな研究用途への採用範囲に影響を与えています。
これらの洞察は、何が不足しているかだけでなく、理想的なリバーオンチップおよび腫瘍オンチップソリューションがどのようなものであるべきかを明確にしました。
製品がエンドユーザーにどのように認識されているか、またどこに課題があるのかを理解したいですか？
ターゲット調査を通じて実際のユーザーニーズを明らかにする方法について、当社チームにご相談ください。 http://www.thebusinessresearchcompany.com/contact-us
ユーザーを通じて市場を理解する
この視点を構築するために、本調査は主に一次調査に基づいています。
インタビューは、これらのモデルを実際に使用している専門家に対して実施され、研究科学者、ポスドク研究員、バイオエンジニア、毒性学者、薬理学者などが含まれます。
参加者は産業界および学術界の双方から選ばれ、武田薬品工業、アストラゼネカ、グラクソ・スミスクライン、ハーバード大学、がん研究所などの組織が含まれています。
これらの対話により、以下についての直接的な洞察が得られました。
・現在の使用パターン
・性能に対する期待
・価格の基準
・実験中に直面する課題
このアプローチにより、調査結果は理論的な前提ではなく、実際の応用に基づいたものとなっています。
フィードバックから方向性へ
本調査の成果は、単なるギャップの特定にとどまりませんでした。
以下についての体系的な理解を提供しました。
・リバーオンチップおよび腫瘍オンチップ技術の将来展望
・重要な性能および価格パラメータにおける未充足ニーズ
・理想的な製品設計に必要な主要特性
これにより、クライアントは製品戦略を実際のユーザー期待と市場の現実により適合させることが可能になりました。
クライアントにとっての意義
ユーザーニーズと課題をより明確に把握することで、クライアントはどこに改善が必要か、そしてどのように自社の提供価値をより効果的に位置づけるべきかを理解することができました。
一般的な市場トレンドに依存するのではなく、これらの技術を日常的に使用する人々から得られた検証済みの洞察に基づいて意思決定を行うことが可能になりました。
先進技術を開発している場合や専門性の高い研究市場に参入する場合、ユーザーの期待を理解することは不可欠です。
当社のカスタマイズ調査の能力と、市場ニーズの把握、製品戦略の検証、意思決定支援の方法について詳しくはこちらをご覧ください: http://www.thebusinessresearchcompany.com/customized-research
配信元企業：The Business research company
イノベーションが実用性を上回るとき
リバーオンチップおよび腫瘍オンチップ技術は、しばしばイノベーションや将来性の観点から語られます。
しかしクライアントにとっての問いは、より現実的なものでした。
これらのシステムは現在実際にどのように使用されており、日々それらを扱う科学者や研究者にとってどこに課題があるのか。
エンドユーザーの視点を理解することが不可欠でした。それがなければ、進化途上の市場において製品開発、価格設定、ポジショニングを最適化することは困難になります。
ユーザーへの焦点の転換
本調査は一つの中核的な目的に基づいて設計されました。それは、米国および欧州連合のエンドユーザーがこれらのモデルをどのように認識し、どのように使用しているかを理解することです。
市場を上から俯瞰するのではなく、日常的な実務での利用に焦点を当てました。これには、以下の主要な要素に関する未充足ニーズの特定が含まれます。
・アッセイの処理能力
・特異性と信頼性
・価格に対する期待
・細胞タイプの適合性
・チップの再利用性
これらの要素はいずれも、実際の研究環境においてこれらの技術がどれほど有用でスケーラブルであるかに直接影響します。
明らかになったギャップ
調査結果は、この技術が有望である一方で、期待が十分に満たされていない明確な領域が存在することを示しました。
研究者は、特に実験のスケール拡大において、処理能力や再現性に関する課題を指摘しました。価格も重要な懸念事項であり、特に長期使用や予算制約との関係で問題視されています。
さらに、細胞タイプの柔軟性や再利用性も重要な要素として浮かび上がり、さまざまな研究用途への採用範囲に影響を与えています。
これらの洞察は、何が不足しているかだけでなく、理想的なリバーオンチップおよび腫瘍オンチップソリューションがどのようなものであるべきかを明確にしました。
製品がエンドユーザーにどのように認識されているか、またどこに課題があるのかを理解したいですか？
ターゲット調査を通じて実際のユーザーニーズを明らかにする方法について、当社チームにご相談ください。 http://www.thebusinessresearchcompany.com/contact-us
ユーザーを通じて市場を理解する
この視点を構築するために、本調査は主に一次調査に基づいています。
インタビューは、これらのモデルを実際に使用している専門家に対して実施され、研究科学者、ポスドク研究員、バイオエンジニア、毒性学者、薬理学者などが含まれます。
参加者は産業界および学術界の双方から選ばれ、武田薬品工業、アストラゼネカ、グラクソ・スミスクライン、ハーバード大学、がん研究所などの組織が含まれています。
これらの対話により、以下についての直接的な洞察が得られました。
・現在の使用パターン
・性能に対する期待
・価格の基準
・実験中に直面する課題
このアプローチにより、調査結果は理論的な前提ではなく、実際の応用に基づいたものとなっています。
フィードバックから方向性へ
本調査の成果は、単なるギャップの特定にとどまりませんでした。
以下についての体系的な理解を提供しました。
・リバーオンチップおよび腫瘍オンチップ技術の将来展望
・重要な性能および価格パラメータにおける未充足ニーズ
・理想的な製品設計に必要な主要特性
これにより、クライアントは製品戦略を実際のユーザー期待と市場の現実により適合させることが可能になりました。
クライアントにとっての意義
ユーザーニーズと課題をより明確に把握することで、クライアントはどこに改善が必要か、そしてどのように自社の提供価値をより効果的に位置づけるべきかを理解することができました。
一般的な市場トレンドに依存するのではなく、これらの技術を日常的に使用する人々から得られた検証済みの洞察に基づいて意思決定を行うことが可能になりました。
先進技術を開発している場合や専門性の高い研究市場に参入する場合、ユーザーの期待を理解することは不可欠です。
当社のカスタマイズ調査の能力と、市場ニーズの把握、製品戦略の検証、意思決定支援の方法について詳しくはこちらをご覧ください: http://www.thebusinessresearchcompany.com/customized-research
配信元企業：The Business research company
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