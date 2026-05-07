株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新商品として、『CYBER・レトロマウスパッド（Switch2用）』を5月7日（木）に発売いたします。 ■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036415/

やわらかい場所でもマウス操作が安定！硬い平面が確保できる硬質マウスパッド

本製品は硬質素材のABSを採用。 一般的なマウスパッドと異なり、やわらかいソファーやカーペットなどの上でもしっかりとした硬い平面が確保できます。 本製品を使用することで、カーソルが認識されやすくなり、動きもなめらかに。 安定感のある使い心地で、Joy-Con2のマウス操作が快適になるマウスパッドです。 PC用光学マウスや、ボール式マウスでも使用できます。

古き良き90年代の思い出がよみがえる！マス目模様を再現したレトロデザイン

90年代に人気を博したお絵描きソフト同梱のマウスパッドを思い起こさせる、懐かしのデザイン。グリッド模様（マス目）も再現しています。 また、裏面にはゴム足が付いており、マウスパッドのズレを防止。すべり止め効果によって、激しい操作が必要なゲームでも活用できます。

『CYBER・レトロマウスパッド（Switch2用）』製品概要

■カラー：グレー ■対応機種：Nintendo Switch 2、PC用マウス ほか ■ セット内容：マウスパッド×1 ■ 素材：ABS（マウスパッド）、シリコン（滑り止め） ■ サイズ：約268×208×3.3mm ■価格：オープンプライス（参考価格 1,280円（税込1,408円）） ■発売日：2026年5月7日（木）

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。 ※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。 ※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。

会社概要

名称：株式会社サイバーガジェット 所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-2 公式サイト： https://www.cybergadget.co.jp/ 公式ECサイト：https://cybergadget.shop-pro.jp/

メディア様からのお問い合わせ先

https://twitter.com/cybergadget https://www.youtube.com/318cybergadget

株式会社サイバーガジェット お問い合わせメール：prcyber@cybergadget.co.jp

一般のお客様からのお問い合わせ先

株式会社サイバーガジェット ユーザーサポート https://www.cybergadget.co.jp/support/ メール：support@cybergadget.co.jp