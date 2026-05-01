株式会社ピーナッツ・クラブ（本社：大阪府東大阪市）が展開するペット用品ブランド「ピーナッツ・ペット」が、クラウドファンディングサービス「Makuake（マクアケ）」にて展開している「肉球アームのペットチェア Chocorin（チョコリン）」の応援購入総額が、目標金額の532%を超える支持を獲得し、プロジェクト終了（2026年5月10日）を前に反響を呼んでいます。

【プロジェクト概要】 商品名 ：肉球アームのペットチェア Chocorin（チョコリン） 展開媒体：Makuake（マクアケ） 掲載期間：2026年3月5日～2026年5月10日 達成状況：目標金額比 532%超を突破（プロジェクト進行中） お届け予定：2026年7月中旬～ 価格（税込）：6,145円～（早割適用時） カラー：ベージュ／ブラック

■ 開発の背景：「抱っこ」でも「床」でもない、第三の選択肢

犬・猫を愛玩動物ではなく家族として意識する「ペットの家族化」が広がる中、当社の企画担当者が、食事のたびに抱っこをせがむ愛犬の姿を見て「同じ目線で過ごせたら、もっと幸せなのではないか」と考えたことから開発がスタートしました。 「ペットを膝に乗せながら食事をしている」「熱いラーメンを食べている最中、愛犬がそばに来てヒヤッとした」--こうした体験は、犬や猫と暮らす飼い主に広く共感される日常の悩みです。ピーナッツ・ペットはこの課題に着目し、「抱っこでも床でもない、うちの子のための指定席」というコンセプトのもと、テーブルに取り付けて使うペット専用チェアを開発しました。

■ 「肉球アームのペットチェア Chocorin」製品の主な特徴

● 目線が合うテーブル高さ設計 --テーブルに固定することで飼い主とペットが自然に目線を合わせられる ● 立体肉球デザインのアーム --ペット好きの心をくすぐる肉球型滑り止めキャップで安定設置 ● 飛び出し防止リード（2本）付属 --アジャスター式で長さ調整可能（約32～52cm）、2頭まで同時使用可 ● 折りたたみ・軽量設計（約1.5kg） --収納バッグ付きで外出やペット同伴可カフェにも持ち運び可能 ● PVC防水コーティング素材 --汚れてもサッと拭き取れる衛生的な仕様 ● 対象体重：約5kgまで --チワワ・トイプードル・マルチーズ・猫など超小型～小型ペットに対応 詳細URL https://www.makuake.com/project/299petchair/

■ 532%を超えた理由：進む「ペットの家族化」を背景に、ペットオーナーの「あるある」を解決

本製品が短期間で支持を集めた背景には、ペットを家族の一員として迎え入れる「ペットの家族化」の潮流があります。今年４月に東京ビッグサイトで開催された「インターペット東京」での試乗体験会や、SNSでの反響も後押しとなりました。 「自分の食事中に“うちの子”をどこに座らせるか問題」「掃除中の足止め解消」「自分の作業を邪魔されたくないけれど、目の届く場所にペットを居させたい」など、飼い主が日常的に感じていた困りごとを一台で解消できる点が、多くのペットオーナーから支持された要因です。

■ なぜ「小型犬オーナー」の心に深く刺さっているのか

本プロジェクトへの支援の背景には、小型犬と共に暮らす方々が抱えていた、共通の「日常の風景」がありました。 ●「足元だと踏んでしまいそうで不安」という心理 多動で甘えん坊な小型犬は、食事中に足元に寄ってくることが多く、飼い主は常に気を遣います。同じ目線の高さに「専用の特等席」があることで、互いに安心して食事を楽しめるようになります。 ●「膝の上での食事」による片手の不自由さ 「抱っこしないと泣いてしまう」という愛犬のために、片手で食事を済ませていたオーナーから、「ようやく両手で食事ができる」という安堵の声が届いています。 ●「どこへでも一緒に」を叶える1.5kgの軽量設計 愛犬を家族の一員として旅行やカフェに連れて行く層にとって、折り畳んで持ち運べる「マイスペース」は、お出かけのハードルを下げる必須アイテムとなりました。

■ プロダクトに込めた「遊び心」と「安心感」

本製品の最大の特徴は、テーブルを固定するアーム先端にあしらわれた「肉球型キャップ」です。 単なる滑り止めとしての機能だけでなく、ふとした瞬間に目に入る肉球が、飼い主の心を和ませます。玩具メーカーとして長年「ワクワク」を届けてきた弊社ならではの、機能性と遊び心の融合です。

■ 支援者から寄せられた「共感の声」（一部抜粋）

「いつも食事中に抱っこをせがまれ、片手で食べていたので本当に助かります！」 「息子が赤ちゃんの頃に使っていた椅子を思い出しました。まさに“うちの子”専用席ですね。」 「旅行やカフェ巡りが好きなので、折りたたんで持ち運べるのが嬉しいです。」

■ 実行者コメント

「食事のたびに片手で抱っこする毎日から卒業してほしい。気を使いながら食事する時間を、一緒に過ごす豊かな時間にしたいという思いから、このチェアは生まれました。予想を大きく超える応援をいただき、大変励みになっています。皆様の期待に応えられるよう、引き続き品質と発送準備に全力を尽くします。」 -- ピーナッツ・ペット 営業企画担当

【株式会社ピーナッツ・クラブについて】 「遊びのプロ」として、アミューズメント景品や家庭用雑貨、ペット用品の企画・製造を行っています。55年にわたり培った「ワクワクを形にする力」で、日常の小さなお困りごとを笑顔に変える製品を世に送り出しています。 ■ 会社概要 社名： 株式会社ピーナッツ・クラブ 本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33 創立： 昭和33年3月 設立： 昭和46年9月 代表取締役社長： 前田 泰裕 資本金： 9,500万円 ・全国の小売店向け商品の企画・制作・販売 ・ライセンスキャラクターの取得・商品開発 ・アミューズメント施設向け雑貨・玩具などの企画・制作・販売 ・カプセルトイの企画・制作・販売 ■ Makuakeプロジェクトページ https://www.makuake.com/project/299petchair/