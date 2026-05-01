半導体チップエコシステム市場は、AI、モビリティ、コネクティビティの進展により、2030年までに年平均成長率11%で拡大へ

半導体チップエコシステム市場は、AI、モビリティ、コネクティビティの進展により、2030年までに年平均成長率11%で拡大へ