北区は、区の認知度向上とブランド力強化のため、初となる「北区公式キャラクター」のデザインやプロフィールを募集する。 区のシンボルとして、事業を問わずに幅広く活躍するキャラクターとして活用し、区内外に統一的なイメージを持たせることでブランディングの向上を目指し、区の認知度や愛着の向上を図る。 募集期間は5月1日（金）から7月31日（金）まで。区内外問わずどなたでも応募可能。1人2作品まで。

北区は区の認知度向上とブランド力強化のため、「北区公式キャラクター」のデザインやプロフィールの募集を行う。 昨年度から「北区シティブランディング戦略ビジョン」を策定し、様々な施策を展開している。このビジョンでは、北区のファンを増やすことを１つの目的としている。今回公式キャラクターを制作し、区の情報発信やPR活動に使用するとともに、広く活用できる環境を整えることで、区の認知度向上とブランド力強化を図り、北区ファンを増やしていく。 今回募集するのは、北区らしさがイメージでき、誰からも親しまれ愛されるキャラクターのデザイン、名称及び好きなものや趣味などのプロフィール。区の事業で活用していく予定のため、用途に応じたポーズや着ぐるみなどの立体化に対応できるデザインであることが条件。プロ・アマチュアを問わず応募でき、1人2作品まで申し込み可能。 応募作品の中から、選定委員会（委員長：株式会社 WHITE DESIGNクリエイティブディレクター 後 智仁氏）において、北区公式キャラクター候補作品5点程度を選定。その後、区民投票を行い、最優秀賞（1点）、優秀賞（4点程度）を決定する。最優秀賞が北区公式キャラクターとなる。 決定した北区公式キャラクターのお披露目は、令和9年3月中旬頃を予定している。

募集期間

5月1日（金曜日）から7月31日（金曜日）まで ※郵送の場合は必着

応募方法

応募用紙を郵送または持参のほか、区公式ウェブサイトの応募フォームで受付 北区公式キャラクター応募フォーム（5月１日より公開）

募集要件

https://logoform.jp/form/VNHo/1544202

作品は以下の要件をすべて満たすものとする 1. 区らしさ、区の特徴を表すこと（地形、環境、スポット、特産、イベント等） 2. 親しみやすく愛されるデザイン等であること 3. さまざまな用途に応じたポーズや立体化（着ぐるみ等）ができる汎用性のあるデザインであること ※詳細は北区公式ウェブサイト参照

問い合わせ

https://www.city.kita.lg.jp/city-information/pr/1014415/1025774/1025775.html

シティブランディング戦略課 ℡. 03-3908-1364