「ごみ白書2026」を発行

・自宅のゴミ捨て場に回収ボックスがある

食品や日用品などの買回り品購入時、「環境には良くないが安いもの」と「環境には良いが高いもの」、どちらを選ぶか調査したところ、前者に近い人が6割強を占める結果となりました。