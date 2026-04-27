新東名NEOPASA駿河湾沼津上り「沼津・村の駅」(所在地：静岡県沼津市、運営：株式会社村の駅)では、4/25(土)～5/10(日)までのGW期間中、みんなで盛り上がるじゃんけん大会、思わずコレクションしたくなる「深海のなかまたち」ガチャガチャの当たり倍増キャンペーン、深海魚を使用したGW限定メニュー、そして駿河湾沼津SA限定の商品をご用意して皆様のご来店を心よりお待ちしております。この機会に、駿河湾沼津SAならではの食と体験を心ゆくまでお楽しみください！





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◆GWは「沼津・村の駅じゃんけん大会」で運試し！

みんなで盛り上がろう！駿河湾沼津SA上り線では、GW期間中、「沼津・村の駅じゃんけん大会」を開催します！スタッフとのガチンコ勝負で、最後まで勝ち残った1名様には、駿河湾沼津SA限定のオリジナル商品「静岡黒おでんカレーせんべい14袋入り」をはじめとする景品をご用意。3回戦実施されるので、3回まで挑戦するチャンスがあります！参加費は無料。ぜひじゃんけん自慢の皆さんのご参加をお待ちしております！





開催日程： 4/25(土)、4/26(日)、4/29(水)、5/2(土)、5/3(日)、

5/4(月)、5/5(火)、5/6(水)、5/9(土)、5/10(日)

開催時間： 各日13時開始

場所 ： 沼津・村の駅内 おさかな丼屋とと丸前

優勝賞品： 「静岡黒おでんカレーせんべい14袋入り」などのオリジナル商品





じゃんけん大会





◆深海のなかまたち オリジナルガチャガチャ当たり倍増キャンペーン！

深海のなかまたちがやってくる！お子様にも人気の「村の駅オリジナルガチャガチャ～深海のなかまたち～」が、GW期間中はなんと、当たりの確率が通常の2倍になるキャンペーンを実施します！当たりが出たら、駿河湾沼津SA上り線限定商品の「深海魚プリントクッキー」をプレゼント。このチャンスをお見逃しないように！設置場所は沼津・村の駅 中央通路側です。ドキドキワクワクの体験をお楽しみください！





開催期間 ： 4月25日(土)～5月10日(日)

ガチャガチャ全4種： 1回 400円(税込)

キャンペーン内容 ： 「当たり」の確率が通常の2倍！

景品 ： 駿河湾沼津SA上り線限定商品「深海魚プリントクッキー」





深海のなかまたち





◆深海魚を堪能！？ GW限定メニューが登場

深海の幸を味わい尽くそう！おさかな丼屋とと丸食堂ではGWだけの「GW特別セット～静岡深海フェア～」をご提供します。日本で最も深い湾である駿河湾。深海が育んだ普段馴染みのない深海魚をご堪能できます。駿河湾の恵みを存分にお楽しみください。

沼津・村の駅内のテイクアウト専門おさかな丼屋とと丸では、「富士山サーモン」の海鮮丼やお寿司が登場！更に！とと丸1番人気の「トロとろとろ丼」のメガサイズ「メガトロとろとろ丼」を販売します。3～4人前で総重量なんと1kg超！GWは限定海鮮丼をご堪能ください。





期間 ： 4月25日(土)～ 5月10日(日)

提供店舗： おさかな丼屋とと丸食堂、おさかな丼屋とと丸

メニュー： 「GW特別セット～静岡深海フェア～」





GW特別セット～静岡深海フェア～





◆GWにおすすめ！ 駿河湾沼津SA限定オリジナル商品でお土産選び

駿河湾沼津SA限定商品、ここだけしか買えない静岡お土産にぴったりのオリジナル商品をご紹介します。





「静岡黒おでんカレーせんべい(駿河湾沼津SA上り線限定)」

価格 ： 2枚×14袋入り 1,060円(税込)

2枚×24袋入り 1,944円(税込)

アレルギー： 乳成分・小麦・えび・豚肉・大豆・牛肉・さば

村の駅限定商品の「静岡黒おでんカレー」をイメージして開発したおせんべい。静岡おでんの黒いつゆを練り込んだ、だし香るカレー風味はやみつきになります。当店売上ナンバー1商品です！(2026年4月時点)





静岡黒おでんカレーせんべい(駿河湾沼津SA上り線限定)





「mini×mini いちご/みかん」(駿河湾沼津SA上り線限定)

価格 ： 6個入 720円(税込)

アソートタイプ 1,151円(税込)

アレルギー： 卵・小麦・乳成分・大豆

ちょっとしたおやつにひとくちサイズのミニバウムクーヘン。静岡県産紅ほっぺを使用したいちご味と静岡県産三ケ日みかんを使用したみかん味のクリームの2種類を販売しています。





mini×mini いちご/みかん(駿河湾沼津SA上り線限定)





「mini×mini 三ケ日みかんみるくまんじゅう」(駿河湾沼津SA上り線限定)

価格 ： 5個入 600円(税込)

10個入 1,188円(税込)

アレルギー： 小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉

そしてmini×miniシリーズから2026年3月18日に「三ケ日みかんみるくまんじゅう」が発売。静岡県産三ケ日みかんを使用した生地に静岡県産牛乳を使用したみるく餡が入ったひとくちサイズのまんじゅうです。





mini×mini 三ケ日みかんみるくまんじゅう(駿河湾沼津SA上り線限定)





静岡ビーフコンソメ(村の駅限定)

価格 ： 1,100円(税込)

アレルギー： 小麦・牛肉・大豆

静岡県産牛を使用した、牛の旨味と野菜の旨味が詰まった液状のコンソメスープの素。11倍希釈でお湯で薄めるだけで美味しいビーフコンソメスープが出来上がります！パスタやナムルにポトフなど様々な料理に活躍する一品です。





静岡ビーフコンソメ(村の駅限定)





深海魚めしの素～めひかり～(駿河湾沼津SA上り線限定)

価格 ： 1,350円(税込)

アレルギー： 卵・小麦・大豆・ごま

静岡県沼津産の深海魚「めひかり」をまるごと使用した、特製だしの炊き込み飯の素です。研いだお米に入れるだけで、本格的な割烹料理屋の味がたのしめます。





深海魚めしの素～めひかり～(駿河湾沼津SA上り線限定)





ご家族やご友人へのお土産に、ここでしか買えない限定のオリジナル商品を、ぜひお買い求めください！









■【店舗情報】

○沼津・村の駅(上り線)

所在地 ： 〒410-0309 静岡県沼津市根古屋998-27 NEOPASA駿河湾沼津上り線内

TEL ： 055-946-5131

営業時間 ： 年中無休24時間営業

ウェブサイトURL： https://www.muranoeki.com/shop/numazu_up.html

公式Instagram ： https://www.instagram.com/muranoekinumazu/









■【会社情報】

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 静岡県三島市安久322-1

電話番号： 0120-54-0831

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

事業内容： 食のテーマパーク開発、農産物直売所、観光土産品の企画

開発販売及び品質管理、通信販売事業の展開

設立 ： 2006年1月