エコラボ ライフサイエンス事業部、「インターフェックスWeek TOKYO 2026／再生医療EXPO 東京2026」に出展

今回出展するエコラボのライフサイエンス事業部は、世界中の医薬品製造、化粧品製造の現場で安全とコンプライアンス、効率性向上のサポートを行っています。製薬クリーンルーム向けバリデーションデータ提供対応の除菌剤「Klercide」シリーズ、同じく製薬クリーンルーム向け除染プログラム「Bioquell」シリーズといった製品ブランドをはじめ、製薬業界、パーソナルケア業界向けのCIP/COP用洗浄・除菌剤のファーマシップ製品を取り揃え、お客さまに包括的なコンタミネーションコントロールと洗浄・除菌プログラムを提供しています。