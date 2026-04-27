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「ハードロックカフェ」メキシコメニューキャンペーン「Cinco de Mayo（シンコ・デ・マヨ）」
ハードロックカフェでメキシカンタイム！
販売期間：2026年5月1日（金）〜17日（日）
開催店舗 ： ハードロックカフェ 国内店舗
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」の国内5店舗（東京・六本木／上野駅東京／横浜／京都／ユニバーサル・シティウォーク大阪）ではメキシコの祝日“シンコ・デ・マヨ（5/5）”を記念し、メキシコをテーマにしたスペシャルメニューを5月1日（金）から17日（日）までの期間限定で販売します。
シンコ・デ・マヨは、毎年5月5日にメキシコの文化や食を楽しむイベントとして世界各地で親しまれており、ハードロックカフェにおいても、この記念日にあわせ、ナチョスやファヒータ、ビッグサイズのマルガリータ3種など、メキシコ気分を満喫できるメニューをご用意しました。
今や日本でも人気のブリトーやタコスなどのメキシコ料理は、マヤ・アステカなどの伝統的料理にスペイン料理が融合して生まれたもので、2010年に食文化として初めて、フランス料理や地中海料理とともに“ユネスコ無形文化遺産” に登録されています。そんな世界に誇るメキシコ料理に、ハードロックカフェらしいアレンジを加えたスペシャルメニューで、メキシコへの旅行気分を味わってください。
ハードロックカフェ メキシコキャンペーン 「Cinco de Mayo」 概要
◇ キャンペーン名：
Cinco de Mayo（シンコ・デ・マヨ）
◇ 期間：
2026年5月1日（金）〜17日（日）
◇ 販売商品：
・ レジェンダリーナチョス （ワカモレディップ付き） シェアサイズ 3,280円/レギュラー 2,280円
・ 鉄板チキンファヒータ 3,840円
※上野駅東京店、京都店での販売はございません。
・ バハ・カリフォルニア ブラックベリー 3,280円
・ メキシコシティ マンゴー 3,280円
・ カンクン オレンジ キャデラック 2,980円
◇ 販売店舗：
ハードロックカフェ 国内店舗
東京店（六本木）／上野駅東京店／横浜店／京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
ハードロックカフェ メキシコキャンペーン 「Cinco de Mayo」 メニュー
「レジェンダリーナチョス （ワカモレディップ付き）」
コーンチップスにブラックビーンズ、チーズソースをのせて焼き、ピコデガロ、 ハラペーニョ、レッドオニオンピクルス、グリーンオニオン、ライムクリームをトッピング。ワカモレディップ付き。
「鉄板チキンファヒータ」
グリルチキンを熱々の鉄板に盛り付けたファヒータ。
お好みの具材をフラワートルティアに包んでお召し上がりください。
※上野駅東京店、京都店での販売はございません。
「バハ・カリフォルニア ブラックベリー」
クエルボシルバー、コアントロー、モナンワイルドベリーシロップ、マルガリータミックスを使用した、甘酸っぱくフルーティーな味わいの3杯分ジャンボサイズのマルガリータ。
「メキシコシティ マンゴー」
クエルボシルバー、コアントロー、サンバルペースト、マルガリータミックス、モナンマンゴーピューレを使用した、マンゴーの甘みとピリッとした辛さがアクセントの、3杯分ジャンボサイズのマルガリータ。
「カンクン オレンジ キャデラック」
クエルボシルバー、コアントロー、オレンジジュース、マルガリータミックス、グランマニエを使用した、オレンジの爽やかな香りと程よい甘みの、3杯分ジャンボサイズのマルガリータ。
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
http://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店 （ロックショップ）
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
販売期間：2026年5月1日（金）〜17日（日）
開催店舗 ： ハードロックカフェ 国内店舗
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」の国内5店舗（東京・六本木／上野駅東京／横浜／京都／ユニバーサル・シティウォーク大阪）ではメキシコの祝日“シンコ・デ・マヨ（5/5）”を記念し、メキシコをテーマにしたスペシャルメニューを5月1日（金）から17日（日）までの期間限定で販売します。
シンコ・デ・マヨは、毎年5月5日にメキシコの文化や食を楽しむイベントとして世界各地で親しまれており、ハードロックカフェにおいても、この記念日にあわせ、ナチョスやファヒータ、ビッグサイズのマルガリータ3種など、メキシコ気分を満喫できるメニューをご用意しました。
今や日本でも人気のブリトーやタコスなどのメキシコ料理は、マヤ・アステカなどの伝統的料理にスペイン料理が融合して生まれたもので、2010年に食文化として初めて、フランス料理や地中海料理とともに“ユネスコ無形文化遺産” に登録されています。そんな世界に誇るメキシコ料理に、ハードロックカフェらしいアレンジを加えたスペシャルメニューで、メキシコへの旅行気分を味わってください。
ハードロックカフェ メキシコキャンペーン 「Cinco de Mayo」 概要
◇ キャンペーン名：
Cinco de Mayo（シンコ・デ・マヨ）
◇ 期間：
2026年5月1日（金）〜17日（日）
◇ 販売商品：
・ レジェンダリーナチョス （ワカモレディップ付き） シェアサイズ 3,280円/レギュラー 2,280円
・ 鉄板チキンファヒータ 3,840円
※上野駅東京店、京都店での販売はございません。
・ バハ・カリフォルニア ブラックベリー 3,280円
・ メキシコシティ マンゴー 3,280円
・ カンクン オレンジ キャデラック 2,980円
◇ 販売店舗：
ハードロックカフェ 国内店舗
東京店（六本木）／上野駅東京店／横浜店／京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
ハードロックカフェ メキシコキャンペーン 「Cinco de Mayo」 メニュー
「レジェンダリーナチョス （ワカモレディップ付き）」
コーンチップスにブラックビーンズ、チーズソースをのせて焼き、ピコデガロ、 ハラペーニョ、レッドオニオンピクルス、グリーンオニオン、ライムクリームをトッピング。ワカモレディップ付き。
「鉄板チキンファヒータ」
グリルチキンを熱々の鉄板に盛り付けたファヒータ。
お好みの具材をフラワートルティアに包んでお召し上がりください。
※上野駅東京店、京都店での販売はございません。
「バハ・カリフォルニア ブラックベリー」
クエルボシルバー、コアントロー、モナンワイルドベリーシロップ、マルガリータミックスを使用した、甘酸っぱくフルーティーな味わいの3杯分ジャンボサイズのマルガリータ。
「メキシコシティ マンゴー」
クエルボシルバー、コアントロー、サンバルペースト、マルガリータミックス、モナンマンゴーピューレを使用した、マンゴーの甘みとピリッとした辛さがアクセントの、3杯分ジャンボサイズのマルガリータ。
「カンクン オレンジ キャデラック」
クエルボシルバー、コアントロー、オレンジジュース、マルガリータミックス、グランマニエを使用した、オレンジの爽やかな香りと程よい甘みの、3杯分ジャンボサイズのマルガリータ。
ハードロックⓇ概要
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
http://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店 （ロックショップ）
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press