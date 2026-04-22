AKIRA EIGHTY-EIGHT 『小林旭コンサート 永久不滅のマイトガイ』が2026年6月4日（木）に浅草公会堂（東京都台東区浅草１丁目３８－６）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年4月22日(水)10：00～発売予定です。

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2026年3月6日の新歌舞伎座でのコンサートを皮切り始まったAKIRA EIGHTY-EIGHT。 記念すべき２つ目のコンサートが東京・浅草公会堂にて行われます。

AKIRA EIGHTY-EIGHTとは

2024年Pre70周年、2025年70周年、そして、2026年に日活デビュー70周年を迎えた小林旭。今年の11月に88歳米寿を迎え、89歳までの21か月間、八十八カ所を巡るイベントを開催します。このイベントはコンサートだけではなく、日活をはじめとして今までかかわってきた様々な方々とタッグを組みながら、映画イベントやAIで若き日の小林旭を蘇らせた映像作品、さらに新曲発表などを予定しております。

開催概要

AKIRA EIGHTY-EIGHT 『小林旭コンサート 永久不滅のマイトガイ』 開催日時：2026年6月4日（木）開場16:15 開演17:00 会場：浅草公会堂（東京都台東区浅草１丁目３８－６） ■チケット料金 SS席（1階・２階前方席） 10,000円 S席（２階後方席）8,000円 A席 （３階席）5,000円

チケットサイト「カンフェティ」 チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com