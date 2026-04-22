株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）より2026年3月27日（金）に刊行された書籍『SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s』が、発売直後から大好評につき、忽ち重版が決定いたしました。

SF映画の黄金期’60s-’80sに誕生した傑作映画ポスター約550点をまとめた究極のポスターブックである本書を、ぜひこの機会にご覧ください。







重版記念特典として、下記対象書店にて購入された方へ、先着で『SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s』収録のポスターを使用した大判ポストカードをプレゼントいたします。

重版記念特典対象書店と特典ポストカードデザイン

※商品到着日は店舗によって異なります。詳細は各店舗にお問い合わせください。

紀伊國屋書店 新宿本店《限定特典》



『ブレードランナー』 長3サイズ（120×235mm）

ジュンク堂書店 池袋本店／書泉グランデ／大垣書店 京都本店《限定特典》



『猿の惑星』 A5サイズ（210×148mm）

書籍紹介

『2001年宇宙の旅』『猿の惑星』『バーバレラ』が公開された1968年はSF映画史におけるキーポイントとなった。そこから『ロボコップ』が公開された87年までの20年間は、世界的大ヒット作が続々と誕生したSF映画黄金期といえる。本書は、この＜黄金期＞に世界各国で誕生した傑作ポスターをまとめた究極のポスターブック。『2001年宇宙の旅』『猿の惑星』『バーバレラ』『時計じかけのオレンジ』『惑星ソラリス』『ウエストワールド』『未来惑星ザルドス』『ロッキー・ホラー・ショー』『地球に落ちて来た男『スター・ウォーズ』『未知との遭遇』『スーパーマン』『スター・トレック』『マッドマックス』『ストーカー』『タイム・アフター・タイム』『フラッシュ・ゴードン』『ある日どこかで』『ニューヨーク1997』『マッドマックス2』『E.T.』『ブレードランナー』『遊星からの物体X』『最後の戦い』『ターミネーター』『砂の惑星』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『未来世紀ブラジル』『エイリアン2』『ゴーストハンターズ』『ハイランダー／悪魔の戦士』『不思議惑星キン・ザ・ザ』『ロボコップ』『ヒドゥン』など映画史に残る名作は勿論のこと、低予算B級作やヒット作の亜流までをカバー。掲載作品は約230本、総掲載数は550点以上！ 『2001年宇宙の旅』『猿の惑星』『バーバレラ』の日本版大型ポスター、『エイリアン』のアメリカ版試作用アートワーク、『ブレードランナー』のイタリア版超大型ポスター、『砂の惑星』の日本版ポスター原画など、本邦初公開となる貴重なポスターアイテムも多数掲載。

中面一覧



『2001年宇宙の旅』（1968）

『猿の惑星』（1968）



『バーバレラ』（1968）

『ブレードランナー』（1982）



『マッドマックス』（1979）

『時計じかけのオレンジ』（1971）



『エイリアン』（1979）

『ターミネーター』（1984）



『地球に落ちて来た男』（1976）

『ニューヨーク1997』（1981）

書籍情報

『SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s』





編著：井上由一

定価：4,510円（本体4,100円+税）

仕様：A4変／並製／256頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-077-1

発売日：2026年3月27日（金）＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

著者プロフィール

井上由一（いのうえ・よしかず）

1973年生まれ。大学時代から映画業界に入り、映画配給会社や広告代理店勤務を経て、現在も外国映画の配給事業に携わる。業務の傍ら、映画ポスターコレクターとしても活動。日本版に限らず、諸外国のオリジナル版も収集するため、アメリカ・ヨーロッパを中心に各国ディーラー、コレクターとのネットワークを構築。映画宣伝における“顔”ともいえるポスターの魅力を様々なメディアで紹介している。主な編著書に『サム・ペキンパー&セルジオ・レオーネ オリジナル映画ポスターの世界』『Independent Cinema Posters 時代を挑発した映画作家15人のデザインワーク』『黒澤明 オリジナル映画ポスター・コレクション』『アラン・ドロン オリジナル映画ポスターの世界』（トゥーヴァージンズ）、『ブリジット・バルドー 映画ポスター・コレクション』『ポール・ニューマン オリジナル映画ポスター・コレクション』（DU BOOKS）などがある。

会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/

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トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/