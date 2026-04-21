ＪＡ全農は、直営飲食店舗「みのる食堂アミュプラザくまもと店」で４月２３日（木）～５月１日（金）の９日間、開業５周年を記念し、旬の熊本県産食材をふんだんに使用した特別メニューを提供します。 みのる食堂アミュプラザくまもと店は、熊本県産ブランド米の羽釜炊きご飯、くまもと黒毛和牛「和王」、旬の果物や野菜などの県産食材を使用した定食メニューやお野菜ビュッフェが自慢のお店です。 フェアでは、熊本県が全国１位の出荷量を誇るトマトやスイカ、出荷最盛期を迎えるメロンを使用した期間限定の定食・スイーツメニューを提供します。 また、フェアで使用する食材の一部はＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「you+youくまもと 農畜産物市場」でも購入できます。 （https://www.ja-town.com/shop/c/ckumamoto/） 【フェア概要】 １．期 間：令和８年４月２３日（木）～５月１日（金） ２．実施店舗：みのる食堂アミュプラザくまもと店 （熊本市西区春日三丁１５番２６号アミュプラザくまもと６階） （詳細はhttps://www.minoriminoru.jp/kumamoto/をご覧ください）