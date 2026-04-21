株式会社組織改革（本社：東京都）は、既存業務システムの大規模マイグレーションを実施し、約4,400ファイル・総計約50万行規模のコード資産を、実質5日間で移行完了したことをお知らせいたします。

■ 概要

本プロジェクトでは、2026年3月9日から4月17日の期間において、既存システムの環境移行およびコード整備を実施しました。 実作業日数は約5日間で、短期間での移行を実現しています。 対象となる資産規模は以下の通りです。 プロジェクト数：24 PHP：1,998ファイル（355,495行） HTMLテンプレート：2,163ファイル（87,283行） CSS：176ファイル（41,856行） JavaScript：141ファイル（21,115行） 合計：4,478ファイル / 約505,000行

■ マイグレーション内容

PHP 7.3 から 8.5 への移行 テンプレートライブラリのアップグレード Ubuntu 18 から 22 へのアップグレード セキュリティ強化

■ 使用したAIツール・対応体制

Codex CLI（最新バージョン） ライセンス：Pro 対応人員：1名

■ 特徴（今回の取り組み）

1. AIによるチェックツールの事前開発

PHPの非互換箇所を検出するコード横断ツール Webへの自動ログイン・セッション維持による疑似テストツール 新テンプレートライブラリ非対応記述の検出・蓄積ツール ★移行のためのツール自体をAIで開発

2. 本番環境でのエラー検出・修正の高速化

本番環境でのエラー検出 エラー収集サーバーへの集約 エラー内容をもとにAIが自動修正 ★ 検出 → 修正 → 再実行のループを高速化

3. AIの階層化による精度向上

AIが別のAIを呼び出して修正を行う構成 タスクを分割し、より高精度な修正を実現

■ 成果

約50万行のコード資産を短期間で移行 大規模システムでも「短期移行」が現実的であることを実証 今後の保守・機能追加をAI主体で行える基盤を構築

■ 今後の展開

本技術は、同社が提供する業務システム開発サービス 「Focus Business Platform」において活用していきます。 今後は、 既存システムの高速移行 中小企業向けの低コスト開発 AIによる継続的な改善・運用 を推進し、「開発に時間とコストがかかる」という常識の変革を目指します。

■ 会社概要

会社名：株式会社組織改革 所在地：東京都千代田区岩本町3-3-11 エクセル岩本町301 事業内容：業務システム開発、AI活用支援、LINE Bot開発

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社組織改革 お問い合わせ窓口 https://soshiki-kaikaku.com/inquiry