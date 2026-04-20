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東ソー、「COMPANY® Talent Management」シリーズを採用〜人材最適配置と自律型人材育成の推進で、組織競争力の向上へ〜
株式会社WHI Holdings（本社：東京都港区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：安斎富太郎、以下 WHI Holdings）は、東ソー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 社長執行役員：耼田守、以下 東ソー）が統合人事システム「COMPANY®」のタレントマネジメント製品「COMPANY® Talent Management」シリーズ（以下 CTM2.0）を採用したことをお知らせします。
●「COMPANY® Talent Management」シリーズ採用の背景
総合化学メーカーの東ソーグループは「成長と脱炭素の両立」の実現をめざす中長期経営方針「Vision2030」を推進しています。「Vision2030」の達成と企業価値の持続的向上には、企業の基盤・根幹を支える「人的資本」がもっとも重要だと捉え、従業員それぞれが持つ力を最大限に発揮できるよう、自律型人材の育成や、知識・経験に応じた戦略的な人材配置に取り組んでいます。そのためデータの一元化とデータに基づく戦略的な配置・登用や、従業員の自律的なキャリア形成を実現するしくみとして、CTM2.0を採用しました。
東ソーからのコメント
当社は、既存人材の最大活用と戦略的な人材配置を通じて組織競争力を向上させるため、新たなタレントマネジメントシステムの導入を決定いたしました。 今回採用したCTM2.0により、これまで分散していた人材データを一元化し、「データに基づいた客観的な人事戦略」の立案が可能になると期待しています。
また当社が推進する「自律型人材」の育成を継続するためには、従業員自身によるデータの蓄積が不可欠であると考えております。人事部だけでなく従業員にとっても使いやすいUI/UXも、選定のポイントとなりました。今後は、CTM2.0および伴走型のサポートを活用し、人的資本価値の最大化に向けた取り組みを一層加速させてまいります。
●期待効果
1.人材の可視化とデータに基づく戦略的人事の実現
従業員の基本情報・評価結果・学習情報や研修受講履歴などの育成管理情報をCTM2.0に集約することで、統合的な人材データベースを構築します。これにより、プロジェクトに応じて最適な人材を即座に抽出できるほか、経営層が客観的なデータに基づく人事戦略の考案や意思決定を行い、キーポジションの後継者候補を指名するなど、経営戦略と連動したタレントマネジメントが可能になります。
2.データとキャリアステイトメントに基づく配置シミュレーションによる、人材配置の最適化
これまで各部門との対話をもとに丁寧に行ってきた人材配置検討に、データに基づく客観的な分析を融合させることで、より戦略的な人材配置を実践します。CTM2.0では、従業員のスキルや特性などの「客観データ」に加え、東ソーの自己申告制度「キャリアステイトメント」で収集した「キャリア希望」をシステム上で掛け合わせることが可能です。システム上での異動シミュレーションや組織改編案の策定により、人事部門の業務負荷を軽減しつつ、従業員の経験やキャリア希望をふまえた配置を実現します。
3.「マイページ」活用による、従業員が「問う・描く・学ぶ」仕組みの構築
従業員一人ひとりが自身の情報を閲覧・管理できる「マイページ」機能を活用し、自律型人材の育成を行います。「マイページ」を活用し、従業員自身の評価履歴や保有スキルといったキャリア情報を直感的なUIで可視化することで、従業員は客観的なデータに基づいて自らの現在地を「問う」ことが可能になります。さらに、システムを通じて自らのキャリアプラン（将来のありたい姿）を「描く」ことで、上司と目指すべき方向性を共有し、その実現に必要なスキルを「学ぶ」ための具体的なアクションプランへと繋げます。東ソーが掲げる育成サイクル「問う」「描く」「学ぶ」をシステムとともに実践し、従業員が成長実感を得られる環境を整備します。また、従業員が「入力したくなる」画面設計により、鮮度の高い人材データが蓄積される仕組みを構築し、個人の成長と組織の活性化を同時に実現します。
WHI Holdingsは、統合人事システム「COMPANY®」の提供を通じて、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。
●「COMPANY® Talent Management」シリーズ（呼称：CTM2.0）について
国内大手法人の3社に1社※が利用する統合人事システム「COMPANY®」シリーズが提供する、日本法人固有の組織ニーズへ最適化したタレントマネジメントシステムです。人的資本経営に欠かせない人材の可視化、評価、育成、異動・配置、要員計画といったあらゆる機能を網羅しています。HR特化型生成AIの搭載と、現場の従業員から経営層までが迷わず操作できるUI/UXにより、はたらくすべての人が活用できる「COMPANY® Talent Management」シリーズとして、組織の意思決定と個人の成長を同時に加速させます。
※従業員数3,000人以上（株式会社Works Human Intelligence調べ）
●株式会社WHI Holdingsについて
WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY®」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。
* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
* 本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
* 本リリースの製品画像に記載されている氏名、組織名、その他の名称は架空のもので、実在の企業や人物とは関係ありません。
●「COMPANY® Talent Management」シリーズ採用の背景
総合化学メーカーの東ソーグループは「成長と脱炭素の両立」の実現をめざす中長期経営方針「Vision2030」を推進しています。「Vision2030」の達成と企業価値の持続的向上には、企業の基盤・根幹を支える「人的資本」がもっとも重要だと捉え、従業員それぞれが持つ力を最大限に発揮できるよう、自律型人材の育成や、知識・経験に応じた戦略的な人材配置に取り組んでいます。そのためデータの一元化とデータに基づく戦略的な配置・登用や、従業員の自律的なキャリア形成を実現するしくみとして、CTM2.0を採用しました。
東ソーからのコメント
当社は、既存人材の最大活用と戦略的な人材配置を通じて組織競争力を向上させるため、新たなタレントマネジメントシステムの導入を決定いたしました。 今回採用したCTM2.0により、これまで分散していた人材データを一元化し、「データに基づいた客観的な人事戦略」の立案が可能になると期待しています。
また当社が推進する「自律型人材」の育成を継続するためには、従業員自身によるデータの蓄積が不可欠であると考えております。人事部だけでなく従業員にとっても使いやすいUI/UXも、選定のポイントとなりました。今後は、CTM2.0および伴走型のサポートを活用し、人的資本価値の最大化に向けた取り組みを一層加速させてまいります。
東ソー株式会社 人事部
●期待効果
1.人材の可視化とデータに基づく戦略的人事の実現
従業員の基本情報・評価結果・学習情報や研修受講履歴などの育成管理情報をCTM2.0に集約することで、統合的な人材データベースを構築します。これにより、プロジェクトに応じて最適な人材を即座に抽出できるほか、経営層が客観的なデータに基づく人事戦略の考案や意思決定を行い、キーポジションの後継者候補を指名するなど、経営戦略と連動したタレントマネジメントが可能になります。
2.データとキャリアステイトメントに基づく配置シミュレーションによる、人材配置の最適化
これまで各部門との対話をもとに丁寧に行ってきた人材配置検討に、データに基づく客観的な分析を融合させることで、より戦略的な人材配置を実践します。CTM2.0では、従業員のスキルや特性などの「客観データ」に加え、東ソーの自己申告制度「キャリアステイトメント」で収集した「キャリア希望」をシステム上で掛け合わせることが可能です。システム上での異動シミュレーションや組織改編案の策定により、人事部門の業務負荷を軽減しつつ、従業員の経験やキャリア希望をふまえた配置を実現します。
3.「マイページ」活用による、従業員が「問う・描く・学ぶ」仕組みの構築
従業員一人ひとりが自身の情報を閲覧・管理できる「マイページ」機能を活用し、自律型人材の育成を行います。「マイページ」を活用し、従業員自身の評価履歴や保有スキルといったキャリア情報を直感的なUIで可視化することで、従業員は客観的なデータに基づいて自らの現在地を「問う」ことが可能になります。さらに、システムを通じて自らのキャリアプラン（将来のありたい姿）を「描く」ことで、上司と目指すべき方向性を共有し、その実現に必要なスキルを「学ぶ」ための具体的なアクションプランへと繋げます。東ソーが掲げる育成サイクル「問う」「描く」「学ぶ」をシステムとともに実践し、従業員が成長実感を得られる環境を整備します。また、従業員が「入力したくなる」画面設計により、鮮度の高い人材データが蓄積される仕組みを構築し、個人の成長と組織の活性化を同時に実現します。
WHI Holdingsは、統合人事システム「COMPANY®」の提供を通じて、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。
●「COMPANY® Talent Management」シリーズ（呼称：CTM2.0）について
国内大手法人の3社に1社※が利用する統合人事システム「COMPANY®」シリーズが提供する、日本法人固有の組織ニーズへ最適化したタレントマネジメントシステムです。人的資本経営に欠かせない人材の可視化、評価、育成、異動・配置、要員計画といったあらゆる機能を網羅しています。HR特化型生成AIの搭載と、現場の従業員から経営層までが迷わず操作できるUI/UXにより、はたらくすべての人が活用できる「COMPANY® Talent Management」シリーズとして、組織の意思決定と個人の成長を同時に加速させます。
※従業員数3,000人以上（株式会社Works Human Intelligence調べ）
「COMPANY® Talent Management」シリーズ製品サイト https://www.ctm.works-hi.co.jp/
●株式会社WHI Holdingsについて
WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY®」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。
WHI Holdingsサイト： https://www.whi-holdings.co.jp/
* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
* 本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
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