【城西大学】さいたま市薬剤師会・小川赤十字病院・上尾中央医科グループ薬剤部との包括連携によって、教育・就職・地域貢献を一体化した薬学教育モデルを構築

【城西大学】さいたま市薬剤師会・小川赤十字病院・上尾中央医科グループ薬剤部との包括連携によって、教育・就職・地域貢献を一体化した薬学教育モデルを構築