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全24種類のアルペン限定テニス・バドミントンウェア ヨネックス「グラフィックTコレクション」が発売
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、ヨネックスのアルペン限定テニス・バドミントンウェア「グラフィックTコレクション」を全国のスポーツデポ・アルペンの店舗、公式オンラインストアにて発売いたします。8つのデザインと3つのカラーの組み合わせで全24種類のグラフィックTから自分にぴったりの1枚をお選びいただけます。
■ヨネックス グラフィックTコレクションとは
「-CHOOSE YOUR ONE- キミ色×デザインで、自由に選ぼう。」をコンセプトに、8つのデザインと3つのカラーの組み合わせで、全24種類のグラフィックTシャツを展開するテニス・バドミントンウェア コレクションです。練習に励むプレーヤーが人と被りにくく、自分好みの1枚を選べるよう、豊富なラインナップとなっております。
■販売概要
ヨネックス「グラフィックT コレクション」
発売日：2026/4/10(金)より順次発売
販売店舗：全国のスポーツデポ・アルペン店舗、公式オンラインストア
■商品詳細
販売価格：税込4,400円 展開サイズ：ユニセックス(S,M,L,XL)
キャラT 01
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=2666920136-0001
キャラT 02
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=2666920236-0001
キャラT 03
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=2666920936-0001
メッセージT 01（上記画像は背面となります。）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=2666920636-0001
メッセージT 02（上記画像は背面となります。）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=2666921136-0001
グラフィックT 01（上記画像は背面となります。）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=2666921236-0001
グラフィックT 02（上記画像は背面となります。）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=2666920736-0001
グラフィックT 03（上記画像は背面となります。）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=2666920836-0001
■ヨネックス グラフィックTコレクション 特集ページ
https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/yonex/racket_sports_wear/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
■ヨネックス グラフィックTコレクションとは
「-CHOOSE YOUR ONE- キミ色×デザインで、自由に選ぼう。」をコンセプトに、8つのデザインと3つのカラーの組み合わせで、全24種類のグラフィックTシャツを展開するテニス・バドミントンウェア コレクションです。練習に励むプレーヤーが人と被りにくく、自分好みの1枚を選べるよう、豊富なラインナップとなっております。
■販売概要
ヨネックス「グラフィックT コレクション」
発売日：2026/4/10(金)より順次発売
販売店舗：全国のスポーツデポ・アルペン店舗、公式オンラインストア
■商品詳細
販売価格：税込4,400円 展開サイズ：ユニセックス(S,M,L,XL)
キャラT 01
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=2666920136-0001
キャラT 02
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=2666920236-0001
キャラT 03
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=2666920936-0001
メッセージT 01（上記画像は背面となります。）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=2666920636-0001
メッセージT 02（上記画像は背面となります。）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=2666921136-0001
グラフィックT 01（上記画像は背面となります。）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=2666921236-0001
グラフィックT 02（上記画像は背面となります。）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=2666920736-0001
グラフィックT 03（上記画像は背面となります。）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=2666920836-0001
■ヨネックス グラフィックTコレクション 特集ページ
https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/yonex/racket_sports_wear/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/