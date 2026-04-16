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4月22日（水）、ペリエ稲毛 グルマリーナに「RF1」がオープン 毎日の食卓に“トキメキ”を。彩り豊かな惣菜をご提案！
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）は、2026年4月22日（水）、ペリエ稲毛 グルマリーナに惣菜店「アール・エフ・ワン（以下、RF1）」を出店いたします。毎日の食卓に“トキメキ”を感じられるような、彩り豊かな惣菜をご提案いたします。
■期間限定商品をペリエ稲毛店で先行販売！ ※価格は税込み。写真は全てイメージです。
肉のうまみ味わう ミンチカツ ￥394（1個）
豚肉・牛肉の旨みに、食感を残した玉ねぎを合わせた丸い形のミンチカツ。つなぎは少なめに、ジューシーで食べ応えのあるカツに仕上げています。
【販売期間・取り扱い店舗】
4月22日（水）〜4月25日（土） ペリエ稲毛店で先行販売 ※数量限定のため、売り切れの際はご容赦ください。
5月7日（木）〜5月20日（水） 全国のRF1で販売
■オープニング限定商品をご用意！
ラッキーバッグ ￥3,500（1セット）
オープンを記念し、キットサラダ、生春巻き、ポタージュ、カリーなど、7つの商品を詰め合わせたお得なセット。4日間のみの数量限定販売です。
【内容】
・香川県産アスパラガス「さぬきのめざめ」のシーザーサラダ
・10種野菜のグリーンポタージュ
・北海道産かぼちゃのポタージュ
・野菜を愉しむ生春巻き2種セット
・ビーフカリー
・野菜カリー
・おさつスティック
【販売期間】4月22日（水）〜4月25日（土）
■オープン記念SALE商品
人気のサラダ、フライをオープン記念価格で期間限定販売します。
スモークサーモンとオニオンのサラダ SALE価格 ￥594（100ｇ）
サーモントラウトの旨みとスモークの上品な香りをサラダで。焼いたオニオンの甘み、ルッコラの香り、ピクルスの酸味が、スモークサーモンのおいしさを引き立てます。まろやかな酸味の「ビネガー入りマヨネーズソース」をかけて、お召し上がりください。
みんな大好き！小海老のフライ SALE価格 ￥691（100ｇ）
海老の下味に魚介の旨みを加えた、食べやすいひと口サイズのフライです。別添の「タルタルソース」との相性も良く、幅広い年代のお客様に支持されている商品です。
【SALE価格での販売期間】4月22日（水）〜4月29日（水・祝）
■店舗概要
・店舗名： RF1 ペリエ稲毛店
・営業時間：月〜金 10：00〜21：00、土日祝 10：00〜20：00
・所在地： 千葉市稲毛区稲毛東 3-19-11 ペリエ稲毛 グルマリーナ
「RF1（アール・エフ・ワン）」について
ロック・フィールドの旗艦ブランド。1992年創設。彩り鮮やかなサラダから手間を惜しまず仕上げた料理まで、食卓をより豊かにする惣菜を提供しています。全国に136店舗を展開（2026年3月末現在）。
ブランドサイト：https://www.rf-one.com/
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】
広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
RF1 ブランドサイト
https://www.rf-one.com/
■期間限定商品をペリエ稲毛店で先行販売！ ※価格は税込み。写真は全てイメージです。
肉のうまみ味わう ミンチカツ ￥394（1個）
【販売期間・取り扱い店舗】
4月22日（水）〜4月25日（土） ペリエ稲毛店で先行販売 ※数量限定のため、売り切れの際はご容赦ください。
5月7日（木）〜5月20日（水） 全国のRF1で販売
■オープニング限定商品をご用意！
ラッキーバッグ ￥3,500（1セット）
オープンを記念し、キットサラダ、生春巻き、ポタージュ、カリーなど、7つの商品を詰め合わせたお得なセット。4日間のみの数量限定販売です。
【内容】
・香川県産アスパラガス「さぬきのめざめ」のシーザーサラダ
・10種野菜のグリーンポタージュ
・北海道産かぼちゃのポタージュ
・野菜を愉しむ生春巻き2種セット
・ビーフカリー
・野菜カリー
・おさつスティック
【販売期間】4月22日（水）〜4月25日（土）
■オープン記念SALE商品
人気のサラダ、フライをオープン記念価格で期間限定販売します。
スモークサーモンとオニオンのサラダ SALE価格 ￥594（100ｇ）
サーモントラウトの旨みとスモークの上品な香りをサラダで。焼いたオニオンの甘み、ルッコラの香り、ピクルスの酸味が、スモークサーモンのおいしさを引き立てます。まろやかな酸味の「ビネガー入りマヨネーズソース」をかけて、お召し上がりください。
みんな大好き！小海老のフライ SALE価格 ￥691（100ｇ）
海老の下味に魚介の旨みを加えた、食べやすいひと口サイズのフライです。別添の「タルタルソース」との相性も良く、幅広い年代のお客様に支持されている商品です。
【SALE価格での販売期間】4月22日（水）〜4月29日（水・祝）
■店舗概要
・店舗名： RF1 ペリエ稲毛店
・営業時間：月〜金 10：00〜21：00、土日祝 10：00〜20：00
・所在地： 千葉市稲毛区稲毛東 3-19-11 ペリエ稲毛 グルマリーナ
「RF1（アール・エフ・ワン）」について
ロック・フィールドの旗艦ブランド。1992年創設。彩り鮮やかなサラダから手間を惜しまず仕上げた料理まで、食卓をより豊かにする惣菜を提供しています。全国に136店舗を展開（2026年3月末現在）。
ブランドサイト：https://www.rf-one.com/
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】
広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
RF1 ブランドサイト
https://www.rf-one.com/