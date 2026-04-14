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コードは書かない。仕様書を書く。45分でMacアプリが完成する「仕様駆動開発」ライブ体験（4/21 オンラインセミナー）
2026年4月21日（火）20：00〜21：00【Flashセミナー】 Vol.139 AI駆動でアプリ開発！仕様から実行まで45分
こんなツールがあったら便利なのにと思いながら、エンジニアへの依頼をためらったことはありませんか。先進的企業の開発現場で注目を集める「仕様駆動開発」。一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は4月21日（火）、オンラインセミナー「AI駆動でアプリ開発！仕様から実行まで45分」を開催します。題材は、通話履歴テキストをクラスタリングするMacアプリ。コードエディタもターミナルも一切開きません。実演でご体験ください。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/196337
https://digitalpr.jp/table_img/2934/132934/132934_web_1.png
■セミナー概要
いま先進的企業で調査プロジェクトが続々と立ち上がっている「仕様駆動開発」を紹介します。
Claude CodeとChatGPTを使って、通話履歴テキストをクラスタリングするMacアプリを45分間で構築。開発言語Swiftを使いますが、キーボードを打つのは何を作りたいか書くときだけ。コードエディタやターミナルなどの「黒い画面」は一切触りません。Windowsでも、 Claude CodeやChatGPTがあれば同じように作れます。
AIのサポートで仕様書を書き、仕様書に基づいてAIがコードを書いてくれる。開発者に頼まなくても、エンジニアリングの知識がなくても、アイデアを持つ人間が主役になれる時代がやってきました。
エンジニアの仕事がなくなる？ 参加すればそんな心配はなくなります。議事録の整理、アンケートの分類、データの可視化――「あったら便利なのに」と思いながら諦めていたツールを、自分の手で作れるようになったのです。
概念ではなく、リアルタイムな動作で説明します。
▼このような方におすすめ
エンジニアに依頼するたびに「本当はもっと早くできたらいいのに」と思っていた人
生成AIを使っているものの、これ以上高度な使い方が分からない人
「仕様駆動開発」「AI駆動開発」が気になりつつ、理解が漠然としている人
AI駆動開発でのし上がりたい人
■登壇者
中野克平 （なかの・かっぺい）氏
パーソルクロステクノロジー株式会社コンサルティング本部マネージャー
KADOKAWA／アスキーでIT系雑誌、ウェブ系書籍、ウェブサイトの編集長を歴任後、パーソルクロステクノロジーに転職。現在はITコンサルタントとして各社のDX、AIプロジェクトの支援をしています。
■その他・注意事項
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。
コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/195454
WACA会員登録
https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/
Arty Intelligence Lab.
https://arty-intel.jp/
こんなツールがあったら便利なのにと思いながら、エンジニアへの依頼をためらったことはありませんか。先進的企業の開発現場で注目を集める「仕様駆動開発」。一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は4月21日（火）、オンラインセミナー「AI駆動でアプリ開発！仕様から実行まで45分」を開催します。題材は、通話履歴テキストをクラスタリングするMacアプリ。コードエディタもターミナルも一切開きません。実演でご体験ください。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/196337
https://digitalpr.jp/table_img/2934/132934/132934_web_1.png
■セミナー概要
いま先進的企業で調査プロジェクトが続々と立ち上がっている「仕様駆動開発」を紹介します。
Claude CodeとChatGPTを使って、通話履歴テキストをクラスタリングするMacアプリを45分間で構築。開発言語Swiftを使いますが、キーボードを打つのは何を作りたいか書くときだけ。コードエディタやターミナルなどの「黒い画面」は一切触りません。Windowsでも、 Claude CodeやChatGPTがあれば同じように作れます。
AIのサポートで仕様書を書き、仕様書に基づいてAIがコードを書いてくれる。開発者に頼まなくても、エンジニアリングの知識がなくても、アイデアを持つ人間が主役になれる時代がやってきました。
エンジニアの仕事がなくなる？ 参加すればそんな心配はなくなります。議事録の整理、アンケートの分類、データの可視化――「あったら便利なのに」と思いながら諦めていたツールを、自分の手で作れるようになったのです。
概念ではなく、リアルタイムな動作で説明します。
▼このような方におすすめ
エンジニアに依頼するたびに「本当はもっと早くできたらいいのに」と思っていた人
生成AIを使っているものの、これ以上高度な使い方が分からない人
「仕様駆動開発」「AI駆動開発」が気になりつつ、理解が漠然としている人
AI駆動開発でのし上がりたい人
■登壇者
中野克平 （なかの・かっぺい）氏
パーソルクロステクノロジー株式会社コンサルティング本部マネージャー
KADOKAWA／アスキーでIT系雑誌、ウェブ系書籍、ウェブサイトの編集長を歴任後、パーソルクロステクノロジーに転職。現在はITコンサルタントとして各社のDX、AIプロジェクトの支援をしています。
■その他・注意事項
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。
コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー申し込み
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WACA会員登録
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Arty Intelligence Lab.
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