暑さを辛さで吹き飛ばそう！「燃える旨辛おでん」4月27日（月）より新発売

＼冷蔵庫で冷やして開けるだけの「冷やしおでん」が再登場！／











＜再登場＞爽やかな柚子の香りと鯛の旨みがきいたつゆ具材は帆立入りさつま揚、白こんにゃく、れんこんなど7種7品■商品名： 冷やし ゆず塩 鯛の旨みおでん■内容量： 410g（固形量180g）■希望小売価格： 438円（税込473円）■販売エリア： 全国