¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯ËÜ¼Ò¡ÖCROSSOVER Lab¡×¤¬¡¢Â¿ºÌ¤Ê·úÃÛ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ·úÃÛº×2026¡×¤Ë2Ç¯Ï¢Â³»²²Ã¡ª
¡ÁºòÇ¯£¹·î¤Ë°ìÉô¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¬´°Î»¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤ò¡¢¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¤Ç¤´°ÆÆâ¡Á
¡¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼¸µ Í´²ð¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á24Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢·úÃÛ¤ä³¹¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ·úÃÛº×2026¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢ËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖCROSSOVER Lab¡×¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ·úÃÛº×¤Ï¡¢¡Ö·úÃÛ¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤Þ¤Á¤òÃÎ¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤äÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¿¨¤ì¡¢Åìµþ¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê·úÃÛ¤òÂÎ¸³¤·¡¢³Ú¤·¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç³¹¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëº×Åµ¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÏºòÇ¯¤«¤é£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅìµþ·úÃÛº×¤Ë»²²Ã¤·¡¢º£Ç¯¤âËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖCROSSOVER Lab¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖCROSSOVER Lab¡×¤ÏÃÛÌó60Ç¯¤Î¥Ó¥ë¤ÎÆÃÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ÈÅö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¼êË¡¡Ö¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¢¨1¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ä¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤òÂ¥¤¹¶õ´Ö¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤«¤éËÜ¼Òµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2022Ç¯¤Ë¤ÏÆü·Ð¥Ë¥å¡¼¥ª¥Õ¥£¥¹¾Þ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥ª¥Õ¥£¥¹¿ä¿Ê¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤Ç¤â´ë²è¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹±¿±ÄÁÈ¿¥¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸ÄÀ¤äÀìÌçÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¡ÖCROSSOVER¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2025Ç¯9·î¤Ë°ìÉô¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¬´°Î»¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¢¨2¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸½ºß¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖTOKYO MIDTOWN AWARD 2025¡×¥¢¡¼¥È¥³¥ó¥Ú½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿²è²È¡¦»³粼·ë°Ê»á¤ÎºîÉÊ¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¢¨3¡£
¡¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ïº£¸å¤â¿·¤¿¤Ê¤¯¤é¤·Êý¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹µÁ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï¡¢½»Âð¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Ó¥ë¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã»ÜÀß¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ä¼ÂÀÓ¡¢¼êË¡¤Ê¤É¤òÂ¾¤Î¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢²£ÃÇÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤Çº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¶õ´Ö²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÄÉµá¤¹¤ë¡¢»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡¡2025Ç¯9·î¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹°ìÉô¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mitsui-designtec.co.jp/wpctrl/wp-content/uploads/pressrelease_mdt_20251014.pdf
¢¨3¡¡»³粼»á¤ÎºîÉÊÅ¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mitsui-designtec.co.jp/wpctrl/wp-content/uploads/pressrelease_mdt_260313.pdf
¢¡¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§Ì¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¸«³Ø
¡¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤¬¡ÖCROSSOVER¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃÛÌó60Ç¯¤Î¥Ó¥ë¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖCROSSOVER Lab¡×¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï°ìÉô¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¬´°Î»¤·¡¢¼Ò°÷¤ÎWell-Being¤ò¼´¤Ë¡¢¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¡×¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¼Ò°÷¤ä¡¢Æü¡¹¤³¤Î¶õ´Ö¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤¬¥¬¥¤¥É¤òÌ³¤á¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò»Ù¤¨¤ë½ÀÆð¤Ê¶õ´Ö¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Well-Being¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¶õ´Ö¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
https://digitalpr.jp/table_img/567/132754/132754_web_1.png
¢¡Åìµþ·úÃÛº×¤È¤Ï
¡¡2024Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤Ï¤Î¤Ù11Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ·úÃÛ¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¡£3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î³«ºÅ¥¨¥ê¥¢¡ÊÆüËÜ¶¶¡¦µþ¶¶¡¢Âç¼êÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦Í³ÚÄ®¡¢¶äºÂ¡¦ÃÛÃÏ¡¢¾åÌî¤äÉÊÀî¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë½ÂÃ«¤Þ¤Ç¥¨¥ê¥¢¤¬³ÈÂç¡£¤Þ¤¿¡¢»²²Ã·úÃÛ¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë150·ï°Ê¾å¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤µ¤é¤Ëµ¬ÌÏ¤òÁý¤·¡¢Â¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç¼«Í³¤Ë¸«³Ø¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¸ø³«¡¦ÆÃÊÌÅ¸¼¨¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ70·ï¡¢»È¤¤¼ê¤äÀìÌç²È¤Î²òÀâ¤Ë¤è¤ëÍÎÁ¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ï120¥³¡¼¥¹¡Ê257²ó¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Ï¢·È´ë²è¤ò´Þ¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬27·ï³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Îò»ËÅª¤Ê¶áÂå·úÃÛ¡¢Àï¸å¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡¢¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó·úÃÛ¡¢¤½¤·¤ÆÂç³Ø¤äÇîÊª´Û¡¢Èþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤äÏÂÉ÷·úÃÛ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Åìµþ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê·úÃÛ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ·úÃÛº×¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§https://2026.kenchikusai.tokyo/
¢¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï
¡¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦°åÎÅ»ÜÀßÅù¤ÎÆâÁõ´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©¤ä¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È¡×¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¸Í·ú½»Âð¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡¦¾¦ÉÊÈÎÇä¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¦ÍÑÉô²þ½¤¤Þ¤Ç¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¡£Â¿ÍÍ²½¡¦¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹²½¤¹¤ë¤¯¤é¤·¤äÆ¯¤Êý¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¡¢½»Âð¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤ò¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¡×¤ò´ð¼´¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤¡¢ËþÂ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mitsui-designtec.co.jp/
¡¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼¸µ Í´²ð¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á24Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢·úÃÛ¤ä³¹¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ·úÃÛº×2026¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢ËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖCROSSOVER Lab¡×¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ·úÃÛº×¤Ï¡¢¡Ö·úÃÛ¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤Þ¤Á¤òÃÎ¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤äÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¿¨¤ì¡¢Åìµþ¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê·úÃÛ¤òÂÎ¸³¤·¡¢³Ú¤·¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç³¹¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëº×Åµ¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÏºòÇ¯¤«¤é£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅìµþ·úÃÛº×¤Ë»²²Ã¤·¡¢º£Ç¯¤âËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖCROSSOVER Lab¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖCROSSOVER Lab¡×¤ÏÃÛÌó60Ç¯¤Î¥Ó¥ë¤ÎÆÃÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ÈÅö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¼êË¡¡Ö¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¢¨1¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ä¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤òÂ¥¤¹¶õ´Ö¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤«¤éËÜ¼Òµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2022Ç¯¤Ë¤ÏÆü·Ð¥Ë¥å¡¼¥ª¥Õ¥£¥¹¾Þ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥ª¥Õ¥£¥¹¿ä¿Ê¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤Ç¤â´ë²è¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹±¿±ÄÁÈ¿¥¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸ÄÀ¤äÀìÌçÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¡ÖCROSSOVER¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2025Ç¯9·î¤Ë°ìÉô¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¬´°Î»¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¢¨2¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸½ºß¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖTOKYO MIDTOWN AWARD 2025¡×¥¢¡¼¥È¥³¥ó¥Ú½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿²è²È¡¦»³粼·ë°Ê»á¤ÎºîÉÊ¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¢¨3¡£
¡¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ïº£¸å¤â¿·¤¿¤Ê¤¯¤é¤·Êý¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹µÁ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï¡¢½»Âð¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Ó¥ë¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã»ÜÀß¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ä¼ÂÀÓ¡¢¼êË¡¤Ê¤É¤òÂ¾¤Î¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢²£ÃÇÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤Çº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¶õ´Ö²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÄÉµá¤¹¤ë¡¢»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡¡2025Ç¯9·î¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹°ìÉô¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mitsui-designtec.co.jp/wpctrl/wp-content/uploads/pressrelease_mdt_20251014.pdf
¢¨3¡¡»³粼»á¤ÎºîÉÊÅ¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mitsui-designtec.co.jp/wpctrl/wp-content/uploads/pressrelease_mdt_260313.pdf
¢¡¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§Ì¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¸«³Ø
¡¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤¬¡ÖCROSSOVER¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃÛÌó60Ç¯¤Î¥Ó¥ë¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖCROSSOVER Lab¡×¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï°ìÉô¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¬´°Î»¤·¡¢¼Ò°÷¤ÎWell-Being¤ò¼´¤Ë¡¢¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¡×¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¼Ò°÷¤ä¡¢Æü¡¹¤³¤Î¶õ´Ö¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤¬¥¬¥¤¥É¤òÌ³¤á¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò»Ù¤¨¤ë½ÀÆð¤Ê¶õ´Ö¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Well-Being¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¶õ´Ö¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
https://digitalpr.jp/table_img/567/132754/132754_web_1.png
¡¡
¢¡Åìµþ·úÃÛº×¤È¤Ï
¡¡2024Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤Ï¤Î¤Ù11Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ·úÃÛ¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¡£3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î³«ºÅ¥¨¥ê¥¢¡ÊÆüËÜ¶¶¡¦µþ¶¶¡¢Âç¼êÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦Í³ÚÄ®¡¢¶äºÂ¡¦ÃÛÃÏ¡¢¾åÌî¤äÉÊÀî¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë½ÂÃ«¤Þ¤Ç¥¨¥ê¥¢¤¬³ÈÂç¡£¤Þ¤¿¡¢»²²Ã·úÃÛ¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë150·ï°Ê¾å¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤µ¤é¤Ëµ¬ÌÏ¤òÁý¤·¡¢Â¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç¼«Í³¤Ë¸«³Ø¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¸ø³«¡¦ÆÃÊÌÅ¸¼¨¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ70·ï¡¢»È¤¤¼ê¤äÀìÌç²È¤Î²òÀâ¤Ë¤è¤ëÍÎÁ¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ï120¥³¡¼¥¹¡Ê257²ó¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Ï¢·È´ë²è¤ò´Þ¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬27·ï³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Îò»ËÅª¤Ê¶áÂå·úÃÛ¡¢Àï¸å¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡¢¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó·úÃÛ¡¢¤½¤·¤ÆÂç³Ø¤äÇîÊª´Û¡¢Èþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤äÏÂÉ÷·úÃÛ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Åìµþ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê·úÃÛ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ·úÃÛº×¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§https://2026.kenchikusai.tokyo/
¢¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï
¡¡»°°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦°åÎÅ»ÜÀßÅù¤ÎÆâÁõ´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©¤ä¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È¡×¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¸Í·ú½»Âð¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡¦¾¦ÉÊÈÎÇä¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¦ÍÑÉô²þ½¤¤Þ¤Ç¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¡£Â¿ÍÍ²½¡¦¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹²½¤¹¤ë¤¯¤é¤·¤äÆ¯¤Êý¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¡¢½»Âð¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤ò¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¡×¤ò´ð¼´¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤¡¢ËþÂ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mitsui-designtec.co.jp/