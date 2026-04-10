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ネスレ日本から、コストコ限定で「Orgain クレアチンモノハイドレート」新発売
― あなたの内面の強さを解き放て ―
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、2026年4月14日（火）より、コストコホールセールジャパン株式会社(※1）（本社：千葉県木更津市、日本支社長：ケリー・ハント）が展開する会員制倉庫型店の一部倉庫店、ならびに通販ストア「コストコオンライン」にて、「Orgain クレアチンモノハイドレート」の販売を開始します。
(※1）アメリカ発の高品質な商品とサービスを展開する会員制倉庫型店コストコは、日本国内に37倉庫店とコストコオンラインを展開しています。（2025年9月1日時点、コストコ式サイトより）
原材料として微粉状のクレアチンモノハイドレートを100％使用した「Orgain クレアチンモノハイドレート」は、アメリカのコストコにおいて2025年6月より販売されている人気製品で、日常的なコンディショニングを意識する層を中心に支持を集めています。近年、日本においても健康やウェルネスへの関心が高まる中、日本での販売を開始します。
なお、「Orgain」は、「GOOD, CLEAN NUTRITION を通じて、人々が健康で活気あふれる生活を送ることを応援する」という考えのもとに創設されたクリーンニュートリションブランドで、その理念のもと展開される製品の一つが、今回発売する「Orgain クレアチンモノハイドレート」です。
ネスレ日本は、「Orgain クレアチンモノハイドレート」をはじめとする「Orgain」製品の展開を通じて、ウェルネスライフの充実を支援し、健康管理および栄養管理を支える製品と情報を提供していきます。
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、2026年4月14日（火）より、コストコホールセールジャパン株式会社(※1）（本社：千葉県木更津市、日本支社長：ケリー・ハント）が展開する会員制倉庫型店の一部倉庫店、ならびに通販ストア「コストコオンライン」にて、「Orgain クレアチンモノハイドレート」の販売を開始します。
原材料として微粉状のクレアチンモノハイドレートを100％使用した「Orgain クレアチンモノハイドレート」は、アメリカのコストコにおいて2025年6月より販売されている人気製品で、日常的なコンディショニングを意識する層を中心に支持を集めています。近年、日本においても健康やウェルネスへの関心が高まる中、日本での販売を開始します。
なお、「Orgain」は、「GOOD, CLEAN NUTRITION を通じて、人々が健康で活気あふれる生活を送ることを応援する」という考えのもとに創設されたクリーンニュートリションブランドで、その理念のもと展開される製品の一つが、今回発売する「Orgain クレアチンモノハイドレート」です。
ネスレ日本は、「Orgain クレアチンモノハイドレート」をはじめとする「Orgain」製品の展開を通じて、ウェルネスライフの充実を支援し、健康管理および栄養管理を支える製品と情報を提供していきます。
以上