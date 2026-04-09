加速器技術の応用で量子デバイスの性能向上手法を発見 〜KEKとNTT、長寿命量子メモリ・高感度センサの実現に前進〜

























本研究で確認された内部Q値の値（約30億）は従来の同軸型共振器の最高記録の2倍に当たり、共振器中の光子が約0.1秒（90ミリ秒）量子状態を維持できることを意味します（図3）。超伝導量子ビットが量子状態を維持できる時間（コヒーレンス時間）は現在、最高で1ミリ秒程度です。共振器とは直接比較できませんが、90ミリ秒という時間は超伝導量子デバイスではかなり長い時間といえます。



また中温アニーリング後の共振器は、冷却・復温の繰り返しを行ったり、空気に触れさせたりしても内部Q値が大きく下がらないことも分かりました（図4）。これまでのニオブ製共振器は、表面処理後の大気暴露や冷却・復温により性能が落ちる傾向がありました。これは今回の処理手法が実用に供することを示しており、ニオブ製共振器の実用化に向けた大きな進歩です。











図4 中温アニール後の空洞共振器の安定性：460℃アニール後の空洞共振器を冷却・復温させて何度も性能評価を行った実験結果。各測定の間には実験に用いる冷凍機の真空を破って大気開放しており、大気暴露や冷却・復温しても性能が変わらないことが分かります。



共振器性能向上の理由を調べるため、処理前後のニオブ表面をX線光電子分光法（※6）で分析を行ったところ、表面のニオブ酸化物（※7）の様子が、中温アニーリングによって変化していることが分かりました。中温アニーリング後には、Q値低下の要因になる五酸化ニオブが減少し、下層の酸化ニオブが成長していることが分かり、この違いが性能向上につながっている可能性があります。



※6. X線光電子分光法



固体表面に X 線を照射し、試料表面から放出される光電子のエネルギーを観測することで、表面から数ナノメートルの範囲の元素の種類や組成、化学結合状態を調べる実験手法。



※7.ニオブ酸化物



ニオブは大気中で自然に酸化され、表面から順に五酸化ニオブ（Nb2O5）、酸化ニオブ（NbO）、ニオブ金属（Nb）の順に、ニオブ原子一つに対して酸素の数が多い酸化物が形成されます。ニオブ金属をそのまま大気中に放置すると、厚さ数ナノメートルの五酸化ニオブが形成される一方で、酸化ニオブは1ナノメートル以下の薄い層しか形成されない。五酸化ニオブは二準位欠陥を多量に含み、損失の原因になりうることが知られています。



今後の展望



本研究で確立された手法は加速空洞に特有の高圧洗浄やクリーンルーム作業のような工程が不要で、ニオブを使った超伝導量子ビットを作る既存のプロセスとも比較的簡単に組み合わせることができます。今後、レシピを最適化、簡略化していくことで、三次元空洞共振器性能のさらなる向上につなげるだけでなく、長寿命超伝導量子ビットの実現や、積層化・集積化に有利な平面型共振器への応用が期待されます。



今回の研究によって作成可能になった空洞共振器を利用して、さまざまな応用への活用も期待されます。空洞共振器の内部Q値が高いということは、空洞中の電磁場のエネルギーを担う光子が量子状態を維持する時間が長くなることを意味し、計算中や通信中の量子状態を蓄えておく「量子メモリ」の実現可能性を広げることになります。



また共振器のQ値が高いという特性を生かした、センサへの応用も考えられます。Ｑ値が高い共振器は追加の損失に敏感であり、かつ鋭い共振ピークを持つという性質を生かして、材料の損失源の検出、解明などを通じて超低損失材料の開発への活用が期待できます。他にも、超伝導共振器を用いて、宇宙に満ちていると考えられているダークマター（暗黒物質）を検出しようという実験も進められています。この実験では、Q値が上がることが検出感度の向上に直接つながるほか、共振器内に量子特有の状態を用意することで検出感度を大幅に向上できるとされており、非加速器素粒子実験への貢献も期待されます。このように、同様の極低温下で低損失が求められるさまざまな応用および基礎研究への貢献が期待されています。











研究グループ



NTT株式会社 物性科学基礎研究所



竹中 崇了（研究主任）、水野 皓介（リサーチアソシエイト：研究当時）、Imran Mahboob（主任研究員）、齊藤 志郎（上席特別研究員）



大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構



久保 毅幸（助教）、井上 均（研究支援員）、佐伯 学行（教授）



各機関の役割分担



・NTT株式会社：三次元空洞共振器の設計、製作および低温測定、表面分析の実施



・高エネルギー加速器研究機構：三次元空洞共振器の表面処理の実施



研究者からひとこと



KEKの久保毅幸さん











基礎物理学研究は、実験機器に極限性能を求めるがゆえに、その過程で多方面の技術革新を促してきました。超伝導加速空洞も、高エネルギー素粒子実験を実現するために、世界中で数十年にわたる性能向上の努力が重ねられてきたものですが、その過程で高Q値化技術を含む多様な表面処理技術が開発・確立されてきました。特に高Q値化の追求は、今では高エネルギー素粒子実験を離れ、先端光源用超伝導加速器の実現に向けた主要な研究テーマとなっています。今回の成果は、そうした超伝導加速空洞技術の応用を、量子技術という非加速器分野へと切り拓くものです。



NTTの竹中崇了さん











超伝導量子技術では、量子ビットの高性能化やセンシングへの応用に向けて物質科学的な側面への注目度が高まっています。今回超伝導材に関する深い知見を有するKEKさんとの、研究分野の壁を超えた協力で世界最高水準の性能を達成できたことは、物質からのアプローチが非常に有効であることを改めて示しています。



本研究への支援



本研究の一部は、科学技術振興機構（JST）ムーンショット型研究開発プログラム目標6「2050年までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータを実現」（JPMJMS2067）、日本学術振興会 科学研究費助成事業 「研究活動スタート支援（課題番号：JP25K23386 ）」の支援により実施されました。



論文情報



タイトル：Three-Dimensional Niobium Coaxial Cavity with 0.1-second Lifetime



著者：T. Takenaka, T. Kubo, I. Mahboob, K. Mizuno, H. Inoue, T. Saeki, and S. Saito



雑誌名：Physical Review Applied



DOI： 超伝導量子技術では、量子ビットの高性能化やセンシングへの応用に向けて物質科学的な側面への注目度が高まっています。今回超伝導材に関する深い知見を有するKEKさんとの、研究分野の壁を超えた協力で世界最高水準の性能を達成できたことは、物質からのアプローチが非常に有効であることを改めて示しています。本研究への支援本研究の一部は、科学技術振興機構（JST）ムーンショット型研究開発プログラム目標6「2050年までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータを実現」（JPMJMS2067）、日本学術振興会 科学研究費助成事業 「研究活動スタート支援（課題番号：JP25K23386 ）」の支援により実施されました。論文情報タイトル：Three-Dimensional Niobium Coaxial Cavity with 0.1-second Lifetime著者：T. Takenaka, T. Kubo, I. Mahboob, K. Mizuno, H. Inoue, T. Saeki, and S. Saito雑誌名：Physical Review AppliedDOI： https://doi.org/10.1103/5nf2-tjb9







基礎物理学研究は、実験機器に極限性能を求めるがゆえに、その過程で多方面の技術革新を促してきました。超伝導加速空洞も、高エネルギー素粒子実験を実現するために、世界中で数十年にわたる性能向上の努力が重ねられてきたものですが、その過程で高Q値化技術を含む多様な表面処理技術が開発・確立されてきました。特に高Q値化の追求は、今では高エネルギー素粒子実験を離れ、先端光源用超伝導加速器の実現に向けた主要な研究テーマとなっています。今回の成果は、そうした超伝導加速空洞技術の応用を、量子技術という非加速器分野へと切り拓くものです。NTTの竹中崇了さん







研究グループNTT株式会社 物性科学基礎研究所竹中 崇了（研究主任）、水野 皓介（リサーチアソシエイト：研究当時）、Imran Mahboob（主任研究員）、齊藤 志郎（上席特別研究員）大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構久保 毅幸（助教）、井上 均（研究支援員）、佐伯 学行（教授）各機関の役割分担・NTT株式会社：三次元空洞共振器の設計、製作および低温測定、表面分析の実施・高エネルギー加速器研究機構：三次元空洞共振器の表面処理の実施研究者からひとことKEKの久保毅幸さん



図3 共振器の性能測定結果：（左）信号の反射測定から共振を測定した様子。（右）共振器中の光子数（エネルギー）が減衰していく様子から、光子の寿命を測定した結果。共振器以外の部分の測定系に由来した損失の効果も含めて、100ミリ秒程度の寿命である確認できます。本研究で確認された内部Q値の値（約30億）は従来の同軸型共振器の最高記録の2倍に当たり、共振器中の光子が約0.1秒（90ミリ秒）量子状態を維持できることを意味します（図3）。超伝導量子ビットが量子状態を維持できる時間（コヒーレンス時間）は現在、最高で1ミリ秒程度です。共振器とは直接比較できませんが、90ミリ秒という時間は超伝導量子デバイスではかなり長い時間といえます。また中温アニーリング後の共振器は、冷却・復温の繰り返しを行ったり、空気に触れさせたりしても内部Q値が大きく下がらないことも分かりました（図4）。これまでのニオブ製共振器は、表面処理後の大気暴露や冷却・復温により性能が落ちる傾向がありました。これは今回の処理手法が実用に供することを示しており、ニオブ製共振器の実用化に向けた大きな進歩です。







図2 表面処理による性能改善の様子：(a) 各処理の前後における空洞共振器の内部Q値と測定温度の関係。加速空洞の手法に準拠する下処理を実施することで、処理前と比べて内部Q値が大きく改善して約10億に達し、中温アニールによってさらに改善することが分かります。 (b) 加速空洞の手法に準拠する下処理後および中温アニール後の結果を抜き取ったもの。超伝導量子デバイスが動作する20ミリケルビンの極低温では、600℃アニール条件が最も高い内部Q値（約30億）を達成しています。破線は二準位欠陥による損失モデルによるフィッティング曲線を示しています。





図1 共振器の構造と素材の比較表：(上) 超伝導量子デバイスで用いられる共振器の各構造の比較。今回採用した同軸型の構造は、共振器自体の性能と量子ビットとの結合性のバランスが取れた構造となります。（下）超伝導量子デバイスで用いられる素材の比較。コストや取り扱いの面からアルミニウムがよく使われるが、本研究では加速器分野で蓄積した処理手法を活用できるニオブを採用しました。（右）各構造の共振器のイメージ図。三次元構造の共振器には電場強度のカラープロットと電場の向きを表す矢印を示しています。2．加速器分野で開発された「中温アニーリング法」高いQ値を達成するために、超伝導加速空洞の製造時に広く用いられる表面処理手法（※4）を微修正し、同軸型共振器に適用しました。具体的には、化学研磨と高温アニーリング処理、仕上げの化学研磨から成る加速空洞における標準的な下処理に加えて、真空中で600℃程度に加熱する「中温アニーリング」処理を行いました。2018年頃から始まった加速空洞における一連の研究により、300℃-600℃の中温アニーリングによって表面抵抗が下がりうることが明らかになっており、中でも2022年の研究で600℃は残留表面抵抗を下げるという報告がありました。しかしながら、加速空洞への応用上は、量子分野とは異なる2K程度の温度において高いQ値が得られることと、高いQ値を維持しつつどれだけ大きな電場に到達できるかが重要であり、これらの要求を満たして最適な性能を出す300℃程度の中温アニーリングに注目が集まっており、600℃での効果は詳しく調べられていませんでした。さらに、そのメカニズムは未解明となっており、非常に弱い電場で動かす超伝導量子デバイスで効果があるかは不明なままでした。本研究の結果、600℃の中温アニーリングによってニオブ表面の酸化物の組成が変化して、損失の大きい酸化物が減少していること、超伝導量子デバイスが動作するような非常に弱い電場でも効果的な手法であることが明らかになりました。※4.加速器空洞の表面処理プロセスニオブ材料の機械加工などで生じた破損や汚れを取り除くために、フッ化水素酸、硝酸、リン酸を混ぜた薬液で表面を0.1mmほど溶かして除去する化学研磨作業を実施します。また加速空洞では、低温に冷やした際に性能劣化の原因となるニオブに入り込んだ水素を取り除き、高い電場でエネルギー損失の原因となる磁束トラップ現象を防ぐために、真空中で900℃まで3時間加熱する「高温アニーリング」と呼ばれる工程が行われます。高温アニーリング後には表面に不純物が浮き出てきたり、付着したりすることがあるため、再び薬液での短時間処理を実施し、表面を0.005mm程度化学研磨にて除去します。加速器空洞の製造では、非常に滑らかな表面が求められるため、電解研磨や高圧水洗浄と呼ばれる特殊な工程やクリーンルームでの組立工程が含まれるが、本研究では省かれています。研究の概要KEKとNTTの研究チームは、加速器用空洞共振器での成熟した技術を用いて量子向けの同軸型共振器の表面処理を最適化し、性能を上げることに取り組みました。量子向けの共振器は非常に弱い電場下で動作するため、材料内部や金属表面の酸化物中に存在する二準位欠陥（※5）によるエネルギー損失が大きな問題となります。※5.二準位欠陥固体中の微視的な構造の乱れや電子状態の不均一性などのさまざまな欠陥に由来して生じる、二つのエネルギー状態を持つ量子系としてふるまう欠陥。超伝導量子デバイスに含まれるジョセフソン接合の絶縁体や超伝導の表面酸化膜に含まれていて、量子デバイスではエネルギー損失の原因となる。加速空洞のような非常に強い電磁場下では二準位欠陥が励起状態で飽和されるため、二準位欠陥によるエネルギー損失は問題となりません。はじめに化学研磨、高温アニーリング、仕上げの化学研磨という加速空洞用の下処理の簡略版を実施したところ、20ミリケルビンの極低温かつ電磁場のエネルギーを担う光子が100個程度という非常に弱い電場の条件下で、内部Q値（Qint）が、同軸型共振器の世界記録と並ぶ約10億に達しました。次に中温アニーリングを適用したところ、460℃、600℃条件の順に性能が上がり、600℃では内部Q値が約30億に達することを確かめました（図2, 図3）。