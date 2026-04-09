【実態整理】Instagram運用を外注するといくらかかる？インスタ運用代行の費用相場と内製との違い
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346427/images/bodyimage1】
SNSアカウントの売買を行う合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、Instagram運用に関する相談傾向をもとに、「インスタ 運用 外注 費用」「Instagram 運用代行 相場」といった検索ニーズの増加を背景に、Instagram運用にかかるコスト構造について整理いたしました。近年は企業・個人問わずInstagramを活用した集客が一般化する一方で、「自分で運用すべきか」「外注すべきか」という判断に迷うケースも多く見られます。
■ Instagram運用代行の費用相場
一般的に、Instagram運用を外注する場合の費用は以下のようなレンジで推移しています。
・簡易的な投稿代行：月額5万円～10万円前後
・企画・設計込みの運用代行：月額15万円～30万円前後
・撮影・クリエイティブ制作込み：月額30万円以上
特に美容、飲食、医療、ECなどのジャンルでは競争が激しく、単なる投稿代行では成果が出にくいため、設計や改善を含めた中～高単価帯のプランが選ばれる傾向があります。
■ 内製（自社運用）の場合にかかるコスト
一方で、自社でInstagram運用を行う場合も、実質的なコストは無視できません。
・企画、投稿制作、分析にかかる人的コスト
・画像・動画制作のスキル習得や外注費
・試行錯誤による時間的ロス
特にフォロワーが少ない初期段階では、成果が出るまでに数ヶ月～半年以上かかることも珍しくなく、その間の人件費や機会損失も含めると、見えにくいコストが積み上がる構造になっています。
■ 外注と内製の違い
外注は短期間で一定のクオリティを担保しやすい一方で、コストが継続的に発生します。対して内製はコストを抑えられる可能性があるものの、成果が出るまでの時間と試行錯誤の負担が大きくなります。いずれの場合も、「すぐに成果が出る」というよりは、継続的な改善を前提とした運用になる点が共通しています。
■ まとめ
Instagram運用は「無料でできる集客手段」と見られがちですが、実際には外注・内製いずれを選択しても、時間または費用のどちらかを確実に投資する必要があります。特に競争が激しいジャンルでは、一定のフォロワー基盤や運用実績がない状態からスタートする場合、想定以上にコストがかかるケースも少なくありません。そのため、運用方法の選択においては、単純な費用だけでなく、成果までの時間や効率も含めて判断することが重要になります。
■ アカバイについて
アカバイ（https://akabuy.jp） は、InstagramをはじめとしたSNSアカウントの売買が行われているプラットフォームです。美容、グルメ、副業など幅広いジャンルのアカウントが掲載されており、用途に応じた選択が可能です。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント及びWebサイトの売買プラットフォームの運営
・公式サイト：https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
SNSアカウントの売買を行う合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、Instagram運用に関する相談傾向をもとに、「インスタ 運用 外注 費用」「Instagram 運用代行 相場」といった検索ニーズの増加を背景に、Instagram運用にかかるコスト構造について整理いたしました。近年は企業・個人問わずInstagramを活用した集客が一般化する一方で、「自分で運用すべきか」「外注すべきか」という判断に迷うケースも多く見られます。
■ Instagram運用代行の費用相場
一般的に、Instagram運用を外注する場合の費用は以下のようなレンジで推移しています。
・簡易的な投稿代行：月額5万円～10万円前後
・企画・設計込みの運用代行：月額15万円～30万円前後
・撮影・クリエイティブ制作込み：月額30万円以上
特に美容、飲食、医療、ECなどのジャンルでは競争が激しく、単なる投稿代行では成果が出にくいため、設計や改善を含めた中～高単価帯のプランが選ばれる傾向があります。
■ 内製（自社運用）の場合にかかるコスト
一方で、自社でInstagram運用を行う場合も、実質的なコストは無視できません。
・企画、投稿制作、分析にかかる人的コスト
・画像・動画制作のスキル習得や外注費
・試行錯誤による時間的ロス
特にフォロワーが少ない初期段階では、成果が出るまでに数ヶ月～半年以上かかることも珍しくなく、その間の人件費や機会損失も含めると、見えにくいコストが積み上がる構造になっています。
■ 外注と内製の違い
外注は短期間で一定のクオリティを担保しやすい一方で、コストが継続的に発生します。対して内製はコストを抑えられる可能性があるものの、成果が出るまでの時間と試行錯誤の負担が大きくなります。いずれの場合も、「すぐに成果が出る」というよりは、継続的な改善を前提とした運用になる点が共通しています。
■ まとめ
Instagram運用は「無料でできる集客手段」と見られがちですが、実際には外注・内製いずれを選択しても、時間または費用のどちらかを確実に投資する必要があります。特に競争が激しいジャンルでは、一定のフォロワー基盤や運用実績がない状態からスタートする場合、想定以上にコストがかかるケースも少なくありません。そのため、運用方法の選択においては、単純な費用だけでなく、成果までの時間や効率も含めて判断することが重要になります。
■ アカバイについて
アカバイ（https://akabuy.jp） は、InstagramをはじめとしたSNSアカウントの売買が行われているプラットフォームです。美容、グルメ、副業など幅広いジャンルのアカウントが掲載されており、用途に応じた選択が可能です。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント及びWebサイトの売買プラットフォームの運営
・公式サイト：https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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