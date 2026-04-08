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ALSI セキュリティに特化したコンサルティング「ALSIセキュリティコンサルサービス」を提供開始
〜契約前の初回無償診断で弱点を可視化、実効性の高いセキュリティ対策の実現に貢献〜
アルプス システム インテグレーション株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：金子 央、以下ALSI〔アルシー〕）は、セキュリティの課題に合わせて、現状把握から改善、セキュリティ製品・サービス導入後の運用支援までを提供する「ALSIセキュリティコンサルサービス」を2026年4月27日から提供開始いたします。
【提供概要】
詳細情報URL：https://www.alsi.co.jp/docs/alsi_security_consult.pdf
■ALSIセキュリティコンサルサービスを提供する背景
クラウドサービス・SaaSの利用拡大や働き方の多様化を背景に、企業のIT環境は年々複雑化しており、サイバーリスクも高度化しています。さらに近年では、サプライチェーン全体でのセキュリティ対策の重要性が高まり、取引先からのセキュリティ評価への対応や、適切な説明責任を求められる場面が増加しています。
一方で、セキュリティツールを導入しているにもかかわらず、運用の定着や体制整備が十分に進んでいない企業も多くあります。「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」を含め、優先的に取り組むべき課題や着手点を整理できていないケースも多く、早急な対応が求められています。
■ALSIセキュリティコンサルサービスについて
ALSIセキュリティコンサルサービスは、診断結果から外部・内部の攻撃されやすい弱点を可視化し、必要なセキュリティ対策までを実施できる、「サイバーセキュリティ対策に特化」したコンサルティングサービスです。
初回無償診断（ダークウェブ（注1）／Attack Surface Management（注2）／Active Directory（注3））の結果から現状を把握し、改善に向けたロードマップを示します。それを起点とし、契約プランに応じたアドバイザリーおよび実行支援を通じて、実効性の高いセキュリティ対策を実現します。
＜各種セキュリティコンサルティングサービスの傾向と比較＞
■初回無償診断
ダークウェブ診断、Attack Surface Management診断、Active Directory診断を実施して、セキュリティ対策の現状を把握します。
＜支援内容＞
リスク一覧（緊急度・重要度・影響度）、改善優先順位表、改善ロードマップ（四半期ベース）
■定額プラン
支援内容が異なる3つの定額プランから選択可能です。
■スポットコンサルティング（個別契約）
経済産業省の主導により令和8年度（2026年度）末頃の制度開始が予定されている「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」に向けたコンサルティングや、課題に合わせた支援メニューを提供します。
●サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度 取得支援
＜支援内容＞
評価、分析、アクションプラン作成、導入
●その他メニュー（CSIRT立ち上げ、SIEM基盤構築、ゼロトラスト移行、AD全体の再設計、セキュリティ規格取得支援）
■アルプス システム インテグレーション株式会社について
アルプス システム インテグレーション株式会社（ALSI〔アルシー〕）は、電子部品と車載情報システムのアルプスアルパイン株式会社のグループ会社として、1990年に設立いたしました。製造業の現場で培った「ものづくり」の思想を原点に、システム受託開発、保守運用、データ活用・分析、インフラ構築、業務改善、サイバーセキュリティ対策、ファームウェア開発、AI・IoTソリューションなどを展開しております。今後もALSIは、IT環境の変化に素早く柔軟に対応し、お客様の企業競争力強化と業務改革に貢献してまいります。
（注1）ダークウェブ：匿名性の高いネットワークで、不正に入手された情報や攻撃手法が取引される領域
（注2）Attack Surface Management：企業のIT資産を可視化し、攻撃され得る領域を把握・管理する取り組み
（注3）Active Directory：ユーザーや端末の認証・権限を一元管理するディレクトリサービス
※掲載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
アルプス システム インテグレーション株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：金子 央、以下ALSI〔アルシー〕）は、セキュリティの課題に合わせて、現状把握から改善、セキュリティ製品・サービス導入後の運用支援までを提供する「ALSIセキュリティコンサルサービス」を2026年4月27日から提供開始いたします。
詳細情報URL：https://www.alsi.co.jp/docs/alsi_security_consult.pdf
■ALSIセキュリティコンサルサービスを提供する背景
クラウドサービス・SaaSの利用拡大や働き方の多様化を背景に、企業のIT環境は年々複雑化しており、サイバーリスクも高度化しています。さらに近年では、サプライチェーン全体でのセキュリティ対策の重要性が高まり、取引先からのセキュリティ評価への対応や、適切な説明責任を求められる場面が増加しています。
一方で、セキュリティツールを導入しているにもかかわらず、運用の定着や体制整備が十分に進んでいない企業も多くあります。「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」を含め、優先的に取り組むべき課題や着手点を整理できていないケースも多く、早急な対応が求められています。
■ALSIセキュリティコンサルサービスについて
ALSIセキュリティコンサルサービスは、診断結果から外部・内部の攻撃されやすい弱点を可視化し、必要なセキュリティ対策までを実施できる、「サイバーセキュリティ対策に特化」したコンサルティングサービスです。
初回無償診断（ダークウェブ（注1）／Attack Surface Management（注2）／Active Directory（注3））の結果から現状を把握し、改善に向けたロードマップを示します。それを起点とし、契約プランに応じたアドバイザリーおよび実行支援を通じて、実効性の高いセキュリティ対策を実現します。
＜各種セキュリティコンサルティングサービスの傾向と比較＞
■初回無償診断
ダークウェブ診断、Attack Surface Management診断、Active Directory診断を実施して、セキュリティ対策の現状を把握します。
＜支援内容＞
リスク一覧（緊急度・重要度・影響度）、改善優先順位表、改善ロードマップ（四半期ベース）
■定額プラン
支援内容が異なる3つの定額プランから選択可能です。
■スポットコンサルティング（個別契約）
経済産業省の主導により令和8年度（2026年度）末頃の制度開始が予定されている「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」に向けたコンサルティングや、課題に合わせた支援メニューを提供します。
●サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度 取得支援
＜支援内容＞
評価、分析、アクションプラン作成、導入
●その他メニュー（CSIRT立ち上げ、SIEM基盤構築、ゼロトラスト移行、AD全体の再設計、セキュリティ規格取得支援）
■アルプス システム インテグレーション株式会社について
アルプス システム インテグレーション株式会社（ALSI〔アルシー〕）は、電子部品と車載情報システムのアルプスアルパイン株式会社のグループ会社として、1990年に設立いたしました。製造業の現場で培った「ものづくり」の思想を原点に、システム受託開発、保守運用、データ活用・分析、インフラ構築、業務改善、サイバーセキュリティ対策、ファームウェア開発、AI・IoTソリューションなどを展開しております。今後もALSIは、IT環境の変化に素早く柔軟に対応し、お客様の企業競争力強化と業務改革に貢献してまいります。
（注1）ダークウェブ：匿名性の高いネットワークで、不正に入手された情報や攻撃手法が取引される領域
（注2）Attack Surface Management：企業のIT資産を可視化し、攻撃され得る領域を把握・管理する取り組み
（注3）Active Directory：ユーザーや端末の認証・権限を一元管理するディレクトリサービス
※掲載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。