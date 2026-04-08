ALSI　セキュリティに特化したコンサルティング「ALSIセキュリティコンサルサービス」を提供開始









■スポットコンサルティング（個別契約）



経済産業省の主導により令和8年度（2026年度）末頃の制度開始が予定されている「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」に向けたコンサルティングや、課題に合わせた支援メニューを提供します。



●サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度 取得支援



＜支援内容＞



評価、分析、アクションプラン作成、導入



●その他メニュー（CSIRT立ち上げ、SIEM基盤構築、ゼロトラスト移行、AD全体の再設計、セキュリティ規格取得支援） ■スポットコンサルティング（個別契約）経済産業省の主導により令和8年度（2026年度）末頃の制度開始が予定されている「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」に向けたコンサルティングや、課題に合わせた支援メニューを提供します。●サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度 取得支援＜支援内容＞評価、分析、アクションプラン作成、導入●その他メニュー（CSIRT立ち上げ、SIEM基盤構築、ゼロトラスト移行、AD全体の再設計、セキュリティ規格取得支援）





■アルプス システム インテグレーション株式会社についてアルプス システム インテグレーション株式会社（ALSI〔アルシー〕）は、電子部品と車載情報システムのアルプスアルパイン株式会社のグループ会社として、1990年に設立いたしました。製造業の現場で培った「ものづくり」の思想を原点に、システム受託開発、保守運用、データ活用・分析、インフラ構築、業務改善、サイバーセキュリティ対策、ファームウェア開発、AI・IoTソリューションなどを展開しております。今後もALSIは、IT環境の変化に素早く柔軟に対応し、お客様の企業競争力強化と業務改革に貢献してまいります。（注1）ダークウェブ：匿名性の高いネットワークで、不正に入手された情報や攻撃手法が取引される領域（注2）Attack Surface Management：企業のIT資産を可視化し、攻撃され得る領域を把握・管理する取り組み（注3）Active Directory：ユーザーや端末の認証・権限を一元管理するディレクトリサービス※掲載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。