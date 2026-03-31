¡Ú¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¡Û³Ü´ØÀá¾É¤ÎÈ¯¾É¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç²Ä»ë²½ ¡½ ¶õ´Ö¥È¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥È¡¼¥à²òÀÏ¤Ë¤è¤ê³êËì¤ÎÊ¬»ÒÉÂÂÖ¤ò²òÌÀ ¡½

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¡¦Ãø¼Ô¡§ Kazuhiro Shibusaka, Soichiro Negishi, Asuka Terashima, Miki Maemura, Hiroshi Yoshida, Masahiro Hosonuma, Nobuhiro Sakai, Young Kwan Kim, Yutaka Suzuki, Hiroyuki Okada, Fumiko Yano.
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¡¦DOI¡§ 10.1038/s41368-025-00411-6
¡¦·ÇºÜURL¡§ https://www.nature.com/articles/s41368-025-00411-6
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