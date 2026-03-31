JR東日本テクノロジーとパナソニックが共同開発したナノイーX発生装置が相模鉄道の新型車両「13000系」に採用

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JR東日本テクノロジー株式会社（以下、JR東日本テクノロジー）とパナソニック株式会社（以下、パナソニック）が共同で開発したナノイーX発生装置が、2026年3月30日（月）より運行を開始した相模鉄道株式会社（以下、相模鉄道）の新型車両「13000系」に採用されました。相模鉄道の車両では、「20000系」と「12000系」にナノイー発生装置が導入されており、さらに効果が向上したナノイーXが採用されるのは、今回が初めてです。

パナソニックが開発したナノイー※1は、空気中の水分に高電圧を加えて生成するナノサイズの微粒子イオンで、さまざまな物質に作用しやすいOHラジカルを含んでいます。このOHラジカルの生成量を従来比10倍に高めたのがナノイーXで、脱臭※2や、菌※3・花粉などのアレル物質の抑制※4など、多様な効果を有しています。

鉄道車両はドアの開閉や人の出入りも頻繁で、空間も細長く広い特異な環境のため、ナノイーの効果を最大限に発揮するには、車両内で均一に広げる制御が必要です。そこで、JR東日本テクノロジーとパナソニックは鉄道車両に最適な制御を検討し、JR東日本テクノロジーがパナソニックのナノイーXデバイスに制御電源装置を組み込んで製品化しました。

「13000系」は、「安全×安心×エレガント×未来」のデザインコンセプトをもとに設計され、車両空間の開放感が特徴です。「20000系」や「12000系」でのナノイー発生装置の実績が評価され、より快適な空気環境を提供するためにナノイーXが採用され、快適性の向上を目指しています。

JR東日本テクノロジーとパナソニックは、今後も鉄道車両に特化させてナノイー技術を進化させ、清潔で快適な鉄道車両空間を提供していきます。







※1　ナノイーは、一般的なイオンと比べて約6倍＊の寿命があるため広範囲に広がります。水分量は空気イオンの約1,000倍＊＊（体積比）以上で、お肌や髪にやさしい弱酸性のイオンです。

nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。

（ナノイーについて　https://panasonic.jp/nanoe/

　＊ 　空気イオンとの比較。一般的な空気イオンの寿命：数十秒〜100秒。ナノイーの寿命：約600秒。（当社調べ）

　＊＊　一般的な空気イオン（代表的な粒子径：1.3㎚）とナノイー（代表的な粒子径：13㎚）との比較による。

※2　約6畳空間での約12分後の効果であり、実使用空間での効果ではありません。

　　　●試験機関：パナソニックホールディングス株式会社プロダクト解析センター

　　　●試験方法：試験室（約6畳）において6段階臭気強度表示法により検証

　　　●脱臭の方法：ナノイーを放出　

　　　●対象：付着したタバコ臭

　　　●試験結果：12分で臭気強度2.4低減

※3　約6畳空間での約4時間後の効果であり、実使用空間の効果ではありません。

　　　●試験機関：（一財）北里環境科学センター

　　　●試験方法：試験室（約6畳）において菌を浮遊させ空気中の菌数を測定

　　　●抑制の方法：ナノイーを放出

　　　●対象：浮遊した菌　

　　　●試験した菌の種類：1種類

　　　●試験結果：4時間で99％以上抑制　北生発24_0301_1号

※4　約6畳空間での約24時間後の効果であり、実使用空間の効果ではありません。

　　　●試験機関：パナソニックホールディングス株式会社プロダクト解析センター

　　　●試験方法：試験室（約6畳）において布に付着させたアレル物質をELISA法で測定

　　　●抑制の方法：ナノイーを放出

　　　●対象：アレル物質

　　　●試験結果：24時間で99％以上抑制　4AA33-151001-F01

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相鉄ビジネスサービス株式会社　総務広報担当      TEL：045-319-2057

JR東日本テクノロジー株式会社　車両事業本部　イノベーション推進部     TEL：03-6897-8835

パナソニック株式会社　くらしアプライアンス社

経営企画センター　経営政策部　広報課     Mail：las-pr@gg.jp.panasonic.com

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