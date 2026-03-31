JR東日本テクノロジーとパナソニックが共同開発したナノイーX発生装置が相模鉄道の新型車両「13000系」に採用

JR東日本テクノロジーとパナソニックが共同開発したナノイーX発生装置が相模鉄道の新型車両「13000系」に採用