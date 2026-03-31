こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
JR東日本テクノロジーとパナソニックが共同開発したナノイーX発生装置が相模鉄道の新型車両「13000系」に採用
JR東日本テクノロジー株式会社（以下、JR東日本テクノロジー）とパナソニック株式会社（以下、パナソニック）が共同で開発したナノイーX発生装置が、2026年3月30日（月）より運行を開始した相模鉄道株式会社（以下、相模鉄道）の新型車両「13000系」に採用されました。相模鉄道の車両では、「20000系」と「12000系」にナノイー発生装置が導入されており、さらに効果が向上したナノイーXが採用されるのは、今回が初めてです。
鉄道車両はドアの開閉や人の出入りも頻繁で、空間も細長く広い特異な環境のため、ナノイーの効果を最大限に発揮するには、車両内で均一に広げる制御が必要です。そこで、JR東日本テクノロジーとパナソニックは鉄道車両に最適な制御を検討し、JR東日本テクノロジーがパナソニックのナノイーXデバイスに制御電源装置を組み込んで製品化しました。
「13000系」は、「安全×安心×エレガント×未来」のデザインコンセプトをもとに設計され、車両空間の開放感が特徴です。「20000系」や「12000系」でのナノイー発生装置の実績が評価され、より快適な空気環境を提供するためにナノイーXが採用され、快適性の向上を目指しています。
JR東日本テクノロジーとパナソニックは、今後も鉄道車両に特化させてナノイー技術を進化させ、清潔で快適な鉄道車両空間を提供していきます。
※1 ナノイーは、一般的なイオンと比べて約6倍＊の寿命があるため広範囲に広がります。水分量は空気イオンの約1,000倍＊＊（体積比）以上で、お肌や髪にやさしい弱酸性のイオンです。
nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。
（ナノイーについて https://panasonic.jp/nanoe/）
＊ 空気イオンとの比較。一般的な空気イオンの寿命：数十秒〜100秒。ナノイーの寿命：約600秒。（当社調べ）
＊＊ 一般的な空気イオン（代表的な粒子径：1.3㎚）とナノイー（代表的な粒子径：13㎚）との比較による。
※2 約6畳空間での約12分後の効果であり、実使用空間での効果ではありません。
●試験機関：パナソニックホールディングス株式会社プロダクト解析センター
●試験方法：試験室（約6畳）において6段階臭気強度表示法により検証
●脱臭の方法：ナノイーを放出
●対象：付着したタバコ臭
●試験結果：12分で臭気強度2.4低減
※3 約6畳空間での約4時間後の効果であり、実使用空間の効果ではありません。
●試験機関：（一財）北里環境科学センター
●試験方法：試験室（約6畳）において菌を浮遊させ空気中の菌数を測定
●抑制の方法：ナノイーを放出
●対象：浮遊した菌
●試験した菌の種類：1種類
●試験結果：4時間で99％以上抑制 北生発24_0301_1号
※4 約6畳空間での約24時間後の効果であり、実使用空間の効果ではありません。
●試験機関：パナソニックホールディングス株式会社プロダクト解析センター
●試験方法：試験室（約6畳）において布に付着させたアレル物質をELISA法で測定
●抑制の方法：ナノイーを放出
●対象：アレル物質
●試験結果：24時間で99％以上抑制 4AA33-151001-F01
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】
相鉄ビジネスサービス株式会社 総務広報担当 TEL：045-319-2057
JR東日本テクノロジー株式会社 車両事業本部 イノベーション推進部 TEL：03-6897-8835
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社
経営企画センター 経営政策部 広報課 Mail：las-pr@gg.jp.panasonic.com
【お客様からのお問い合わせ先】
相鉄お客様センター TEL：045-319-2111
[お問い合わせ受付時間：平日：9:00〜19:00 土日祝：9:00〜17:00]
JR東日本テクノロジー株式会社 車両事業本部 企画部 販売企画課 TEL：03-6897-8834
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社
ビューティ・パーソナルケア事業部 デバイスビジネスユニット TEL：0749-27-0485
[お問い合わせ受付時間：9:30〜17:00（土日、祝日除く）]