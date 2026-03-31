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Autodesk、3 年連続で「World’s Most Ethical Companies(R)（世界で最も倫理的な企業）」の 1 社に選出
米国 Autodesk 社（本社：米国カリフォルニア州／プレジデント 兼 CEO：アンドリュー・アナグノスト、以下、Autodesk）は、企業倫理の分野における世界的なリーダーである Ethisphere Institute（エシスフィア・インスティテュート）により、3 年連続で「World’s Most Ethical Companies(R)（世界で最も倫理的な企業）」の 1 社に選定されました。本賞は、事業の誠実性を重んじ、倫理、コンプライアンス、コーポレートガバナンスにおいて卓越した取り組みを行う企業を表彰するものです。
本賞に選出されるためには、Ethisphere Institute による厳格かつ包括的な評価を受け、社内規定、教育・コミュニケーション、監査・モニタリング、リスク管理、企業倫理文化などに関する詳細な情報の提出が求められています。評価基準は年々高度化しており、より高い透明性と実効性が求められる中、Autodesk はグローバル全体で責任あるビジネス慣行をどのように実践しているかを示してきました。
3 年連続で評価されたことは、Autodesk の一貫した取り組みと継続的な進化の両方を示すものです。当社は、ガバナンス体制の強化や監督機能の拡充、倫理・コンプライアンスプログラムの高度化を継続的に推進してきました。Ethisphere Institute による評価の向上は、当社における誠実性が静的なものではなく、継続的に測定・改善・発展させていることを示しているものと言えます。
信頼は Autodesk の事業の基盤です。お客様は、よりよい世界を設計し、創造するために当社のテクノロジーを活用するだけでなく、責任ある事業運営、データ保護、そして高い倫理基準の遵守を当社に期待しています。私たちは、信頼されるパートナーであることが競争優位性につながり、お客様やパートナーとの関係強化、レジリエンスの向上、そして長期的な価値創造に寄与すると考えています。
このような考えのもと、Autodesk では倫理的な意思決定をイノベーション、リスク管理、そして成長のあらゆる側面に組み込んでおり、組織全体で説明責任を共有し、「正しいことを行う」ことが日々の意思決定の指針となる企業文化を醸成しています。
Autodesk の日本法人であるオートデスク株式会社 代表取締役社長の中西智行は次のようにコメントしています。
「Ethisphere Institute からこのような評価をいただけたことを大変光栄に思います。この受賞は、Autodesk がグローバルで大切にしている“誠実さ・信頼・透明性”という価値観が、継続的に実践されてきた証であると同時に、さらなる向上に向けた責任を示すものでもあります。特にAIの透明性や責任ある事業運営に対する期待は年々高まっており、私たちもそれに応えるべく進化を続けています。その一環として、弊社は、先だって、日本が主導的して立ち上げた国際的枠組みである広島AIプロセスのパートナーズ・コミュニティーの一員にもなりました。今後も基準の向上と取り組みの強化を図りながら、社会やお客様からの信頼を着実に積み重ねてまいります。日本においても、パートナーの皆様とともに誠実なビジネスを推進し、テクノロジーの力でより良い社会の実現に貢献してまいります」
「World’s Most Ethical Companies(R)（世界で最も倫理的な企業）」および今年の受賞企業の詳細については、Ethisphere Institute のウェブサイトをご覧ください。
https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees/
Autodesk の信頼、セキュリティ、プライバシー、ガバナンスに関する取り組みについては、Autodesk Trust Center をご覧ください。
https://www.autodesk.com/jp/trust/overview
本記事は、米国 Autodesk 社が 2026 年 3 月 18 日（現地時間）に発表したニュースブログ記事を抄訳・再構成したものです。
https://adsknews.autodesk.com/en/news/autodesk-recognized-by-ethisphere-as-one-of-the-2026-worlds-most-ethical-companies-for-the-third-consecutive-year/
“World’s Most Ethical Companies” and “Ethisphere” names and marks are registered trademarks of Ethisphere LLC.
Autodesk／オートデスクについて
1982 年に設立した Autodesk は、米国サンフランシスコに本社を構え、現在世界約 40 カ国・地域で事業を展開している「デザインと創造」のプラットフォームカンパニーです。サステナブルな建築物から次世代自動車、デジタルファクトリー、最先端技術を駆使した映画やゲームにいたるまで、ありとあらゆるものづくりのデザイン・設計・創造をテクノロジーの力でサポートしています。建設、製造、メディア & エンターテインメント業界における業務の効率化・自動化を促進する業界に特化したソリューションを搭載したインダストリークラウドを提供するほか、部門間のみならず業界全体の連携を実現し、業務プロセスを横断的にサポートする「デザインと創造のプラットフォーム」を展開し、より良い未来を築くべく、新たな可能性に挑戦するすべてのイノベーターを支援しています。
詳細については、https://www.autodesk.com/jp をご覧になるか、Autodesk のソーシャルメディアをフォローしてください。#MakeAnything
本賞に選出されるためには、Ethisphere Institute による厳格かつ包括的な評価を受け、社内規定、教育・コミュニケーション、監査・モニタリング、リスク管理、企業倫理文化などに関する詳細な情報の提出が求められています。評価基準は年々高度化しており、より高い透明性と実効性が求められる中、Autodesk はグローバル全体で責任あるビジネス慣行をどのように実践しているかを示してきました。
3 年連続で評価されたことは、Autodesk の一貫した取り組みと継続的な進化の両方を示すものです。当社は、ガバナンス体制の強化や監督機能の拡充、倫理・コンプライアンスプログラムの高度化を継続的に推進してきました。Ethisphere Institute による評価の向上は、当社における誠実性が静的なものではなく、継続的に測定・改善・発展させていることを示しているものと言えます。
信頼は Autodesk の事業の基盤です。お客様は、よりよい世界を設計し、創造するために当社のテクノロジーを活用するだけでなく、責任ある事業運営、データ保護、そして高い倫理基準の遵守を当社に期待しています。私たちは、信頼されるパートナーであることが競争優位性につながり、お客様やパートナーとの関係強化、レジリエンスの向上、そして長期的な価値創造に寄与すると考えています。
このような考えのもと、Autodesk では倫理的な意思決定をイノベーション、リスク管理、そして成長のあらゆる側面に組み込んでおり、組織全体で説明責任を共有し、「正しいことを行う」ことが日々の意思決定の指針となる企業文化を醸成しています。
Autodesk の日本法人であるオートデスク株式会社 代表取締役社長の中西智行は次のようにコメントしています。
「Ethisphere Institute からこのような評価をいただけたことを大変光栄に思います。この受賞は、Autodesk がグローバルで大切にしている“誠実さ・信頼・透明性”という価値観が、継続的に実践されてきた証であると同時に、さらなる向上に向けた責任を示すものでもあります。特にAIの透明性や責任ある事業運営に対する期待は年々高まっており、私たちもそれに応えるべく進化を続けています。その一環として、弊社は、先だって、日本が主導的して立ち上げた国際的枠組みである広島AIプロセスのパートナーズ・コミュニティーの一員にもなりました。今後も基準の向上と取り組みの強化を図りながら、社会やお客様からの信頼を着実に積み重ねてまいります。日本においても、パートナーの皆様とともに誠実なビジネスを推進し、テクノロジーの力でより良い社会の実現に貢献してまいります」
「World’s Most Ethical Companies(R)（世界で最も倫理的な企業）」および今年の受賞企業の詳細については、Ethisphere Institute のウェブサイトをご覧ください。
https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees/
Autodesk の信頼、セキュリティ、プライバシー、ガバナンスに関する取り組みについては、Autodesk Trust Center をご覧ください。
https://www.autodesk.com/jp/trust/overview
本記事は、米国 Autodesk 社が 2026 年 3 月 18 日（現地時間）に発表したニュースブログ記事を抄訳・再構成したものです。
https://adsknews.autodesk.com/en/news/autodesk-recognized-by-ethisphere-as-one-of-the-2026-worlds-most-ethical-companies-for-the-third-consecutive-year/
“World’s Most Ethical Companies” and “Ethisphere” names and marks are registered trademarks of Ethisphere LLC.
Autodesk／オートデスクについて
1982 年に設立した Autodesk は、米国サンフランシスコに本社を構え、現在世界約 40 カ国・地域で事業を展開している「デザインと創造」のプラットフォームカンパニーです。サステナブルな建築物から次世代自動車、デジタルファクトリー、最先端技術を駆使した映画やゲームにいたるまで、ありとあらゆるものづくりのデザイン・設計・創造をテクノロジーの力でサポートしています。建設、製造、メディア & エンターテインメント業界における業務の効率化・自動化を促進する業界に特化したソリューションを搭載したインダストリークラウドを提供するほか、部門間のみならず業界全体の連携を実現し、業務プロセスを横断的にサポートする「デザインと創造のプラットフォーム」を展開し、より良い未来を築くべく、新たな可能性に挑戦するすべてのイノベーターを支援しています。
詳細については、https://www.autodesk.com/jp をご覧になるか、Autodesk のソーシャルメディアをフォローしてください。#MakeAnything