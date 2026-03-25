小学生の放課後を「探究」の時間に 大阪・次世代型探究学習施設「BorneLund PLAY CUBE」にて 小学生向けの民間学童「アフタースクール」を開講

小学生の放課後を「探究」の時間に 大阪・次世代型探究学習施設「BorneLund PLAY CUBE」にて 小学生向けの民間学童「アフタースクール」を開講