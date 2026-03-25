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小学生の放課後を「探究」の時間に 大阪・次世代型探究学習施設「BorneLund PLAY CUBE」にて 小学生向けの民間学童「アフタースクール」を開講
2026年4月10日（金）から
子どもの健やかな成長にあそびを通して貢献することを目的に、教育玩具・遊具の輸入・開発・販売とあそび場づくりを行う株式会社ボーネルンド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中西みのり）は、2026年4月10日（金）から、小学生向けアフタースクール（民間学童）を大阪の次世代型探究学習施設「BorneLund PLAY CUBE（ボーネルンド プレイキューブ：以下、PLAY CUBE）」にて開講します。
【フリースクールで培った「探究活動」の知見を活かし、質の高い放課後時間を提供 】
ボーネルンドは創業以来、「あそびを通じた学び」の場を提供してきました。2025年4月「PLAY CUBE」に開講したフリースクールでは、1年を通じてあそびから生まれる探究活動を展開。子どもたちはもちろん、周囲の大人たちにも大きな変容がありました。
参考：PLAY CUBE note
https://note.com/playcube_0906/n/n6228a28e75a0
今年から本格スタートするアフタースクールでは、フリースクールと同じく「自分が『自分』を生きることができる場所」として、子どもたちが好きなことを見つけ、それをとことん探究できるよう、身体的にも心理的にも安全・安心な環境を提供。「やりたい」を実行できる豊富な素材をとりそろえ、プレイリーダーが一人ひとりの興味や感情に丁寧に伴走します。
日々の活動では、ものづくりの他にも、からだ遊びや自然観察など、子ども自身から湧き出る「やってみたい」「チャレンジしたい」といった主体的な欲求にプレイリーダーが伴走。仲間ともコミュニケーションをとりながら、じっくりと取り組みます。2026年5月11日以降には、「あそびのせかい グランフロント大阪店」内にある当社あそび場「キドキド」の活用も可能に。活動後には、その日の発見や学びをみんなで共有。次の「チャレンジしたい」へとつなげていきます。
アフタースクールの詳細
https://playcube.bornelund.co.jp/school/afterschool/
【アフタースクールの1日の流れ 】
https://digitalpr.jp/table_img/2684/131375/131375_web_1.png
※「ボーネルンド あそびのせかいグランフロント大阪店」はリニューアル工事等のため、5月11日（月）より選択可能
【 アフタースクール概要 】
■開講期間：（予定）
1学期 2026年4月10日（金）〜 7月16日（木）
2学期 2026年8月27日（木）〜 12月23日（水）
3学期 2027年1月7日（木）〜 3月18日（木）
※グランフロント大阪店が利用できないため、
2026年4月10日（金）〜5月8日（金）は
特別料金にて開講
■時 間：平日15:00〜19:00（延長は19:30まで可能）
■場 所：BorneLund PLAY CUBE
大阪市北区大深町6番36号
グラングリーン大阪うめきた公園 ノースパーク
■定 員：同時利用 最大15名
■対 象：小学校1年生〜6年生のお子さま
■お申込み方法：下記サイトより体験会にお申込みください（本申込は体験後にご案内します）
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmiEzbaa6bJBKS1ZCLBSdf3P5YC30rWijsr4ryqMBCl2LaTw/viewform
■料 金：
月謝
https://digitalpr.jp/table_img/2684/131375/131375_web_2.png
その他料金
https://digitalpr.jp/table_img/2684/131375/131375_web_3.png
※上記金額は5月11日（月）以降の金額になります
※4月10日（金）〜5月8日（金）は、グランフロント大阪店での活動が選択できないため、
特別料金1回￥3,300でご利用いただけます
※5月11日（月）以降は、利用の有無に関わらず、グランフロント大阪店の利用料が含まれています
※入会金、年会費は2026年5月以降のご利用につき発生します
【 ボーネルンドについて 】
ボーネルンドは、あそびを通して子どもの健やかな成長に寄与するため1981年に設立し、一貫して“あそびの道具と環境”を提供する事業を展開。一般家庭へ向け、子どもの成長に必要な生活道具としての“あそび道具”を提案、全国49ヶ所で直営店舗を展開しています。同時に幼稚園や保育園、公園などで、高品質な大型遊具や教育道具の提供を含めたあそび環境の開発を行っており、現在までに手掛けた実績は国内約3万5千ヶ所まで拡大しています。また、2004年からは子どもが遊ぶ機会を増やすために、親子一緒に様々なあそびを体験できる屋内あそび場「キドキド」事業をスタートし、現在では「プレイヴィル」「PLAYLOT」を含む直営のあそび場 全国22ヶ所、年間170万人以上の親子にご利用いただいています。さらに「キドキド」のノウハウを取り入れた自治体のあそび場を全国に70ヶ所以上開発し、街の活性化にも寄与しています。
本件に関するお問合わせ先
TEL：0120-358-518（月〜金 10:00〜17:00）
子どもの健やかな成長にあそびを通して貢献することを目的に、教育玩具・遊具の輸入・開発・販売とあそび場づくりを行う株式会社ボーネルンド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中西みのり）は、2026年4月10日（金）から、小学生向けアフタースクール（民間学童）を大阪の次世代型探究学習施設「BorneLund PLAY CUBE（ボーネルンド プレイキューブ：以下、PLAY CUBE）」にて開講します。
【フリースクールで培った「探究活動」の知見を活かし、質の高い放課後時間を提供 】
ボーネルンドは創業以来、「あそびを通じた学び」の場を提供してきました。2025年4月「PLAY CUBE」に開講したフリースクールでは、1年を通じてあそびから生まれる探究活動を展開。子どもたちはもちろん、周囲の大人たちにも大きな変容がありました。
参考：PLAY CUBE note
https://note.com/playcube_0906/n/n6228a28e75a0
今年から本格スタートするアフタースクールでは、フリースクールと同じく「自分が『自分』を生きることができる場所」として、子どもたちが好きなことを見つけ、それをとことん探究できるよう、身体的にも心理的にも安全・安心な環境を提供。「やりたい」を実行できる豊富な素材をとりそろえ、プレイリーダーが一人ひとりの興味や感情に丁寧に伴走します。
日々の活動では、ものづくりの他にも、からだ遊びや自然観察など、子ども自身から湧き出る「やってみたい」「チャレンジしたい」といった主体的な欲求にプレイリーダーが伴走。仲間ともコミュニケーションをとりながら、じっくりと取り組みます。2026年5月11日以降には、「あそびのせかい グランフロント大阪店」内にある当社あそび場「キドキド」の活用も可能に。活動後には、その日の発見や学びをみんなで共有。次の「チャレンジしたい」へとつなげていきます。
アフタースクールの詳細
https://playcube.bornelund.co.jp/school/afterschool/
【アフタースクールの1日の流れ 】
https://digitalpr.jp/table_img/2684/131375/131375_web_1.png
※「ボーネルンド あそびのせかいグランフロント大阪店」はリニューアル工事等のため、5月11日（月）より選択可能
【 アフタースクール概要 】
■開講期間：（予定）
1学期 2026年4月10日（金）〜 7月16日（木）
2学期 2026年8月27日（木）〜 12月23日（水）
3学期 2027年1月7日（木）〜 3月18日（木）
※グランフロント大阪店が利用できないため、
2026年4月10日（金）〜5月8日（金）は
特別料金にて開講
■時 間：平日15:00〜19:00（延長は19:30まで可能）
■場 所：BorneLund PLAY CUBE
大阪市北区大深町6番36号
グラングリーン大阪うめきた公園 ノースパーク
■定 員：同時利用 最大15名
■対 象：小学校1年生〜6年生のお子さま
■お申込み方法：下記サイトより体験会にお申込みください（本申込は体験後にご案内します）
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmiEzbaa6bJBKS1ZCLBSdf3P5YC30rWijsr4ryqMBCl2LaTw/viewform
■料 金：
月謝
https://digitalpr.jp/table_img/2684/131375/131375_web_2.png
その他料金
https://digitalpr.jp/table_img/2684/131375/131375_web_3.png
※上記金額は5月11日（月）以降の金額になります
※4月10日（金）〜5月8日（金）は、グランフロント大阪店での活動が選択できないため、
特別料金1回￥3,300でご利用いただけます
※5月11日（月）以降は、利用の有無に関わらず、グランフロント大阪店の利用料が含まれています
※入会金、年会費は2026年5月以降のご利用につき発生します
【 ボーネルンドについて 】
ボーネルンドは、あそびを通して子どもの健やかな成長に寄与するため1981年に設立し、一貫して“あそびの道具と環境”を提供する事業を展開。一般家庭へ向け、子どもの成長に必要な生活道具としての“あそび道具”を提案、全国49ヶ所で直営店舗を展開しています。同時に幼稚園や保育園、公園などで、高品質な大型遊具や教育道具の提供を含めたあそび環境の開発を行っており、現在までに手掛けた実績は国内約3万5千ヶ所まで拡大しています。また、2004年からは子どもが遊ぶ機会を増やすために、親子一緒に様々なあそびを体験できる屋内あそび場「キドキド」事業をスタートし、現在では「プレイヴィル」「PLAYLOT」を含む直営のあそび場 全国22ヶ所、年間170万人以上の親子にご利用いただいています。さらに「キドキド」のノウハウを取り入れた自治体のあそび場を全国に70ヶ所以上開発し、街の活性化にも寄与しています。
本件に関するお問合わせ先
TEL：0120-358-518（月〜金 10:00〜17:00）