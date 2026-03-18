日本製鉄 食塩電解セル製造で発生する純チタンスクラップを純チタン原料として再資源化 〜旭化成・日鉄物産との協業により高付加価値化を実現〜

日本製鉄 食塩電解セル製造で発生する純チタンスクラップを純チタン原料として再資源化 〜旭化成・日鉄物産との協業により高付加価値化を実現〜