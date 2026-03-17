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「歩くだけでむくみが流れる」体へ。体の仕組に着目した足を整えるオーダーメイド靴
女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ
女性の靴のお悩みに寄り添う くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区、代表：小野崎記子）は、働く女性の深刻なお悩みである「足のむくみ」に対し、靴による足の骨格改善・機能回復アプローチのご提案を強化します。
多くの女性が悩む「夕方になるとパンプスがキツくなる」という現象。これは単なる疲れではなく、足の骨格が崩れ、本来備わっている「血液を上半身に押し戻すポンプ機能」が低下しているサインです。1951年創業の浅草靴メーカー直営サロンとして、私たちはこの問題に「靴というお道具」の視点から取り組みます。
アンド・ステディでは、単にサイズを合わせるだけでなく、足本来の機能を呼び覚ますために、以下の２つの価値を通じてむくみにくい体づくりをサポートします。
足裏アーチを物理的に整える：二足歩行の人間にとって、重力に逆らって血液を戻すポンプ機能は不可欠です。オーダーメイド靴で崩れた足の骨格を物理的に整えることで、足裏アーチとふくらはぎの連動と働きを促し、歩行による自然な循環を促します。
１日の中で最も長く履く「社内履き」を見直す：ゆったりしたスリッパなどは、実は骨格を崩す原因になることも。足を支える構造の靴を履くことで、10分歩くだけでも足先がポカポカ温まるような、巡りの良い体へ導きます。
足がむくむのは、体質だけではありません。正しく歩けばむくみは流れる、という仕組みが私たちの体には備わっています。靴選びを少し変えるだけで、毎日の歩行が自分を整えるセルフケアの時間に変わります。その事実を、一人でも多くの方に知っていただければ幸いです。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
URL：https://axt-japan.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
Instagram：https://www.instagram.com/andsteady/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 ジューム神山405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
・名古屋サロン｜愛知県名古屋市昭和区宮東町328-1 ヴェニオブランディングサロン
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。8,614人のフットカウンセリングと30,186足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。
2020年、アンド・ステディのスニーカーをベースに企画した「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に育っている。（2025年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM
女性の靴のお悩みに寄り添う くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区、代表：小野崎記子）は、働く女性の深刻なお悩みである「足のむくみ」に対し、靴による足の骨格改善・機能回復アプローチのご提案を強化します。
多くの女性が悩む「夕方になるとパンプスがキツくなる」という現象。これは単なる疲れではなく、足の骨格が崩れ、本来備わっている「血液を上半身に押し戻すポンプ機能」が低下しているサインです。1951年創業の浅草靴メーカー直営サロンとして、私たちはこの問題に「靴というお道具」の視点から取り組みます。
足裏アーチを物理的に整える：二足歩行の人間にとって、重力に逆らって血液を戻すポンプ機能は不可欠です。オーダーメイド靴で崩れた足の骨格を物理的に整えることで、足裏アーチとふくらはぎの連動と働きを促し、歩行による自然な循環を促します。
１日の中で最も長く履く「社内履き」を見直す：ゆったりしたスリッパなどは、実は骨格を崩す原因になることも。足を支える構造の靴を履くことで、10分歩くだけでも足先がポカポカ温まるような、巡りの良い体へ導きます。
足がむくむのは、体質だけではありません。正しく歩けばむくみは流れる、という仕組みが私たちの体には備わっています。靴選びを少し変えるだけで、毎日の歩行が自分を整えるセルフケアの時間に変わります。その事実を、一人でも多くの方に知っていただければ幸いです。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
URL：https://axt-japan.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
Instagram：https://www.instagram.com/andsteady/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 ジューム神山405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
・名古屋サロン｜愛知県名古屋市昭和区宮東町328-1 ヴェニオブランディングサロン
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。8,614人のフットカウンセリングと30,186足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。
2020年、アンド・ステディのスニーカーをベースに企画した「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に育っている。（2025年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM