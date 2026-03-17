「歩くだけでむくみが流れる」体へ。体の仕組に着目した足を整えるオーダーメイド靴











女性の靴のお悩みに寄り添う くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区、代表：小野崎記子）は、働く女性の深刻なお悩みである「足のむくみ」に対し、靴による足の骨格改善・機能回復アプローチのご提案を強化します。多くの女性が悩む「夕方になるとパンプスがキツくなる」という現象。これは単なる疲れではなく、足の骨格が崩れ、本来備わっている「血液を上半身に押し戻すポンプ機能」が低下しているサインです。1951年創業の浅草靴メーカー直営サロンとして、私たちはこの問題に「靴というお道具」の視点から取り組みます。アンド・ステディでは、単にサイズを合わせるだけでなく、足本来の機能を呼び覚ますために、以下の２つの価値を通じてむくみにくい体づくりをサポートします。足裏アーチを物理的に整える：二足歩行の人間にとって、重力に逆らって血液を戻すポンプ機能は不可欠です。オーダーメイド靴で崩れた足の骨格を物理的に整えることで、足裏アーチとふくらはぎの連動と働きを促し、歩行による自然な循環を促します。１日の中で最も長く履く「社内履き」を見直す：ゆったりしたスリッパなどは、実は骨格を崩す原因になることも。足を支える構造の靴を履くことで、10分歩くだけでも足先がポカポカ温まるような、巡りの良い体へ導きます。足がむくむのは、体質だけではありません。正しく歩けばむくみは流れる、という仕組みが私たちの体には備わっています。靴選びを少し変えるだけで、毎日の歩行が自分を整えるセルフケアの時間に変わります。その事実を、一人でも多くの方に知っていただければ幸いです。