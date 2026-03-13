¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¥ì¥Ù¥ëÊü¼ÍÀÇÑ´þÊª¤Î½èÊ¬¾ì¤Î¼õÆþ¤ì¤Ï¡¢¤ª¶â¤ÎÊä½þ¤À¤±¤Ç¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ ¡½ Ë¡À¯Âç³ØË¡³ØÉôÎÓÎæÆá¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤è¤ë½èÊ¬¾ì¼õÆþ¤ì¤Î¸ú²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¾ò·ï¤òÈ¯É½ ¡½
Ë¡À¯Âç³ØË¡³ØÉô¤ÎÎÓÎæÆá¶µ¼ø¡¢²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¹ñºÝ¼Ò²ñ²Ê³Ø¸¦µæ±¡¤Î²ÃÆ£Î´ÂÀ½Ú¶µ¼ø¡¢¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¤ÎÅÏÊÕô¥¸¦µæ°÷¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¡Ö³Ë¤Î¥´¥ß¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹â¥ì¥Ù¥ëÊü¼ÍÀÇÑ´þÊª¡ÊHLW¡Ë½èÊ¬¾ì¤Î¼õÆþ¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Î¸ú²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢½èÊ¬¾ì¤¬¼ÂºÝ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¹â¤¯´¶¤¸¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤Þ¤¿¡¢¤â¤È¤â¤È½èÊ¬¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿ÂÐ°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¿Í¤Û¤É¡¢·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¼õÆþÂÖÅÙ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ï¼å¤Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯11·î29ÆüÉÕ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¸¦µæ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ÖEnergy Policy¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
½èÊ¬¾ì¤Î¼õÆþ¤ì¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë½èÊ¬¾ì¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È½»Ì±¤¬´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Î¸ú²Ì¤Ï¼å¤Þ¤ë¡£
½èÊ¬¾ì¤Î¼õÆþ¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤È¤â¤ÈÈ¿ÂÐ°Õ¼±¤¬¶¯¤¤ÁØ¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Î¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÇØ·Ê
¡¡¡Ö³Ë¤Î¥´¥ß¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹â¥ì¥Ù¥ëÊü¼ÍÀÇÑ´þÊª¡ÊHLW¡Ë¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤ÎÎ©ÃÏ¤Ï¡¢½»Ì±¤Î¼õÆþ¤ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤ÊÀ¯ºö²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¼Ò²ñÅª¹ç°Õ·ÁÀ®¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¸òÉÕ¶â¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ò¡¢½»Ì±¤Î¼õÍÆÀ¤ò¹â¤á¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤ª¶â¤Ë¤è¤ëÍ¶Æ³¡×¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤êÁË³²¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ò·ï¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½½Ê¬¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæÆâÍÆ¡¦À®²Ì
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¡¢°Ê²¼¤ÎÆó¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Î¸ú²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½èÊ¬¾ì¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ë½»Ì±¤ÎÇ§¼±
¢½»Ì±¤¬½èÊ¬¾ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼õÍÆÅÙ
¡¡Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢½»Ì±¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Î¼õÍÆÂ¥¿Ê¸ú²Ì¤Ï¼å¤Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤È¤â¤ÈÈ¿ÂÐ°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸ú²Ì¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢½èÊ¬¾ìÎ©ÃÏÀ¯ºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶âÁ¬ÅªÊä½þ¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤¬¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¤Û¤É¡Ö¤ª¶â¤Ç¼õÆþ¤ì¤òÂ¥¤¹¤³¤È¡×¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤¬¶¯¤Þ¤ê¤¦¤ë°ìÊý¡¢¤â¤È¤â¤È¶¯¤¤È¿ÂÐ°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÂÖÅÙ¤ò·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Î¹½ÃÛ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤°Õ»×·èÄê¥×¥í¥»¥¹¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê½»Ì±»²²Ã¤Îµ¡²ñ¤Î³ÎÊÝ¡¢¸øÀµÀ¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¹â¤á¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºöÂÐ±þ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ¡§½é´ü¼õÍÆÅÙ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Î¸ú²Ì¤Î°ã¤¤
¡Ú¿Þ¤Î²òÀâ¡Û
¿Þ¡§½é´ü¼õÍÆÅÙ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Î¸ú²Ì¤Î°ã¤¤
²£¼´¤Ï½èÊ¬¾ì¼õÆþ¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë½é´ü¤ÎÂÖÅÙ¡¢½Ä¼´¤Ï·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¼õÆþÂÖÅÙ¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ¹â¤á¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¡£½é´ü¼õÍÆÅÙ¤¬Äã¤¤¡ÊÈ¿ÂÐ°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¡Ë¤Û¤É¡¢·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Î¸ú²Ì¤Ï¾®¤µ¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡ÚÏÀÊ¸¾ðÊó¡Û
¢£»¨»ïÌ¾¡§ Energy Policy
¢£ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§ When Economic Incentives Become Repugnant: Moderating Roles of Construction Probability and Initial Acceptance in High-Level Radioactive Waste Siting
¢£Ãø¼Ô¡§ Reona Hayashi, Ryutah Kato, Rin Watanabe, Hirofumi Kawaguchi, So Morikawa, and Shunsaku Komatsuzaki
¢£·ÇºÜÆü¡§ 2025Ç¯11·î29Æü
¢£DOI¡§ 10.1016/j.enpol.2025.114956
¢£URL¡§ https://doi.org/10.1016/j.enpol.2025.114956
¡Ú¸¦µæ¼Ô¡Û
¡¡ÎÓ ÎæÆá¡ÊË¡À¯Âç³ØË¡³ØÉô ¶µ¼ø¡¢ÀÕÇ¤Ãø¼Ô¡Ë
¡¡²ÃÆ£ Î´ÂÀ¡Ê²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¹ñºÝ¼Ò²ñ²Ê³Ø¸¦µæ±¡ ½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡¡ÅÏÊÕ ô¥¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê ¸¦µæ°÷¡Ë
¡¡Àî¸ý ¹Ò»Ë¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÁí¹çÀ¯ºö³ØÉô ½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡¡¿¹Àî ÁÛ¡ÊÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¿·ÎÎ°èÁÏÀ®²Ê³Ø¸¦µæ²Ê ¹Ö»Õ¡Ë
¡¡¾®¾¾ºê ½Óºî¡Ê¹ÅçÂç³ØIDEC¹ñºÝÏ¢·Èµ¡¹½ ÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¸¦µæÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡Ë¡À¯Âç³ØË¡³ØÉô ¶µ¼ø ÎÓ ÎæÆá
¡¡E-mail¡§reona@hosei.ac.jp
¡Ú¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡Ë¡À¯Âç³ØÁíÄ¹¼¼¹Êó²Ý
¡¡TEL¡§03-3264-9240
¡¡E-Mail¡§pr@adm.hosei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
