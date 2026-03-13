こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
“いい住まい、いい暮らし”について考える業界最大級の住宅施工例コンテスト「LIXILメンバーズコンテスト2025」グランプリ作品決定
新築部門は「土間リビングと薪ストーブのある家」リフォーム部門は「朽網の古民家リノベーション」がグランプリを受賞
株式会社LIXIL（以下LIXIL）は、ボランタリーチェーンである「Good Living 友の会」に所属する工務店さまやリフォーム店さまが、お客さまにとっての “いい住まい、いい暮らし” をいかに実現するかを競う、業界最大級の住宅施工例コンテスト「LIXILメンバーズコンテスト2025」の式典を開催し、グランプリ作品2作品ならびに入賞作品を決定しました。（応募社数1,758社、応募総数3,827作品。新築：1,404作品、リフォーム：2,423作品）
※2026年3月5日（木）シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルにてグランプリ候補の6社および地域最優秀賞など35社が会場参加し、公開審査と表彰式を実施しました。
「LIXILメンバーズコンテスト」は、LIXILが事務局を務め、工務店さまやリフォーム店さまが所属する全国13,000社以上（2026年3月時点）のボランタリーチェーンである「Good Living 友の会」の会員を対象に実施している業界最大級の住宅施工例コンテストです。
コンテストは新築戸建て住宅を対象とする “新築部門” と、リフォーム住宅を対象とする “リフォーム部門”の2部門で構成され、各部門ともに上位3作品を選出し、公開審査会によりグランプリ作品を決定したほか、地域性も踏まえた優秀な施工物件などを表彰しました。
新築部門のグランプリには阿部建設株式会社さま（愛知県）施工による「土間リビングと薪ストーブのある家」が選ばれ、リフォーム部門のグランプリには株式会社イン＆エムスクエアさま（福岡県）施工による「朽網の古民家リノベーション」が選ばれました。
LIXILはメンバーズコンテストを通じて“いい住まい、いい暮らし”について考え、上質な暮らしや空間を実現する住生活環境の提供を目指していきます。
■新築部門「グランプリ」受賞作品
作品名：土間リビングと薪ストーブのある家
会社名：阿部建設株式会社（愛知県）
【審査評】
土間リビングと薪ストーブを中心に、外構と建物が一体的に計画された住まいである。断熱性能もUA値0.36（G2グレード・断熱等級6）で、極めて高い水準に。大開口を設けて日射や景色を取り込みながら、快適性もしっかり確保している点が評価できる。5〜6m級の高木を含む豊かな植栽が、家族が庭で過ごす情景まで含めて設計されており、内外の連続性と暮らしの質を高めている。総合力の高い魅力ある住まい。
■リフォーム部門「グランプリ」受賞作品
作品名：朽網の古民家リノベーション
会社名：株式会社イン＆エムスクエア（福岡県）
【審査評】
広すぎる古民家を一部減築も行いながら、古き良きその佇まいを安易に消さないように、住まい全体を穏やかに整えた丁寧な改修が光る。趣ある玄関や欄間などを巧みに残しつつ、既存の魅力を活かしたバランスのよいリノベーションとして仕上げられている。耐震診断も行い、古民家に必要不可欠な補強がしっかり行われている点も信頼性が高い。ビフォーの弱点を的確に読み取り、無理のない提案で長く住み継げる姿へ導いた点が高く評価できる。
■審査員総評
住まいの「総合力」と「誠実さ」が問われる時代の家づくり。
今回の応募作品は、建築コストの上昇や延べ床面積の減少、世帯構成の多様化といった厳しい社会情勢に対し、各社が極めて真摯に向き合っている姿が浮き彫りとなりました。特に断熱性能については、多くの作品が推奨基準を上回る等級を確保しており、住宅の基本性能は着実に進化しています。
＜ 性能と情緒の融合＞
新築部門では、設計・施工の「総合力」に加え、独自の光る個性を備えた作品が高く評価されました。リフォーム部門では、耐震診断に基づき既存の状態を正しく「直す」という正攻法の改修が、家が持つ物語を次世代へ繋ぐ価値として重視されました。また、健康面では全受賞作がWHOの基準をクリアする温熱環境を実現しており、数値化できない「光や風、風景」といった心地よさを生む中間領域の設計も、重要な評価指標となりました。
＜今後の家づくりへの期待＞
これからの地域工務店には、単なる「夢のマイホーム」の提供を超えた役割が求められます。建材の流通から解体までを見据えた「ライフサイクルカーボン」への配慮や、庭を含めた「家庭作り」の提案、そして何より、住む人が理解しやすくメンテナンス性に優れた「誠実な設計」が不可欠です。住宅を資産として捉え、その経済的な利益や価値を建て主へ明確に提示し、社会への発信力を高めていくこと。それが、これからの時代に選ばれる住まいづくりの鍵となるでしょう。
■「 LIXILメンバーズコンテスト 2025」上位入賞作品一覧（敬称略）
・新築部門
・リフォーム部門
・各部門
■受賞作品の掲載先
https://www.ii-ie2.net/scripts/usr/members_contest_search （いい家ネット）
※受賞作品を探すページの「作品を絞り込む」機能で過去の上位入賞作品もご覧いただけます。
■いい家ネットについて
LIXILが運営する業界最大級の工務店ポータルサイト「いい家ネット」は、住まいづくりを検討しているエンドユーザーと、高い技術力を持つ施工店を繋ぐプラットフォームです。このサイトでは、自分にぴったりの工務店・リフォーム店を見つけられる検索・情報提供に加え、全国のプロの事例や住まいづくりのノウハウを多数掲載しています。「LIXILメンバーズコンテスト」との連動により、さらなるサービスの拡充を図ります。
URL：https://www.ii-ie2.net/
2025年12月 LIXILが運営する業界最大級の工務店ポータルサイト「いい家ネット」は、より直感的に理想の住まいと出逢えるプラットフォームへとリニューアルしました 。
1. SNS感覚で直感的に探せる「実例UI」
Instagramのような操作性を採用し、5,000件を超える豊富な施工事例から「保存」機能を使って直感的に好みのデザインを探せます 。
2. LIXILメンバーズコンテストとの強力な連動
国内最大級の施工コンテストと連携し、応募や受賞作品をサイト内でピックアップ掲載 。工務店の確かな技術力をユーザーへ効果的に訴求します 。
3. 「個社反響」に特化した質の高い集客
一括資料請求ではなく、各社への個別問い合わせに特化した設計です 。WEB資料の即時ダウンロード機能により、検討意欲の高い顧客をスムーズに獲得できます 。
4. 圧倒的なコストパフォーマンス
月額1,500円から利用でき、反響は件数無制限の「取り放題」 。HPやSNSへのリンク設置も可能で、自社メディアへの流入も強力にバックアップします 。
5. 先着4,000社限定のリニューアルキャンペーン
2028年3月末まで月額1,500円で全機能を利用できる特別キャンペーンを実施中 。低コストでWEB集客の柱を構築したい工務店様を強力に支援します 。
【LIXIL メンバーズコンテスト 2025】
■応募要項
1．対象作品
・「Good Living 友の会」の会員さまが設計または施工した物件であること
・主たる目的が居住・滞在であること
※注文住宅、分譲住宅、店舗併用住宅、集合住宅、モデルハウス、賃貸、宿泊 等、利用目的は問いません。
※ただし、売却型のモデルハウスで募集期間中にお引渡しを完了された、もしくは完了予定の作品はご応募いただけます。
・新築部門の対象物件は戸建住宅のみ、リフォーム部門は集合住宅も対象
・2023年8月1日〜2025年7月31日にお施主様へのお引き渡し、また工事が完了した物件に限ります
・LIXIL商品を積極的に採用していること
※ 上記の条件に合致しない場合は、選考外となったり、受賞された場合はその結果を取り消す場合があります。
2026年度のご応募受付中
※詳しくはホームページ（https://ssl.gltomonokai.com/information/contest/）をご確認ください。
2．審査員
新築部門審査員長：伊礼 智氏（有限会社 伊礼智設計室）
リフォーム部門審査員長：三澤 文子氏（有限会社エムズ建築設計事務所 代表取締役）
審査員：伊香賀 俊治氏（慶応義塾大学名誉教授 一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター理事長）
審査員：古橋 宜昌氏（有限会社エクスプランニング 代表取締役 エクステリア＆ガーデンアカデミー 校長）
審査員：木藤 阿由子氏（株式会社エクスナレッジ「建築知識ビルダーズ」編集長）
３．新築部門／リフォーム部門 各賞
グランプリ（各部門1作品） 賞金30万円
準グランプリ（各部門2作品） 賞金10万円
地域最優秀賞※（各部門16作品） 賞金5万円
地域優秀賞（各部門16作品） 賞金2万円
地域特別賞（各部門16作品）
LIXILデザイン賞（2作品）賞金5万円
ライフイノベーション賞（1作品）賞金5万円
ベストエコロジー賞（最大6作品） 賞金5万円
エコロジー賞（約25作品） 賞金2万円
ベスト空間デザイン賞（最大18作品） 賞金5万円
空間デザイン賞（約100作品） 賞金2万円
グッドリビング賞（上位30％の作品）
※地域最優秀賞の中から互いの審査によって「ベストクラフトマンシップ賞」を新築部門、リフォーム部門より各1社を選出します。
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
