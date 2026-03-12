¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µÞ¹Ô¡ÖÅì³¤¡×ÆÃµÞ²½30¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤ò¿·È¯Çä ¡È1996Ç¯¡¢Å¾´¹¤Î½Ö´Ö¡É¤Ë½É¤ëÅì³¤Æ»ËÜÀþ¤Îµ²±¤ò·Á¤Ë¡£
¡Á¾ÅÆî¿§¤Î165·Ï¤È¡¢¿·»þÂå¤ò¹ð¤²¤¿373·Ï¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Á
¢£ ¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¡ã¾¦ÉÊ¡¡ä
µÞ¹ÔÅì³¤ÆÃµÞ²½30¼þÇ¯µÇ°¡¡165·Ï¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¡ÀÇ¹þ1,100±ß
¡ã¾¦ÉÊ¢¡ä
µÞ¹ÔÅì³¤ÆÃµÞ²½30¼þÇ¯µÇ°¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È£´¸Ä¥»¥Ã¥È¡¡ÀÇ¹þ1,760±ß
¡ã¾¦ÉÊ£¡ä
µÞ¹ÔÅì³¤ÆÃµÞ²½30¼þÇ¯µÇ°¡¡µÞ¹ÔÅì³¤¥µ¥Ü·¿¥Þ¥Õ¥é¡¼¥¿¥ª¥ë¡¡ÀÇ¹þ1,980±ß
¢¨¸¶À£Âç¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¾¦ÉÊ¤¡ä
µÞ¹ÔÅì³¤ÆÃµÞ²½30¼þÇ¯µÇ°¡¡¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë£²Ëç¥»¥Ã¥È¡¡ÀÇ¹þ760±ß
¢£ Ã´Åö¼Ô¤ÎÁÛ¤¤
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤º»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¹ñÅ´¤ÎÌÌ±Æ¤¬»Ä¤ë¥Û¡¼¥à¤ËÀÅ¤«¤Ë³ê¤ê¹þ¤à165·Ï¤Î»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÈ¯¼Ö¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¡½¡½¤¢¤Î¸÷·Ê¤ò¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Åìµþ¤ÈÀÅ²¬¤ò·ë¤ÓÂ³¤±¤¿µÞ¹Ô¡ÖÅì³¤¡×¡£Ì²µ¤¤È´üÂÔ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¼ÖÆâ¤ÇÌë¤ò±Û¤¨¡¢Âç³À¤äÅìµþ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡ÖÂç³ÀÌë¹Ô¡×¡£¤È¤ê¤ï¤±¡ÖÀÄ½Õ18¤¤Ã¤×¡×¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ÎÎó¼Ö¤ÏÃ±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¹¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª±¿¹ÔÆü¡£¥Û¡¼¥à¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¾ÅÆî¿§¤Î¼ÖÂÎ¤ò¸«Á÷¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¿À¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤É¤³¤«Ì¾»ÄÀË¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤¢¤Î¶õµ¤´¶¡£Åì³¤Æ»¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îó¼Ö¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ò¶¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡½¡½»þÂå¤¬¤Ò¤È¤Ä¿Ê¤ó¤À½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Î»þ´Ö¤ä¶õµ¤¤Þ¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ä¥µ¥Ü¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÈÅì³¤Æ»¤Îµ²±¡É¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ 165·Ï
¡¡165·Ï¤Ï¡¢1963Ç¯¤«¤é±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿¹ñÅ´¤ÎµÞ¹Ô·ÁÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£ÅÐ¾ì°ÊÁ°¡¢Åì³¤Æ»ËÜÀþ¤Ê¤É¤ÎÊ¿Ã³¶è´Ö¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿µÞ¹Ô·ÁÅÅ¼Ö¡Ö153·Ï¡×¤Ï¡¢¼çÅÅÆ°µ¡¤Î½ÐÎÏÉÔÂ¤Ë¤è¤ë²¹ÅÙ¾å¾º¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢»³ÍÛËÜÀþ¤ÎÀ¥Ìî¡ÁÈ¬ËÜ¾¾´Ö¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥»¥Î¥Ï¥Á¡×¡Ë¤Ç¤ÏÏ¢Â³¸ûÇÛ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤áÊä½õµ¡´Ø¼Ö¤ÎÏ¢·ë¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼çÅÅÆ°µ¡¤Î½ÐÎÏ¤ò½¾Íè·Á¼°¤è¤êÌó20¡ó¸þ¾å¤µ¤»¤¿MT54·Á¼çÅÅÆ°µ¡¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸ûÇÛÀþ¶è¤ä´¨ÎäÃÏ¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬165·Ï¤Ç¤¹¡£
¡¡£Ê£ÒÅì³¤¤Ç¤Ï¡¢µÞ¹Ô¡ÖÅì³¤¡×¡ÖÉÙ»ÎÀî¡×¡Ö°ËÆáÏ©¡×¤ä¡ÖÂç³ÀÌë¹Ô¡×¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1996Ç¯¤ÎµÞ¹Ô¡ÖÅì³¤¡×ºÇ½ª±¿Å¾¤Ë¸þ¤±¤¿ÌóÈ¾·î´Ö¤ÏµÕÂæ·Á·¿¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¡¢ºÇ½ª±¿Å¾Æü¤Ë¤ÏÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤â·Ç½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ºÇ½ªÆü¤Î±¿¹Ô¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥µ¥í165-106¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¡Ë¤Ï¡¢ÎÐ¿§¤ÎÅùµéÂÓ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥ê¥Ë¥¢¡¦Å´Æ»´Û¤Î¼ýÂ¢¼ÖÎ¾¥¨¥ê¥¢¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ 373·Ï
¢£ ÈÎÇä¾ÜºÙ
¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä 2026Ç¯£³·î16Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë¡¡¢¨Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡ãÈÎÇä²Õ½ê¡ä
Åö¼ÒÅ¹ÊÞ
¡¦Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖBLUE BULLET¡×
¡¡Å¹ÊÞ¾ì½ê¡§JRÅì³¤ Åì³¤Æ»¿·´´Àþ ÉÊÀî±Ø¹½Æâ ¿·´´ÀþËÌ¸ý²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§9:50¡Á15:35¡¡¡ÊÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü¡Ë
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¸ø¼°X¡Ê@plus_trainshop¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://www.jrcp-shop.jp/
¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡äJRÅì³¤¾µÇ§ºÑ
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷¡¢¥Þ¡¼¥¯Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½ê¡¦ÈÎÇä´ü´ÖÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖBLUE BULLET¡×¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ë¤ÏJRÅì³¤ÉÊÀî±Ø¤ÎÆþ¾ì·ô¤Þ¤¿¤ÏÍ¸ú¤Ê¾è¼Ö·ôÎà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢ÆÃµÞ¡ÖÅì³¤¡×¤¬±¿¹Ô³«»Ï¤·¤¿3·î16Æü¤«¤é¡¢1996Ç¯¤Ë·Þ¤¨¤¿Åì³¤Æ»ËÜÀþÍ¥ÅùÎó¼Ö¤ÎÀ¤Âå¸òÂå30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢µÞ¹Ô¡ÖÅì³¤¡×¡Ê165·Ï¡Ë¤«¤éÆÃµÞ¡ÖÅì³¤¡×¡Ê373·Ï¡Ë¤Ø¤Î³Ê¾å¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÂç³ÀÌë¹Ô¡×¤«¤é¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤Ê¤¬¤é¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿Å´Æ»¥°¥Ã¥º¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÅ´¼ÖÎ¾¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÎÐ¤Î¡È¾ÅÆî¿§¡É¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿²û¤«¤·¤¤165·Ï¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÅìµþ¤ÈÀÅ²¬¤ò·ë¤ÖµÞ¹Ô¡ÖÅì³¤¡×¤È¤·¤ÆÅì³¤Æ»¤òÆü¡¹Áö¤êÂ³¤±¡¢Ìë¤òÅ°¤·¤ÆÄ¹µ÷Î¥¤òÁöÇË¤¹¤ë¡ÖÂç³ÀÌë¹Ô¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·1996Ç¯¡¢¤½¤ÎÉ÷·Ê¤ÏÀÅ¤«¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤¹¡£µÞ¹Ô¤ÏÆÃµÞ¤Ø¡£165·Ï¤Ï373·Ï¤Ø¡£Ãë¤âÌë¤â¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¼çÌò¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Î¿§¡¢¤¢¤Î²»¡¢¤¢¤ÎÍÉ¤ì¤Ï¡¢º£¤âµ²±¤ÎÃæ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤¢¤ÎÇ¯¤ËË¬¤ì¤¿¡ÈÅì³¤Æ»¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¡É¤ò¡¢165·Ï¡¦373·Ï¤ÎÉ½¾ð¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¤Îµ²±¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÆü¤Î¥Û¡¼¥à¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¼ÖÁë¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤¢¤ÎÇ¯¤ËË¬¤ì¤¿¡ÈÅì³¤Æ»¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¡É¤ò¡¢165·Ï¡¦373·Ï¤ÎÉ½¾ð¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¤Îµ²±¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÆü¤Î¥Û¡¼¥à¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¼ÖÁë¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
