こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新店舗】福井県産「花らっきょう」を使用した限定メニューを提供『KEY’S CAFÉ イーザ三国店』
3月19日（木）オープン
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、全国に展開する「KEY’S CAFÉ」の新店舗『KEY’S CAFÉ イーザ三国店』（福井県坂井市）を3月19日（木）にオープンします。同店では、通常メニューのほか福井県三里浜産の「花らっきょう」を使用した『花らっきょうのペペロンチーノ』を販売します。
『KEY’S CAFÉ イーザ三国店』イメージ メニューイメージ
■『KEY’S CAFÉ イーザ三国店』について
『KEY’S CAFÉ イーザ三国店』は、商業施設「みくにショッピングワールド・イーザ」内に出店する店舗です。店内は木目調で統一され、落ち着いた雰囲気を演出。木のぬくもりを感じながらショッピングの合間にほっとひと休みできるくつろぎの空間を提供します。
ドリンクは、まろやかな味わいが特徴の「氷温熟成®珈琲」をはじめ、同コーヒーを使用したアレンジメニューを多数取り揃えています。さらに、福井県三里浜産の「花らっきょう」を使用した『花らっきょうのペペロンチーノ』を同店限定で販売。三里浜の砂丘地で、植え付けから収穫まで3年もの歳月をかけて育てられる「花らっきょう」のシャキシャキとしたキレのある食感と上品な甘さがお楽しみいただけます。
なお、店舗で販売するメニューは一部商品を除き、テイクアウトも可能です。
■主な販売メニュー
※画像はイメージ
※価格は全て税込、リリース日現在
■店舗概要
■KEY’S CAFÉとは
．蹈院璽轡腑鵝Г気泙兇泙蔑地で全国展開
「KEY’S CAFÉ」は、“Casual But Authentic 〜ひと味ちがう、ひとときを〜”をコンセプトとしたパッケージカフェです。
当社が開業に必要なノウハウや機材をひとまとめのパッケージで提供することで、ローコスト（加盟金・ロイヤリティ不要）での出店が可能。全国各地の高速サービスエリアや大型商業施設、駅ナカ、病院、大学、書店などさまざまなロケーションに出店し、地域コミュニティの活性化と「喫茶文化継承」に寄与しています。
店舗一覧はこちら：https://www.keycoffee.co.jp/store/keyscafe
「KEY’S CAFÉ」担当者インタビューURL： https://www.keycoffee.co.jp/future/detail/19
▲魁璽辧爾悗里海世錣蝓提供するコーヒーはネルドリップで抽出した「氷温熟成®珈琲」
「氷温熟成®珈琲」とは、焙煎前の生豆を0℃以下の「氷温域」と呼ばれる温度帯で一定期間熟成させたコーヒー。生豆を「氷温域」で熟成することで、細胞の均質化や生豆に含まれる水分の均一化を実現。焙煎時における熱が均一に伝わりやすくなり、透明感のあるまろやかな味わいになります。
さらに、「氷温熟成®珈琲」の持ち味を引き立たせるため、「KEY’S CAFÉ」ではネル(布)ドリップ抽出を採用。透明感のあるまろやかな味わいに加え、はちみつのような甘い余韻がお楽しみいただけます。
「氷温熟成®珈琲」ブランドサイトはこちら：https://www.keycoffee.co.jp/hyo-on/
キーコーヒーは、『珈琲とKISSA のサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 岡田・郄木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
関連リンク
関連リリース
https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_260312
KEY’S CAFÉ（キーズカフェ） 店舗情報
https://www.keycoffee.co.jp/store/keyscafe/
