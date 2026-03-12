こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
中国最大の世界的な化粧品・パーソナルおよびホームケア用品の展示会 「Personal Care and Homecare Ingredients (PCHI)」に出展
-METASHINE® MAR’VINA® 製品を展示-
日本板硝子株式会社（本社：東京都港区、代表執行役社長兼CEO：細沼 宗浩、以下「NSG」）は、2026年3月18日〜20日（現地時間）の3日間、中国杭州で開催される、中国最大の化粧品・パーソナルおよびホームケア用品の展示会 「Personal Care and Homecare Ingredients (PCHI)」に、グループ会社蘇州板硝子繊維製品有限公司を通じて出展することをお知らせいたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
■展示会概要
https://digitalpr.jp/table_img/2401/130164/130164_web_1.png
■展示製品概要
METASHINE®
NSGの環境にやさしいオリジナルガラス組成（TAガラス）を基材とし、その表面に金属や金属酸化物をコーティングすることで美しい光沢を表現する光輝性無機顔料です。ガラスの表面平滑性により高い反射光が得られ、かつ、ガラスの透明性により他の顔料を邪魔しない、上質な光輝感を実現することが可能です。
■製品情報サイト： https://hpm.nsg.com/products/metashine-cosme/index.html
MAR’VINA®
MAR'VINA®は、シルキーフレーク®、Natutect®、アイナフレックス®、GLACIA DROPS®の4つの製品群からなるベースメイク向けのパウダー製品です。
透明感、艶感が特徴であるシルキーフレーク®は、ガラスベースのため耐久性があり、くすみ防止効果も優れています。赤外線反射フィラーのNatutect®は、皮下組織にダメージを与える近赤外線を反射し、肌を守りつつ、自然なオレンジや白色を付与します。ぼかし効果を付与するシリカ粒子のアイナフレックス®（酸化チタン内包タイプ）は、毛穴やシミを自然にカバーします。マイクロプラスチックの代替としても使用可能です。GLACIA DROPS®は、柔らかい触感が特徴で、マイクロプラスチックビーズ代替材料としても使用可能な無孔質のガラスビーズです。
■製品情報サイト： https://hpm.nsg.com/products/marvina/index.html
NSGグループ（日本板硝子株式会社およびそのグループ会社）について
NSGグループは、建築および自動車用ガラスとクリエイティブ・テクノロジー分野で事業を展開する世界最大のガラスメーカーのひとつです。
建築用ガラス事業は、各種建築用ガラス、太陽電池パネル用ガラス等を製造・販売しています。
自動車用ガラス事業は、新車用(OE)ガラスや補修用(AGR)ガラスの分野で事業を展開しています。
クリエイティブ・テクノロジー事業の主要製品は、プリンターやスキャナーに用いられるレンズ、タイミングベルトの補強材であるグラスコードを中心とした特殊ガラス繊維やガラスフレーク、およびファインガラスです。
本件に関するお問合わせ先
(出展・製品に関すること） ファンクショナルプロダクツ事業部 https://hpm.nsg.com/area-use/cosmetic/index.html
(報道関係等） 広報部（お問合せページ） https://www.nsg.co.jp/ja-jp/contact-us
