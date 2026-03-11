こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日常に「スクリーンフリーの時間」と、つくるよろこびを ドイツ・アヴニール社のクラフトアイテム６種
3月13日より、ボーネルンドショップ、オンラインショップで発売
子どもの健やかな成長にあそびを通して貢献することを目的に、教育玩具・遊具の輸入・開発・販売とあそび場づくりを行う株式会社ボーネルンド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中西みのり）は、ドイツのアヴニール社のクラフトアイテム全6種を、2026年3月13日（金）より、全国のボーネルンドショップとオンラインショップにて販売します。
【デジタルとリアルをバランスよく。日常に「スクリーンフリーの時間」を届けるクラフト6種を発売】
近年、スマートフォンやタブレットなどの普及により、デジタル機器から意識的に距離を置く「デジタルデトックス」への関心が高まっています。教育分野でもデジタルデトックスの考え方は重要視されており、子どもがデジタル機器に触れる時間と、手を動かしてリアルな体験をする時間のバランスをとることの重要性が広く認識されつつあります。 特に、デジタル画面から少し離れる「スクリーンフリー（screen-free）」という時間の過ごし方が海外で広がっており、スクリーンフリーの時間の活用方法として、手を動かして作り出す手芸やクラフト遊びにも関心が高まっています。
クラフト遊びは、素材に触れながら試行錯誤し、自分の手で形にしていく能動的な創造体験です。一つの作品づくりにじっくり向き合う時間は、集中力や忍耐力を育むだけでなく、工夫や試行錯誤を通して考える力や問題解決力を養います。ボーネルンドでは、こうした「手を動かしてつくる体験」が、子どもたちの未来の学びや自己肯定感につながると考えています。
今回発売するのは、毛糸でウーパールーパーのキーリングをつくるキット、ネオンカラーの組みひもブレスレット、ポンポンで仕上げる半立体アート、ラメ入りインクでドット絵が描けるポンポンマーカー、ポンポンマーカーで楽しむぬりえ2種の全6種。モチーフには、近年世界の子ども向け商品市場で注目が高まっているウーパールーパーを採用しました。長らく人気を集めてきたユニコーンに代わる新しいキャラクターとして存在感を高めており、こうした時代のトレンドを取り入れながら、子どもたちが親しみやすいデザインとして提案しています。
いずれも、ご家庭で気軽に取り組めるクラフト体験として、日常に「スクリーンフリーの時間」と、自分の手で工夫や試行錯誤していく楽しさや完成したときの達成感など、つくるよろこびをお届けします。
【クラフト遊びが育む3つの力】
1．深い集中体験（フロー）
クラフト遊びに没頭しているとき、子どもは時間を忘れるほどの深い集中状態（フロー）に入ることがあります。さまざまな情報に触れるデジタル体験とはまた異なり、一つの作業にじっくり向き合う経験は、注意力や持続力、忍耐力を養います。
2．試行錯誤から学ぶ力
クラフト遊びでは、思い通りにいかないことも含めて、試行錯誤のプロセスそのものが学びになります。「切りすぎてしまった」「色が混ざってしまった」といった場面で、どう工夫して仕上げるかを考えることが、創造的な問題解決力につながります。
3．自己表現と達成感
素材や色の組み合わせ、仕上がりは一人ひとり異なります。完成した作品は「自分でつくった」という確かな実感となり、自己肯定感や表現するよろこびを育みます。
【新商品ラインナップ 全6種】
ふわふわキーリング
価格：1,980 円（税込）
対象年齢：6 歳頃〜
あらかじめ穴の開いたフェルトに、ふわふわのシャーベットカラーの毛糸を通してつくる、ウーパールーパーのキーホルダーキット。安全なプラスチック針を使用しているため、はじめてのソーイング体験にも最適です。ひと針ひと針毛糸を通す工程を楽しみながら、手仕事の達成感を味わえます。完成サイズは約15cmと存在感があり、バッグやポーチにつけたり、チャームとして飾ったりと、日常の中で自分らしさを表現して楽しめます。
組みひもブレスレット ネオンカラー
価格：1,980 円（税込）
対象年齢：6 歳頃〜
日本古来の伝統工芸である「組紐」は、海外でも「Kumihimo」として親しまれている人気のクラフト技法です。刺しゅう糸を専用ディスクにセットし、決められた順番で糸を動かすことで完成する組みひもブレスレット。ネオンカラーを基調にした鮮やかな仕上がりが特長です。
糸の本数や組み方を変えることで編み地の表情が変化し、繰り返し楽しめるのも魅力。海の生きものモチーフの木製チャームや、蓄光糸・金糸を組み合わせることで、デザインのアレンジも広がります。
ポンポン・アート
価格：1,980 円（税込）
対象年齢：3歳頃〜
イラストシートの粘着部分に、直径約5mmのポンポンを貼って完成させる半立体アートキット。貼るだけのシンプルな工程で、3歳頃から楽しく取り組める難易度です。失敗しにくく、「できた！」という成功体験を積み重ねられます。工作とお絵かきの要素をあわせ持つ作品は、厚みのある台紙仕様で、そのまま飾って楽しめます。台紙3枚、ポンポン約300個入り。
ポンポンマーカー・パールカラー（8色）
価格：2,640円（税込）
対象年齢：3歳頃〜
紙にポンと押すだけで、直径約10mmのドットが描けるスタンプタイプのマーカー。キラキラと輝くラメ色で、ドットを並べて模様を描いたり、色を重ねてグラデーションをつくったりと、自由な発想で表現を広げることができます。点をつないでイラストを描いたり、ドット絵のようなデザインを楽しむなど、シンプルな操作だからこそ年齢に応じて多彩な表現が可能です。
ポンポンマーカーであそぼう ファームアニマル
ポンポンマーカーであそぼう やさいとくだもの
価格：各660円（税込）
対象年齢：2歳頃〜
ポンポンマーカー（直径約18mmタイプ）を使って、ドット模様のイラストを完成させるぬりえブック。白いドットに合わせてマーカーをポンと押していくことで、点を重ねながら絵柄が少しずつ完成していきます。ねらった位置にマーカーを運ぶ動きを通して、目と手を連動させた動きを自然に促します。はがして使えるステッカー86枚入り。ドットを埋めるあそびとシール貼りを組み合わせることで、「道具を使ってみたい」「貼るあそびが楽しい」という幼児期の興味を満たします。20シートの中で少しずつステップアップする構成で、飽きずに取り組めます。
【 ボーネルンドについて 】
ボーネルンドは、あそびを通して子どもの健やかな成長に寄与するため1981年に設立し、一貫して“あそびの道具と環境”を提供する事業を展開。一般家庭へ向け、子どもの成長に必要な生活道具としての“あそび道具”を提案、全国46ヶ所で直営店舗を展開しています。同時に幼稚園や保育園、公園などで、高品質な大型遊具や教育道具の提供を含めたあそび環境の開発を行っており、現在までに手掛けた実績は国内約3万5千ヶ所まで拡大しています。また、2004年からは子どもが遊ぶ機会を増やすために、親子一緒に様々なあそびを体験できる屋内あそび場「キドキド」事業をスタートし、現在では「プレイヴィル」「PLAYLOT」を含む直営のあそび場 全国21ヶ所、年間170万人以上の親子にご利用いただいています。さらに「キドキド」のノウハウを取り入れた自治体のあそび場を全国に70ヶ所以上開発し、街の活性化にも寄与しています。
本件に関するお問合わせ先
TEL：0120-358-518（月〜金 10:00〜17:00）
子どもの健やかな成長にあそびを通して貢献することを目的に、教育玩具・遊具の輸入・開発・販売とあそび場づくりを行う株式会社ボーネルンド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中西みのり）は、ドイツのアヴニール社のクラフトアイテム全6種を、2026年3月13日（金）より、全国のボーネルンドショップとオンラインショップにて販売します。
【デジタルとリアルをバランスよく。日常に「スクリーンフリーの時間」を届けるクラフト6種を発売】
近年、スマートフォンやタブレットなどの普及により、デジタル機器から意識的に距離を置く「デジタルデトックス」への関心が高まっています。教育分野でもデジタルデトックスの考え方は重要視されており、子どもがデジタル機器に触れる時間と、手を動かしてリアルな体験をする時間のバランスをとることの重要性が広く認識されつつあります。 特に、デジタル画面から少し離れる「スクリーンフリー（screen-free）」という時間の過ごし方が海外で広がっており、スクリーンフリーの時間の活用方法として、手を動かして作り出す手芸やクラフト遊びにも関心が高まっています。
クラフト遊びは、素材に触れながら試行錯誤し、自分の手で形にしていく能動的な創造体験です。一つの作品づくりにじっくり向き合う時間は、集中力や忍耐力を育むだけでなく、工夫や試行錯誤を通して考える力や問題解決力を養います。ボーネルンドでは、こうした「手を動かしてつくる体験」が、子どもたちの未来の学びや自己肯定感につながると考えています。
今回発売するのは、毛糸でウーパールーパーのキーリングをつくるキット、ネオンカラーの組みひもブレスレット、ポンポンで仕上げる半立体アート、ラメ入りインクでドット絵が描けるポンポンマーカー、ポンポンマーカーで楽しむぬりえ2種の全6種。モチーフには、近年世界の子ども向け商品市場で注目が高まっているウーパールーパーを採用しました。長らく人気を集めてきたユニコーンに代わる新しいキャラクターとして存在感を高めており、こうした時代のトレンドを取り入れながら、子どもたちが親しみやすいデザインとして提案しています。
いずれも、ご家庭で気軽に取り組めるクラフト体験として、日常に「スクリーンフリーの時間」と、自分の手で工夫や試行錯誤していく楽しさや完成したときの達成感など、つくるよろこびをお届けします。
【クラフト遊びが育む3つの力】
1．深い集中体験（フロー）
クラフト遊びに没頭しているとき、子どもは時間を忘れるほどの深い集中状態（フロー）に入ることがあります。さまざまな情報に触れるデジタル体験とはまた異なり、一つの作業にじっくり向き合う経験は、注意力や持続力、忍耐力を養います。
2．試行錯誤から学ぶ力
クラフト遊びでは、思い通りにいかないことも含めて、試行錯誤のプロセスそのものが学びになります。「切りすぎてしまった」「色が混ざってしまった」といった場面で、どう工夫して仕上げるかを考えることが、創造的な問題解決力につながります。
3．自己表現と達成感
素材や色の組み合わせ、仕上がりは一人ひとり異なります。完成した作品は「自分でつくった」という確かな実感となり、自己肯定感や表現するよろこびを育みます。
【新商品ラインナップ 全6種】
ふわふわキーリング
価格：1,980 円（税込）
対象年齢：6 歳頃〜
あらかじめ穴の開いたフェルトに、ふわふわのシャーベットカラーの毛糸を通してつくる、ウーパールーパーのキーホルダーキット。安全なプラスチック針を使用しているため、はじめてのソーイング体験にも最適です。ひと針ひと針毛糸を通す工程を楽しみながら、手仕事の達成感を味わえます。完成サイズは約15cmと存在感があり、バッグやポーチにつけたり、チャームとして飾ったりと、日常の中で自分らしさを表現して楽しめます。
組みひもブレスレット ネオンカラー
価格：1,980 円（税込）
対象年齢：6 歳頃〜
日本古来の伝統工芸である「組紐」は、海外でも「Kumihimo」として親しまれている人気のクラフト技法です。刺しゅう糸を専用ディスクにセットし、決められた順番で糸を動かすことで完成する組みひもブレスレット。ネオンカラーを基調にした鮮やかな仕上がりが特長です。
糸の本数や組み方を変えることで編み地の表情が変化し、繰り返し楽しめるのも魅力。海の生きものモチーフの木製チャームや、蓄光糸・金糸を組み合わせることで、デザインのアレンジも広がります。
ポンポン・アート
価格：1,980 円（税込）
対象年齢：3歳頃〜
イラストシートの粘着部分に、直径約5mmのポンポンを貼って完成させる半立体アートキット。貼るだけのシンプルな工程で、3歳頃から楽しく取り組める難易度です。失敗しにくく、「できた！」という成功体験を積み重ねられます。工作とお絵かきの要素をあわせ持つ作品は、厚みのある台紙仕様で、そのまま飾って楽しめます。台紙3枚、ポンポン約300個入り。
ポンポンマーカー・パールカラー（8色）
価格：2,640円（税込）
対象年齢：3歳頃〜
紙にポンと押すだけで、直径約10mmのドットが描けるスタンプタイプのマーカー。キラキラと輝くラメ色で、ドットを並べて模様を描いたり、色を重ねてグラデーションをつくったりと、自由な発想で表現を広げることができます。点をつないでイラストを描いたり、ドット絵のようなデザインを楽しむなど、シンプルな操作だからこそ年齢に応じて多彩な表現が可能です。
ポンポンマーカーであそぼう ファームアニマル
ポンポンマーカーであそぼう やさいとくだもの
価格：各660円（税込）
対象年齢：2歳頃〜
ポンポンマーカー（直径約18mmタイプ）を使って、ドット模様のイラストを完成させるぬりえブック。白いドットに合わせてマーカーをポンと押していくことで、点を重ねながら絵柄が少しずつ完成していきます。ねらった位置にマーカーを運ぶ動きを通して、目と手を連動させた動きを自然に促します。はがして使えるステッカー86枚入り。ドットを埋めるあそびとシール貼りを組み合わせることで、「道具を使ってみたい」「貼るあそびが楽しい」という幼児期の興味を満たします。20シートの中で少しずつステップアップする構成で、飽きずに取り組めます。
【 ボーネルンドについて 】
ボーネルンドは、あそびを通して子どもの健やかな成長に寄与するため1981年に設立し、一貫して“あそびの道具と環境”を提供する事業を展開。一般家庭へ向け、子どもの成長に必要な生活道具としての“あそび道具”を提案、全国46ヶ所で直営店舗を展開しています。同時に幼稚園や保育園、公園などで、高品質な大型遊具や教育道具の提供を含めたあそび環境の開発を行っており、現在までに手掛けた実績は国内約3万5千ヶ所まで拡大しています。また、2004年からは子どもが遊ぶ機会を増やすために、親子一緒に様々なあそびを体験できる屋内あそび場「キドキド」事業をスタートし、現在では「プレイヴィル」「PLAYLOT」を含む直営のあそび場 全国21ヶ所、年間170万人以上の親子にご利用いただいています。さらに「キドキド」のノウハウを取り入れた自治体のあそび場を全国に70ヶ所以上開発し、街の活性化にも寄与しています。
本件に関するお問合わせ先
TEL：0120-358-518（月〜金 10:00〜17:00）