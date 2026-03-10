こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シャトレーゼ「イースタースイーツ」、全国のシャトレーゼにて3月15日（日）*より期間限定販売
かわいい動物たちが大集合！笑顔あふれるイースター
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内892店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国171店舗（3月10日時点）展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、うさぎやことりをモチーフにした可愛らしい「イースタースイーツ」を、全国のシャトレーゼにて3月15日（日）*より数量限定・期間限定で販売いたします。
＊ 「イースターうみたて卵プリンのアラモード」のみ3月4日（水）より発売中
■イースター うさぎのキャロット畑
うさぎが大切に育てたニンジンがたくさん実る畑をイメージした、お子さまにも喜ばれるイースター限定ケーキです。ふんわりとしたスポンジに、口どけのよいカスタードクリームとカスタード入りホイップクリームを合わせ、苺クリームで仕立てたうさぎのモチーフと、カスタード入りホイップクリームでかたどったニンジンをトッピングしました。苺シュガーチップやホワイトチョコチップなどを組み合わせ、食感のアクセントをプラスしました。
価格：408円（税込440円）
販売期間：3月15日（日）〜 4月12日（日）
■イースター ことりのおうち
ことりの巣をイメージした、見た目にも楽しいイースター限定ケーキです。しっとりとしたココアスポンジに、バナナソースと濃厚なチョコクリームを重ね、チョコクリームや抹茶フィアンティーヌをあしらい、卵に見立てたアーモンドチョコレートと、ことり型のチョコレートをトッピングし、愛らしい「ことりのおうち」を表現しました。チョコレートとバナナの組み合わせで、お子さまにも親しみやすい味わいに仕上げています。
価格：454円（税込490円）
販売期間：3月15日（日）〜 4月12日（日）
■イースターうみたて卵プリンのアラモード
しっとりとしたスポンジに、ホイップクリーム入りカスタードクリームと新鮮な卵で作った焼きプリンを重ね、色とりどりのフルーツをトッピング。ホイップクリームで再現した「イースターバニー」、そして卵に見立てたアーモンドチョコを飾った、イースターにぴったりなプリンアラモードです。
価格：400円（税込432円）
販売期間：3月4日（水）〜 4月24日（金）
■２つの味が楽しめるジョイオブイースターデコレーション
ホイップクリームとチョコクリーム、2つの味わいが楽しめるケーキに、彩り鮮やかなフルーツと、カスタードクリームを包んだ動物モチーフのケーキをトッピングした、イースター限定のデコレーションケーキです。ことりはやさしい甘さのマンゴー風味クリームで仕上げ、うさぎは甘酸っぱい苺クリームで仕上げました。見た目の楽しさとともに、バラエティ豊かな味わいをお楽しみいただけます。
価格：3,612円（税込3,900円）／ サイズ：直径17cm
販売期間：3月15日（日）〜 4月12日（日）
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内892店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国171店舗（3月10日時点）で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名： 株式会社シャトレーゼ
代表者： 代表取締役社長 古屋勇治
従業員数： 2,600名
事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数： 国内892店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国171店舗（3月10日時点）
創業： 1954年（昭和29年）12月20日
URL： https://www.chateraise.co.jp/
