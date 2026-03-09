和歌山県立近代美術館企画展「万博のレガシー　-解体と再生、未完の営為を考える- 」開催｜乃村工藝社は、博覧会資料コレクション100点以上の資料貸出と大阪・関西万博和歌山ゾーン展示作品の移設を担当











株式会社乃村工藝社は、和歌山県立近代美術館にて開催中の企画展「万博のレガシー― 解体と再生、未完の営為を考える―」（会期：2026年2月14日〜5月6日）において、当社が所蔵する博覧会コレクションより100点以上の資料を貸し出すとともに、展示制作面で協力しています。