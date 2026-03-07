¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Û·Ý½Ñ³ØÉô¼Ì¿¿³Ø²Ê¤Î¾®ÎÓµªÀ²¶µ¼ø¤¬¥Ë¥³¥ó¥µ¥í¥óÇ¯ÅÙ¾Þ Âè50²ó¡Ö°ËÆà¿®ÃË¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ ¡½ 3·î17¡Á30Æü¤Þ¤Ç¼õ¾ÞºîÉÊÅ¸¤ò³«ºÅ
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µÈÌî¹°¾Ï¡Ë·Ý½Ñ³ØÉô¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë¼Ì¿¿³Ø²Ê¤Î¾®ÎÓµªÀ²¶µ¼ø¤Ï2·î25Æü¡¢Âè50²ó¡Ö°ËÆà¿®ÃË¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Æ±¾Þ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥³¥ó¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥³¥ó¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¼Ì¿¿Å¸²ñ¾ì¡Ö¥Ë¥³¥ó¥µ¥í¥ó¡×¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËèÇ¯1·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿Å¸¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¾Þ¡£¾®ÎÓ¶µ¼ø¤Ï¡ÖCyber Modernity ¡ÝShanghai, Chongqing, Bangkok, Ho Chi Minh¡Ý¡×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ë¥³¥ó¥µ¥í¥ó¤Ç¼õ¾ÞºîÉÊÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ¶µ¼ø¤Ï2025Ç¯4·î22Æü¤«¤é5·î2Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ë¥³¥ó¥µ¥í¥ó¤Ç¼Ì¿¿Å¸¡ÖCyber Modernity ¡ÝShanghai, Chongqing, Bangkok, Ho Chi Minh¡Ý¡×¤ò³«ºÅ¡£¡ÖÂçÅ¾´¹¤Î»þÂå¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê´ãº¹¤·¤ÈÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿É½¸½¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂè50²ó¡Ö°ËÆà¿®ÃË¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¾Þ¤Ï¼Ì¿¿²È22Ì¾¤ÎÃæ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿³ºº°÷¤Ï°Ñ°÷Ä¹¤ÎÃÓ¾åÇî·É»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾®郄ÈþÊæ»á¡¢¹âº½½ßÆó»á¡¢È«»³Ä¾ºÈ»á¡¢Æ£²¬°¡Ìï»á¡¢¹ÁÀé¿Ò»á¤Î6Ì¾¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¶µ¼ø¤Î¡ÖCyber Modernity ¡ÝShanghai, Chongqing, Bangkok, Ho Chi Minh¡Ý¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ20ÂåÁ°È¾¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢³ÆÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê»£±Æ¤òÂ³¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ëºîÉÊ¡£¶áÇ¯¡¢ÅÚÃåÅª¤ÊÉ÷·Ê¤äÊ¸²½¤¬ÅÔ»Ô¤«¤éµÞÂ®¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢Æ¿Ì¾À¤ÈÃê¾ÝÀ¤òÂÓ¤Ó¤¿¿·¤¿¤ÊÅÔ»ÔÁü¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤³¤È¤¬·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¶´¤ó¤Ç3¤«¹ñ4ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê¡¢¤½¤ÎÊÑÍÆ¤ò¡ÖCyber Modernity¢âÄ¶¸½ÂåÅÅ»Ò¶õ´Ö¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡
¡¡¾®ÎÓ¶µ¼ø¤Ïº£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1990Ç¯Á°È¾¤«¤é¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¡¢30Âå¤Îº¢¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥×¡¢¥Ý¡¼¥È¥ì¥¤¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤½¤ì¤é¤È¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¤¡¢¥³¥ó¥»¥×¥Á¥ã¥ë¡Ê³µÇ°¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ©ºî¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤òº£²óÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Æ±¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊÅ¸¡Ö¾®ÎÓ µªÀ² ¼Ì¿¿Å¸¡ØCyber Modernity ¡ÝShanghai, Chongqing, Bangkok, Ho Chi Minh¡Ý¡Ù¡×¤¬¡¢¥Ë¥³¥ó¥µ¥í¥ó¤ÇºÆ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¾ÞºîÉÊÅ¸¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡
¢£Âè50²ó¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¡Ö°ËÆà¿®ÃË¾Þ¡×¼õ¾ÞºîÉÊÅ¸
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¾®ÎÓ µªÀ² ¼Ì¿¿Å¸¡ÖCyber Modernity ¡ÝShanghai, Chongqing, Bangkok, Ho Chi Minh¡Ý¡×
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥Ë¥³¥ó¥µ¥í¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-6-1 ¿·½É¥¨¥ë¥¿¥ï¡¼ 28³¬¡Ë
¡Ú²ñ´ü¡Û2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á3·î30Æü¡Ê·î¡Ë
¡Ú³«´Û»þ´Ö¡Û10¡§30¡Á18¡§30¡¡¢¨¡ÊÆüÍËÆüµÙ´Û¡¿ºÇ½ªÆü¤Ï15»þ¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú¥Ë¥³¥ó¥µ¥í¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡Û https://nij.nikon.com/activity/exhibition/salon/
¡Ú¼õ¾Þµ»öURL¡Û https://nij.nikon.com/activity/news/2026/0225.html
¢£Âè50²ó¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¡Ö°ËÆà¿®ÃË¾Þ¡×¡¡¼õ¾ÞÍýÍ³
¡¡¾®ÎÓµªÀ²»á¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÅÔ»Ô¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤ÈÉ÷ÅÚ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥â¥ó¥¹¡¼¥ó¤ËÆÃÄ§¤Å¤±¤é¤ì¤ëµ¤¸õ¤Ï¡¢¹ñÅÚ¤ÈÎò»Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦ÄÌ¤Î·Ê´Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¾®ÎÓ»á¤ÏÎàµ©¤Ê´¶À¤ò¤â¤Ã¤Æ¼«Á³¤ÈÅÔ»Ô¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤òµÅ¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÇÝ¤ï¤ì¤¿´ãº¹¤·¤ÏÆüËÜ¤Î¸Å¤¤º×¤ê¤Î¸½¾ì¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ò´Þ¤àÀ¸Ì¿¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤È¡¢¤½¤ì¤òÊñ¤à¿¼¤¤°Ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤¿ºîÉÊ·²¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Îò»ËÀ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¡Ö¾ì½ê¡×¤È´¶±þ¤·¡¢¸÷¤È°Ç¤Îïç¤Ø¸þ¤«¤¦Æ©Å°¤·¤¿»ëÀþ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¼õ¾Þºî¤Î¼Ì¿¿Å¸¡ÖCyber Modernity¢âÄ¶¸½ÂåÅÅ»Ò¶õ´Ö¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¥¢¥¸¥¢4ÅÔ»Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅÅ»Ò¤Î¸÷¤Ç¾È¤é¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¾ÃÈñ¹¹ð¤È¡¢µ¹æÅªÍßË¾¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¥µ¥¤¥´¥óÀî¤ÎÀî¤Ù¤ê¤«¤éÅÚÃå¤Î¥â¥Î¤È¥Ò¥È¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÎò»ËÀ¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ÐºÑ¤ÎÀ¤³¦¤¬°µÅÝ¤¹¤ë¡£»×¤¨¤Ð1990Ç¯Âå¤Î¥¢¥¸¥¢¤ÏÅÓ¾å¹ñ¤È°ì³ç¤µ¤ì¡ÖÀ¤³¦¤Î¹©¾ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£30Ç¯¸å¤Î¸½ºß¡¢¤½¤³¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¾ÃÈñ»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸³¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐÖµ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£Ê¸ÌÀ¤ÎÅ¾´¹´ü¤È¤â¸À¤¨¤ëÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Ì¿¿µ»½Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢Ä¶¶áÂåÅª¤Ê¸÷·Ê¤ò¸«»ö¤ËÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿ÍÎà³Ø¼Ô¥Þ¥ë¥¯¡¦¥ª¥¸¥§¤Ï¡¢Ä¶¶áÂå¤¬¤â¤¿¤é¤¹Îò»ËÀ¤ò·ç¤¤¤¿¾ì½ê¤ò¡ÖÈó¡¦¾ì½ê¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤Î»×ÁÛ¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÈ¿±Ç¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¾®ÎÓ»á¤ÎºîÉÊ¤Ï¡ÖÈó¡¦¾ì½ê¡×¤Ë¤â¡¢¤½¤³¤ÇÄ¯¤á¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤«¤®¤ê¡¢¡Ö¾ì½ê¡×¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¼Ì¿¿²È¼«¿È¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Æâ¤Ê¤ëÎò»ËÀ¤Î¸Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ÂçÅ¾´¹¤Î»þÂå¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê´ãº¹¤·¤ÈÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿É½¸½¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡¢Ç¯ÅÙ¾Þ¤ËÁê±þ¤·¤¤Í¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡ÊÁªÉ¾¡¦¹Á Àé¿Ò¡Ë
¢£¾®ÎÓµªÀ²
¡¡1988Ç¯¤ËÅìµþ¹©·ÝÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¼Ì¿¿µ»½Ñ²Ê¤òÂ´¶È¡£Â´¶È¸å¤Ï¡¢¿·Ê¹¼Ò¤Ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¡¢1991Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¥¢¥¸¥¢¤òÂ¿¤¯Î¹¤·ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ìî¸©¿ÛË¬ÃÏ°è¤Ç¤ÎºîÉÊÀ©ºî¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1997Ç¯¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡ØDAYS ASIA¡Ù¤ÇÆüËÜ¼Ì¿¿¶¨²ñ¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡Ø±ó¤¯¤«¤éÍè¤¿½®¡Ù¤ÇÂè22²óÎÓÃéÉ§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¼Ì¿¿½¸¡Øhomeland¡Ù¡ØSUWA¡Ù¡Økemonomichi¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾®Àâ¡Ø¼Ì¿¿³ØÀ¸¡Ù¡Ø½½¼·ºÐ¡Ù¡ØºòÆü¤ß¤¿¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ù¤Ê¤É¡¢¼Ì¿¿¤ÈÊ¸¾Ï¤Ë¤è¤ë³èÆ°¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ë¥³¥ó¥µ¥í¥ó
¡¡¼Ì¿¿Ê¸²½¤ÎÉáµÚ¡¦¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¼¨»ÜÀß¡£¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤òÌä¤ï¤º¡¢´ë¶ÈÀïÎ¬¤Ë¤â±Æ¶Á¤µ¤ì¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ÎÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¾ì¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿Å¸ËÜÍè¤Î»Ñ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÁ°¤Î¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¤ß¤¬Å¸¼¨¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤ËÁÏÎ©¤·¤¿¡Ö¾®À¾ÕíâÃ¡Ê¼Ì¿¿¡ËÀìÌç³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢Åö½é¤«¤é¡Ö¥¢¡¼¥È¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ìµ¸ÂÂç¤Î²ÄÇ½À¡×¤òÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÚURL¡Û¡¡https://www.t-kougei.ac.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¡ÁíÌ³¡¦´ë²è²Ý ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-5371-2741
¥á¡¼¥ë¡§university.pr@office.t-kougei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¡¿³ºº°÷¤Ï°Ñ°÷Ä¹¤ÎÃÓ¾åÇî·É»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾®郄ÈþÊæ»á¡¢¹âº½½ßÆó»á¡¢È«»³Ä¾ºÈ»á¡¢Æ£²¬°¡Ìï»á¡¢¹ÁÀé¿Ò»á¤Î6Ì¾¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¶µ¼ø¤Î¡ÖCyber Modernity ¡ÝShanghai, Chongqing, Bangkok, Ho Chi Minh¡Ý¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ20ÂåÁ°È¾¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢³ÆÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê»£±Æ¤òÂ³¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ëºîÉÊ¡£¶áÇ¯¡¢ÅÚÃåÅª¤ÊÉ÷·Ê¤äÊ¸²½¤¬ÅÔ»Ô¤«¤éµÞÂ®¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢Æ¿Ì¾À¤ÈÃê¾ÝÀ¤òÂÓ¤Ó¤¿¿·¤¿¤ÊÅÔ»ÔÁü¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤³¤È¤¬·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¶´¤ó¤Ç3¤«¹ñ4ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê¡¢¤½¤ÎÊÑÍÆ¤ò¡ÖCyber Modernity¢âÄ¶¸½ÂåÅÅ»Ò¶õ´Ö¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡
¡¡¾®ÎÓ¶µ¼ø¤Ïº£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1990Ç¯Á°È¾¤«¤é¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¡¢30Âå¤Îº¢¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥×¡¢¥Ý¡¼¥È¥ì¥¤¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤½¤ì¤é¤È¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¤¡¢¥³¥ó¥»¥×¥Á¥ã¥ë¡Ê³µÇ°¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ©ºî¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤òº£²óÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Æ±¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊÅ¸¡Ö¾®ÎÓ µªÀ² ¼Ì¿¿Å¸¡ØCyber Modernity ¡ÝShanghai, Chongqing, Bangkok, Ho Chi Minh¡Ý¡Ù¡×¤¬¡¢¥Ë¥³¥ó¥µ¥í¥ó¤ÇºÆ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¾ÞºîÉÊÅ¸¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡
¢£Âè50²ó¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¡Ö°ËÆà¿®ÃË¾Þ¡×¼õ¾ÞºîÉÊÅ¸
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¾®ÎÓ µªÀ² ¼Ì¿¿Å¸¡ÖCyber Modernity ¡ÝShanghai, Chongqing, Bangkok, Ho Chi Minh¡Ý¡×
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥Ë¥³¥ó¥µ¥í¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-6-1 ¿·½É¥¨¥ë¥¿¥ï¡¼ 28³¬¡Ë
¡Ú²ñ´ü¡Û2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á3·î30Æü¡Ê·î¡Ë
¡Ú³«´Û»þ´Ö¡Û10¡§30¡Á18¡§30¡¡¢¨¡ÊÆüÍËÆüµÙ´Û¡¿ºÇ½ªÆü¤Ï15»þ¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú¥Ë¥³¥ó¥µ¥í¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡Û https://nij.nikon.com/activity/exhibition/salon/
¡Ú¼õ¾Þµ»öURL¡Û https://nij.nikon.com/activity/news/2026/0225.html
¢£Âè50²ó¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¡Ö°ËÆà¿®ÃË¾Þ¡×¡¡¼õ¾ÞÍýÍ³
¡¡¾®ÎÓµªÀ²»á¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÅÔ»Ô¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤ÈÉ÷ÅÚ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥â¥ó¥¹¡¼¥ó¤ËÆÃÄ§¤Å¤±¤é¤ì¤ëµ¤¸õ¤Ï¡¢¹ñÅÚ¤ÈÎò»Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦ÄÌ¤Î·Ê´Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¾®ÎÓ»á¤ÏÎàµ©¤Ê´¶À¤ò¤â¤Ã¤Æ¼«Á³¤ÈÅÔ»Ô¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤òµÅ¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÇÝ¤ï¤ì¤¿´ãº¹¤·¤ÏÆüËÜ¤Î¸Å¤¤º×¤ê¤Î¸½¾ì¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ò´Þ¤àÀ¸Ì¿¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤È¡¢¤½¤ì¤òÊñ¤à¿¼¤¤°Ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤¿ºîÉÊ·²¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Îò»ËÀ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¡Ö¾ì½ê¡×¤È´¶±þ¤·¡¢¸÷¤È°Ç¤Îïç¤Ø¸þ¤«¤¦Æ©Å°¤·¤¿»ëÀþ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¼õ¾Þºî¤Î¼Ì¿¿Å¸¡ÖCyber Modernity¢âÄ¶¸½ÂåÅÅ»Ò¶õ´Ö¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¥¢¥¸¥¢4ÅÔ»Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅÅ»Ò¤Î¸÷¤Ç¾È¤é¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¾ÃÈñ¹¹ð¤È¡¢µ¹æÅªÍßË¾¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¥µ¥¤¥´¥óÀî¤ÎÀî¤Ù¤ê¤«¤éÅÚÃå¤Î¥â¥Î¤È¥Ò¥È¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÎò»ËÀ¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ÐºÑ¤ÎÀ¤³¦¤¬°µÅÝ¤¹¤ë¡£»×¤¨¤Ð1990Ç¯Âå¤Î¥¢¥¸¥¢¤ÏÅÓ¾å¹ñ¤È°ì³ç¤µ¤ì¡ÖÀ¤³¦¤Î¹©¾ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£30Ç¯¸å¤Î¸½ºß¡¢¤½¤³¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¾ÃÈñ»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸³¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐÖµ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£Ê¸ÌÀ¤ÎÅ¾´¹´ü¤È¤â¸À¤¨¤ëÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Ì¿¿µ»½Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢Ä¶¶áÂåÅª¤Ê¸÷·Ê¤ò¸«»ö¤ËÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿ÍÎà³Ø¼Ô¥Þ¥ë¥¯¡¦¥ª¥¸¥§¤Ï¡¢Ä¶¶áÂå¤¬¤â¤¿¤é¤¹Îò»ËÀ¤ò·ç¤¤¤¿¾ì½ê¤ò¡ÖÈó¡¦¾ì½ê¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤Î»×ÁÛ¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÈ¿±Ç¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¾®ÎÓ»á¤ÎºîÉÊ¤Ï¡ÖÈó¡¦¾ì½ê¡×¤Ë¤â¡¢¤½¤³¤ÇÄ¯¤á¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤«¤®¤ê¡¢¡Ö¾ì½ê¡×¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¼Ì¿¿²È¼«¿È¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Æâ¤Ê¤ëÎò»ËÀ¤Î¸Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ÂçÅ¾´¹¤Î»þÂå¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê´ãº¹¤·¤ÈÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿É½¸½¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡¢Ç¯ÅÙ¾Þ¤ËÁê±þ¤·¤¤Í¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡ÊÁªÉ¾¡¦¹Á Àé¿Ò¡Ë
¢£¾®ÎÓµªÀ²
¡¡1988Ç¯¤ËÅìµþ¹©·ÝÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¼Ì¿¿µ»½Ñ²Ê¤òÂ´¶È¡£Â´¶È¸å¤Ï¡¢¿·Ê¹¼Ò¤Ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¡¢1991Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¥¢¥¸¥¢¤òÂ¿¤¯Î¹¤·ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ìî¸©¿ÛË¬ÃÏ°è¤Ç¤ÎºîÉÊÀ©ºî¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1997Ç¯¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡ØDAYS ASIA¡Ù¤ÇÆüËÜ¼Ì¿¿¶¨²ñ¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡Ø±ó¤¯¤«¤éÍè¤¿½®¡Ù¤ÇÂè22²óÎÓÃéÉ§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¼Ì¿¿½¸¡Øhomeland¡Ù¡ØSUWA¡Ù¡Økemonomichi¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾®Àâ¡Ø¼Ì¿¿³ØÀ¸¡Ù¡Ø½½¼·ºÐ¡Ù¡ØºòÆü¤ß¤¿¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ù¤Ê¤É¡¢¼Ì¿¿¤ÈÊ¸¾Ï¤Ë¤è¤ë³èÆ°¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ë¥³¥ó¥µ¥í¥ó
¡¡¼Ì¿¿Ê¸²½¤ÎÉáµÚ¡¦¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¼¨»ÜÀß¡£¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤òÌä¤ï¤º¡¢´ë¶ÈÀïÎ¬¤Ë¤â±Æ¶Á¤µ¤ì¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ÎÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¾ì¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿Å¸ËÜÍè¤Î»Ñ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÁ°¤Î¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¤ß¤¬Å¸¼¨¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤ËÁÏÎ©¤·¤¿¡Ö¾®À¾ÕíâÃ¡Ê¼Ì¿¿¡ËÀìÌç³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢Åö½é¤«¤é¡Ö¥¢¡¼¥È¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ìµ¸ÂÂç¤Î²ÄÇ½À¡×¤òÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÚURL¡Û¡¡https://www.t-kougei.ac.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¡ÁíÌ³¡¦´ë²è²Ý ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-5371-2741
¥á¡¼¥ë¡§university.pr@office.t-kougei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/