°ß¤¬¤ó¼ê½Ñ¸å¤ÎÁá´ü·Ð¸ýÀÝ¼è³«»Ï¤Çºß±¡Æü¿ôÃ»½Ì¡¡°åÎÅ¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¸¦µæ¤¬ÆüËÜ°ß´â³Ø²ñÁí²ñ¤ÇºÇÍ¥½¨±éÂê¤Ë
¡¡¿å¸ÍºÑÀ¸²ñÁí¹çÉÂ±¡¡Ê°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡Ë¾Ã²½´ï¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¦ÃÞÇÈÂç³Ø¾Ã²½´ï³°²Ê¹Ö»Õ¤Î´Ý»³¾ïÉ§°å»Õ¤é¤Ë¤è¤ë°åÎÅ¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¸¦µæ¤Ç¡¢°ß¤¬¤ó¼ê½Ñ¸å¤ÎÁá´ü·Ð¸ýÀÝ¼è³«»Ï¤¬ºß±¡Æü¿ô¤ÎÃ»½Ì¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢3·î4Æü¤«¤é6Æü¤Ë²Æì¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè98²óÆüËÜ°ß´â³Ø²ñÁí²ñ¤ÇºÇÍ¥½¨±éÂê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡¹Êó¼¼¡¡Ã´Åö¡§·¯ÄÍ¡¢ÀÖ±©¡¢µâÅÄ
TEL¡§03-5283-6911¡¡MAIL¡§pr@mdv.co.jp
¡¡°åÎÅ¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆ±ÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äºêÇîÇ·¡Ë¤Î¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿ÇÎÅ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡Ê¼Â´µ¼Ô¿ô5,595Ëü¿Í¡¢2026Ç¯2·îËöÆü¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ï2017Ç¯8·î¤«¤é2022Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Î°ß¤¬¤ó¾ÉÎã28Ëü4953Îã¤Î¤¦¤Á¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿2Ëü6097Îã¤òÂÐ¾Ý¤Ë°ß¤¬¤ó¼ê½Ñ¸å¤Î·Ð¸ýÀÝ¼è³«»Ï»þ´ü¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢Áá´ü·Ð¸ýÀÝ¼è³«»Ï¤ÎÎ×¾²Åª°ÕµÁ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ß¤¬¤ó¼£ÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¡¢½Ñ¸å2Æü¤Þ¤Ç¤Ë1¿©¤Ç¤â¿©»ö¤Î¥ì¥»¥×¥È¥³¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¾ÉÎã¤ò¡ÖÁá´ü·Ð¸ý³«»Ï·²¡×¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ò¡ÖÈóÁá´ü·Ð¸ý³«»Ï·²¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áá´ü·Ð¸ý³«»Ï·²¤Ï5,422Îã¡Ê20.8%¡Ë¡¢ÈóÁá´ü·Ð¸ý³«»Ï·²¤Ï20,675Îã¡Ê79.2%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¬¤óµòÅÀÉÂ±¡¤äÉÂ±¡µ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤»ÜÀß¤Ç¤ÏÁá´ü¤Ë·Ð¸ýÀÝ¼è¤ò³«»Ï¤·¤¿¾ÉÎã¤¬Í°Õ¤ËÂ¿¤¯¡¢½Ñ¸å¤Î·Ð¸ýÀÝ¼è³«»Ï»þ´ü¤Ï»ÜÀß¤Î±¿ÍÑÊý¿Ë¤Ë¶¯¤¯°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½Ñ¸åºß±¡Æü¿ô¤ÏÈóÁá´ü·Ð¸ý³«»Ï·²¡Ê12Æü¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢Áá´ü·Ð¸ý³«»Ï·²¡Ê9Æü¡Ë¤ÇÍ°Õ¤ËÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´Ý»³»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡ERAS¡ÊEnhanced Recovery After Surgery¡á½Ñ¸å²óÉü¶¯²½¡Ë¤Î³µÇ°¤Ï¡¢¾Ã²½´ï³°²ÊÎÎ°è¤Î¼þ½Ñ´ü´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë°ß¤¬¤ó¼ê½Ñ¸å¤ÎÁá´ü·Ð¸ýÀÝ¼è³«»Ï¤Ï¡¢¹çÊ»¾É¤ÎÍÞÀ©¤äºß±¡Æü¿ôÃ»½Ì¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾õ¤ä¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½½Ê¬¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
¡¡º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢°ß¤¬¤ó¼ê½Ñ¾ÉÎã¤ÎÌó2³ä¤Ç½Ñ¸å2Æü°ÊÆâ¤ÎÁá´ü·Ð¸ýÀÝ¼è¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¼Â»ÜÎ¨¤Ï»ÜÀß¤ä½Ñ¼°¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áá´ü·Ð¸ýÀÝ¼è³«»Ï¤Ï½Ñ¸åºß±¡Æü¿ô¤ÎÃ»½Ì¤ËÍÍÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢ERAS¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÁá´ü·Ð¸ýÀÝ¼è³«»Ï¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉ¸½à²½¤ÈÉáµÚ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
