µþ²¦ÅÅÅ´¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¢°ÜÆ°ÈÎÇä²ñ¾ì¤Ç¤Î¡Ö£Á£É·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ò£³·î£²£µÆü¡¦£²£·Æü¤Ë¼Â»Ü¡ª
¡ÁÃÏ°è¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡Ö¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡×¤òÁÏ½Ð¡Á
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯£··î¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶ÈÉôµ¯ÅÀ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJISOU¡Ê¥¸¥½¥¦¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢»ö¶ÈÉô¤¬Äó¼¨¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ØÌî ¸ùÉ×¡¢°Ê²¼¡Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ö¥ì¥¤¥ó¡×¡Ë¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¤·¤ÆºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î³«È¯»ö¶ÈËÜÉô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Öµþ²¦¤Û¤Ã¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯°ÜÆ°ÈÎÇä¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇä¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ö¥ì¥¤¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¡¢£³·î£²£µÆü¡Ê¿å¡Ë¡Ê¾ì½ê¡§µþ²¦Â¿ËàÀî¤µ¤¯¤é¹¾ì¡Ë¤È£³·î£²£·Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ê¾ì½ê¡§¸þÀî¸¶ÃÄÃÏ¡Ë¤Î°ÜÆ°ÈÎÇä²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤¿´Ê°×·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ö¥ì¥¤¥ó¤ÎÄó·È´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÍý·Ð¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥¦¥¨¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÈóÀÜ¿¨·¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿Â¬Äê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWWS¡ÊWorkout Well-Being Scorer¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¿´Çï¿ô¤ä¥¹¥È¥ì¥¹»ØÉ¸¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜÁÇ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µþ²¦¤Û¤Ã¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯°ÜÆ°ÈÎÇä¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïµþ²¦±èÀþ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âµþ²¦ÅÅÅ´¤Ï¡¢¡ÖJISOU¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤ª¤è¤Óµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³°Éô´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡µþ²¦ÅÅÅ´¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯£··î¤«¤éÅö¼Ò¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤äµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ÁÏ¤Î¿ä¿Ê¤È»ö¶È²ÝÂê²ò·è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖJISOU¡×¤ò¿ä¿Ê¡£
¢º£²ó¤Ï¶¦ÁÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ö¥ì¥¤¥ó¤òºÎÂò¤·¡¢¡Öµþ²¦¤Û¤Ã¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯°ÜÆ°ÈÎÇä¡×¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Æ£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤¿´Ê°×·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò£³·î£²£µÆü¡Ê¿å¡Ë¤È£³·î£²£·Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¼Â»Ü¡£
£ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÜÆ°ÈÎÇä¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÈÎÇä¡×¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ª¤è¤Ó¡¢µþ²¦±èÀþ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
£±¡¥¡ÖJISOU¡×ºÎÂò°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡ËÊç½¸ÆâÍÆ
¡ ¥Æ¡¼¥Þ
¡Ö°ÜÆ°ÈÎÇä»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¡×
¢ ²ò·è¤·¤¿¤¤²ÝÂê¤äÌÜÅª
¡¦ÈÎÇä¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±èÀþ½»Ì±¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
£ Êç½¸¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¿©ÎÁÉÊ¡¢ÆüÍÑÉÊ°Ê³°¤ÎÈÎÇä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Çµþ²¦±èÀþ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë·Ò¤²¤ë¡£
¡¦ÇãÊª¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤ØÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£
¡Ê£²¡ËºÎÂò´ë¶È
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê£³¡ËºÎÂòÍýÍ³
£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤¿´Ê°×·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤È±ÉÍÜÁÇ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÜÆ°ÈÎÇä¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉý¹¤¤À¤Âå¤Î·ò¹¯¥Ë¡¼¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤¿¤á¡£
£²¡¥¡Öµþ²¦¤Û¤Ã¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯°ÜÆ°ÈÎÇä¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤¦¡Ö£Á£É·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
¡Öµþ²¦¤Û¤Ã¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯°ÜÆ°ÈÎÇä¡×¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤¿´Ê°×·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ö¥ì¥¤¥ó¤ÎÄó·È´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÍý·Ð¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥¦¥¨¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÈóÀÜ¿¨·¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿Â¬Äê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWWS¡ÊWorkout Well-Being Scorer¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥«¥á¥é¤Ç¿´Çï¿ô¤ä¥¹¥È¥ì¥¹»ØÉ¸¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¿äÄêÃÍ¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ö¥ì¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë±ÉÍÜÁÇ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïµþ²¦±èÀþ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë³«ºÅÆü»þ¡¦¾ì½ê
¡£³·î£²£µÆü¡Ê¿å¡Ë¡¡£±£±:£³£°¡Á£±£³:£°£°¡ÊÈÎÇä»þ´Ö£±£±:£µ£µ¡Á£±£²:£²£°¡Ë
µþ²¦Â¿ËàÀî¤µ¤¯¤é¹¾ì¡Ê½»½ê¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔÂ¿ËàÀî»ÍÃúÌÜ£´£°¡½£±¡Ë
¢£³·î£²£·Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡£±£°:£³£°¡Á£±£²:£°£°¡ÊÈÎÇä»þ´Ö£±£±:£°£°¡Á£±£±:£²£µ¡Ë
¸þÀî¸¶ÃÄÃÏ¡Ê½»½ê¡§ÅìµþÅÔÆüÌî»ÔÆîÊ¿£µ¡½£³£°¡½£±¡Ë
¡Ê£³¡Ë·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯½êÍ×»þ´Ö
£±¿Í¤¢¤¿¤êÌó£µ¡Á£·Ê¬
¡Ê£´¡Ë»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¡Ê£µ¡Ë»²²ÃÊýË¡
ÂÐ¾ÝÆü¤Î³«ºÅ»þ´ÖÆâ¤Ë³«ºÅ¾ì½ê¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£»öÁ°Í½Ìó¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¢¨¹ÓÅ·¤ÎºÝ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´JISOU»öÌ³¶É¡¡contact-koi@keio.co.jp
µþ²¦¤Û¤Ã¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¡£Ô£Å£Ì¡§£°£±£²£°¡Ý£¸£´¡Ý£µ£´£±£°¡ÊÊ¿Æü£±£°¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ú»²¹Í£±¡ÛÈóÀÜ¿¨·¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿Â¬Äê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWWS¡ÊWorkout Well-Being Scorer¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡£×£×£Ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÍý·Ð¤È¤½¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥¦¥¨¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬³«È¯¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ìó£³£°ÉÃ´Ö¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥«¥á¥é¤Ç´é¤ò¼«»£¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢·ÐÈé¸÷³Ø²èÁüµ»½Ñ¡Ê£Ô£Ï£É¡Ë¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê½èÍý¤Ç¡¢ÈéÉæ¤òÆ©²á¤¹¤ë¸÷¤«¤é·ìÎ®¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÊÑ²½¤ò¤È¤é¤¨¡¢µ¡³£³Ø½¬¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»þ¤ÎÈèÏ«ÅÙ¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯»ØÉ¸¤Ê¤É¤ò¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í£²¡Ûµþ²¦¤Û¤Ã¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£²£°£°£·Ç¯¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢‟±èÀþ¤Î°Â¿´¡¦ÊØÍø¤ÇºÌ¤ê¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡É¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢²È»öÂå¹Ô¡¦¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦°ÜÆ°ÈÎÇä¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸³è¥µ¥Ý¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.keio-hot.net/¡¡
¡Ú»²¹Í£³¡Û°ÜÆ°ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£²£°£±£³Ç¯¤ËÂ¿ËàÃÏ°è¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢¹âÎð¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤ä¡¢Çã¤¤Êª¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Æñ¤·¤¤ÃÄÃÏ¤Ê¤É¤òÀìÍÑ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç²ó¤ê¡¢µþ²¦¥¹¥È¥¢¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¸½ºß¤Ï·×£´Âæ¤Ç±èÀþÃÏ°è¡ÊÈ¬²¦»Ò»Ô¡¢Ä´ÉÛ»Ô¡¢ÆüÌî»Ô¡¢Â¿Ëà»Ô¡¢°ð¾ë»Ô¡Ë¤ò²ó¤ê¡¢ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.keio-hot.net/shopping/¡¡
¡Ú»²¹Í£´¡Û¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ö¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë²ñ¼ÒÌ¾¡¡¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô¡¡´ØÌî ¸ùÉ×
¡Ê£³¡Ë½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô»ÍÃ«ÆóÃúÌÜ£²£¹¡Ý£±£³
¡Ê£´¡Ë£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.wrs-brain.jp/
¡Ê£µ¡ËÀßÎ©¡¡£²£°£²£´Ç¯£µ·î
¡Ê£¶¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡²ð¸î»ö¶È¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È
¡Ú»²¹Í£µ¡Ûµþ²¦ÅÅÅ´¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦ÅÅÅ´¤Ç¤Ï£²£°£²£²Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹ÎÎ°è¤ÎÃµº÷¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î£Ö£Ã¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±Æü¤Ë¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊCVC¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Öµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.keio.co.jp/railroad/keio-open-innovation/
¢¨£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²ÆüÉÕÈ¯É½¡Ö½Ð»ñ¤Ë¤è¤ë¶¦ÁÏ¤Î²ÃÂ®²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£¸£°²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î CVC ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Øµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤òÀßÎ©¡×¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹»²¾È
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2025/pdf/nr20260202_keiorailfund.pdf
¡Ú»²¹Í£¶¡Û»ö¶ÈÉôµ¯ÅÀ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖJISOU¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£²£°£²£´Ç¯£··î¤«¤é¡¢¾ï»þ¶¦ÁÏ¤ÎÄó°Æ¤òÊç½¸¤¹¤ë¡ÖJISOU¡Ê¥¸¥½¥¦¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤·¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤ª¤è¤Óµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄó°Æ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖJISOU¡×¤Ç¤Ï¡¢±þÊç´ë¶È¤«¤é¤ÎÄó°ÆÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¶ÈÉôÌç¤ä¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë½ñÎà¿³ºº¤ª¤è¤ÓÌÌÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾ÀÜ¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºßÊç½¸Ãæ¤Î£²£¹·ï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î£Õ£Ò£Ì¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.keio.co.jp/assets/pdf/keio-open-innovation/koi-this-year/ker_jisou_boshu_theme.pdf
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´¹ÊóÉô¡¡042-337-3106
¡¡
